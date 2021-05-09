Топ 30 — самые большие озера России

Тоже самое касается охотников на водоплавающих птиц. Популярны сплавы, виндсёрфинг, прогулки на катамаранах, например на Ханке. Некоторые озёра судоходны, что помогает и в хозяйственном, и в туристическом плане, как на Выгозере. Осмотр памятников природы и архитектуры в городах на побережье – обязательная часть экскурсий. Байкал – один из самых популярных природных объектов страны.

Каспийское море

Бессточное озеро, именуемое из-за своих размеров морем. Помимо России принадлежит ещё 4 странам. Средняя глубина – 208 метров, максимальная – в 5 раз больше. Имеются разведанные залежи нефти, ведётся промышленная рыбалка, развито судоходство. Множество островов, из которых примерно 50 – наиболее крупные. Наличие пляжей, источников, лечебных грязей способствуют развитию туризма, но процесс идёт медленно.

Площадь – 390000 км², глубина – 1025 метров.