Топ 30 — самые большие озера России

Если посмотреть на расположение самых больших озёр России, то можно увидеть, что большинство из них находится в северной части страны. Это осложняет привлечение туристов: даже летом вода не прогревается достаточно для пляжного отдыха. Однако есть другие факторы, манящие людей к крупным водоёмам. На первый план выходит рыбалка. Видовое разнообразие ихтиофауны и хороший клёв заставляют рыбаков проезжать сотни километров.
Тоже самое касается охотников на водоплавающих птиц. Популярны сплавы, виндсёрфинг, прогулки на катамаранах, например на Ханке. Некоторые озёра судоходны, что помогает и в хозяйственном, и в туристическом плане, как на Выгозере. Осмотр памятников природы и архитектуры в городах на побережье – обязательная часть экскурсий. Байкал – один из самых популярных природных объектов страны.
Каспийское море
Бессточное озеро, именуемое из-за своих размеров морем. Помимо России принадлежит ещё 4 странам. Средняя глубина – 208 метров, максимальная – в 5 раз больше. Имеются разведанные залежи нефти, ведётся промышленная рыбалка, развито судоходство. Множество островов, из которых примерно 50 – наиболее крупные. Наличие пляжей, источников, лечебных грязей способствуют развитию туризма, но процесс идёт медленно.
Площадь – 390000 км², глубина – 1025 метров.
Байкал
Относится к территории Иркутской области и Бурятии. Самый большой резервуар пресной воды. На самом Байкале и недалеко от него десятки природных достопримечательностей, включая заливы, мысы, острова. Есть и рукотворные красоты, вроде маяка, работающего в «Байкальской гавани». Среди представителей флоры и фауны много эндемиков. В туристическом плане – одно из главных озер страны.
Площадь – 31722 км², глубина – 1642 метров.
Ладожское
Принадлежит Ленинградской области и Карелии. Общее количество островов – более 500. На побережье построены базы отдыха, например, «Горизонт», коттеджные комплексы, где можно остановиться, и прочее. Достопримечательности: Валаам, старинная архитектура разных веков, Нижнесвирский заповедник, мемориалы. Летом много байдарочников. Проводится трофи-рейд «Ладога».
Площадь – 17870 км², глубина – 230 метров.
Онежское
Относится к территории Карелии, Вологодской и Ленинградской области. Средняя глубина – 30 метров. Побережье местами застроено, в том числе здесь располагается Петрозаводск. Архитектурные, природные и культурные объекты острова Кижи привлекают туристов. На скалах разных мысов и вдоль берега можно найти онежские петроглифы. Регулярно проводится парусная регата.
Площадь – 9720 км², глубина – 127 метров.
Таймыр
Расположено в Красноярском крае. Поскольку находится за полярным кругом, климат суров. Среди тундры много участков вечной мерзлоты. Видовое разнообразие рыбы скудное, хотя встречаются арктические представители ихтиофауны. На островах озера гнездятся птицы. Туристов интересуют Таймырский заповедник, праздники оленеводов, северное сияние.
Площадь – 4560 км², глубина – 26 метров.
Ханка
Озеро принадлежит России и Китаю. Вода довольна мутная, но она хорошо прогревается и раньше, чем в Японское море. Это благоприятно сказывается на потоке туристов. На стыке весны и лета поднимаются сильные ветра, поэтому любители виндсёрфинга съезжаются к водоёму. Облагороженных пляжей нет, но место для отдыха найти можно. Дикие пляжи, как песчаные, так и галечные.
Площадь – 4190 км², глубина – 6,5 метра.
Чудско-Псковское
Озёрный комплекс на границе России и Эстонии. В состав входят озёра: Чудское, Тёплое, Псковское. Туристическая отрасль опирается на города побережья, а также на те, что поблизости, например, Псков. Немаловажную роль в экскурсионных турах играет Ледовое побоище. Несмотря на активное использование водоёмов, с экологией в регионе нет проблем, что редкость для столь популярных мест.
Площадь – 3555 км², глубина – 15 метров.
Убсу-Нур
Принадлежит России и Монголии. Считается, что люди стали селиться рядом с водоёмом тысячи лет назад. В округе широкое видовое разнообразие птиц и животных. Вода по вкусу больше похожа на морскую. Летом хорошо прогревается, даже у дна. Протяжённость береговой линии на территории Тывы – около 10 км. Входит в состав объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.
Площадь – 3350 км², глубина – 15 метров.
Чаны
Находится в Новосибирской области. Озеро представляет собой систему плёсов. Здесь много островов, мелководных участков, протоков разных размеров. Обилие рыбы и водоплавающих птиц привлекает охотников и рыболовов. Остановиться можно на одной из баз отдыха. Нужно быть осторожными, в Чанах поднимаются высокие волны. Север водоёма входит в состав Кирзинского заказника.
Площадь –1990 км², глубина – 12 метров.
Белое
Принадлежит к территории Вологодской области. Часть Шекснинского водохранилища. Название получено из-за наличия на дне белой глины. Работает несколько турбаз, есть площадки и возможность разбить палаточный лагерь. Достопримечательности округи: частично затопленные руины Церкви Рождества Христова, национальный парк «Русский Север», Куков родник.
Площадь – 1290 км², глубина – 20 метров.
Топозеро (Лоухский район)
Озеро республики Карелия, являющееся частью Кумского водохранилища. Большинство островов из 144 находится в юго-западной части. Береговая линия изрезана, а дно с перепадами высот. Сюда съезжаются байдарочники и любители катамаранных прогулок. Вода даже летом остаётся прохладной. Рядом национальный парк Паанаярви. Вокруг озера проложены туристические маршруты.
Площадь – 986 км², глубина – 56 метров.
Ильмень
Расположено в Новгородской области. Цвет воды – желтоватый, причина этого явления – большое содержание органики. Могут подниматься волны до двух метров. Рыбные артели работают здесь десятилетиями. Есть несколько песчаных пляжей. В окрестностях найдены стоянки древних людей. К озеру часто приезжают в рамках экскурсий в Великий Новгород.
Площадь – 982 км², глубина – 10 метров.
Хантайское
Относится к территории Красноярского края. Также именуется Хутармо или Большое Хантайское. С малым Хантайским связан короткой протокой. Поселений поблизости немного, на побережье – всего одно. Вокруг тундра и лесотундра, котловина частично покрыта льдом и вечной мерзлотой. Основные туристические направления: рыбалка и экотуризм.
Площадь – 822 км², глубина – 420 метров.
Сегозеро
Территориально принадлежит республике Карелия. Через Сегежей связано с Выгозером. Береговая линия изрезанная, образовались заливы и мысы. Существует много легенд об аномальных событиях, происходивших около водоёма. Два туристических направления – рыбалка и сплавы по озеру и окрестным рекам. Работают одноименная турбаза и форелевое хозяйство.
Площадь – 815 км², глубина – 103 метра.
Имандра
Озеро Мурманской области превращено в водохранилище в 50-х годах прошлого века при строительстве каскада Нивских ГЭС. Самый крупный из более чем 140 островов – Ерм. Ежегодно в середине весны проводится гонка-марафон под зимними парусами. Озеро используется и для других спортивных состязаний, а также для тренировок. Достопримечательность рядом – Лапландский заповедник.
Площадь – 812 км², глубина – 67 метров.
Пясино
Местоположение – Красноярский край. На протяжении большей части года поверхность затянута водой. Рыбаки приезжают сюда, минуя трудности: летом – болотистые участки, зимой – толстый снежный покров. Одноименное с озером промысловое хозяйство занимается организацией рыболовных туров. Компания осуществляет трансфер, а также подготавливает снасти и прочее.
Площадь – 735 км², глубина – 10 метров.
Кулундинское
Самое большое озеро Алтайского края. Образовалось в результате обмеления более крупного озёрного бассейна. Восточная часть водоёма – группы островов, заливы, изрезанная береговая линия. Есть и пляжи, а также удобные места для отдыха. Через протоку связано с озером Кучук. На зиму не замерзает, а летом хорошо и быстро прогревается, так как глубина сравнительно небольшая.
Площадь – 728 км², глубина – 4 метра.
Пяозеро
Расположено на севере Карелии. Озеро – часть Кумского водохранилища. После сооружения плотины в 1966 году уровень воды существенно поднялся. На самых крупных из 66 островов есть постройки, в том числе для рыбаков, так же эти участки суши богаты ягодами. В прошлом существовали пассажирские линии, и судоходство было активным.
Площадь – 659 км², глубина – 49 метров.
Выгозеро
Относится к территории Карелии. Название получено от реки. Является водохранилищем, созданным в 1933 году при строительстве Беломорско-Балтийского канала. На севере каменистые берега выше, чем на юге. Островов более 500. Судоходство активное, озеро используется и для грузовых перевозок, и для туристических. Путешественники могут разместиться в местных гостиницах, например в «Топаз-Кола».
Площадь – 560 км², глубина – 24 метра
Нерпичье
Солоноватое озеро Камчатского края. В далёком прошлом оно было морским заливом. Впадает около 100 рек. Соединяется с Тихим океаном через залив. Острова – Кирун, Сивучий и др. На берегу можно увидеть лежбища нерп, а осенью – популяцию лебедей. Для рыбаков Нерпичье привлекательно хорошим клёвом и разнообразием видов. В Усть-Камчатском работают домашние гостиницы.
Площадь – 552 км², глубина – 12 метров.
Лабаз
Пресное озеро Красноярского края. Бассейн водоёма богат залежами угля, нефти и газа. Растительности мало, преобладают низкорослые кустарники. Лесной массив можно найти лишь на северо-востоке. Водоплавающих птиц много в наиболее тёплые периоды года. Экотуризм имеет потенциал, но пока не востребован. Зато рыбаки собираются у Лабаза, как летом, так и зимой.
Площадь – 470 км².
Красное
Находится в Чукотском автономном округе. Название получено из-за цвета побережья, сложенного из магматических пород. Во время образования котловины вулканическая активность была повышена. Добираться до озера непросто, холода также влияют на посещаемость туристами этих мест. Зато природа сохранилась относительно нетронутой. Имеет статус природного памятника.
Площадь – 458 км², глубина – 4 метра.
Кета
Располагается на плато Путорана в Красноярском крае. На озере проводятся сплавы и регаты, задействованы и реки, впадающие в него. Достопримечательности округи – водопады и пещеры. Есть охотничьи угодья и турбазы, организуются рыболовные туры. Популярны подводная рыбалка и катания на катамаране. Прогревается вода слабо, максимум до +17 °С.
Площадь – 452 км², глубина – 180 метров.
Убинское
Бессточное озеро с пресной водой в Новосибирской области. Перевод названия – «топкое место», болота кругом, камыш и осока у берега. Понижение уровня воды негативно сказалось на ихтиофауне. Уменьшилось и количество рыбы, и её видовое разнообразие. Достопримечательность: Заречно-Убинский могильник – более 150 курганов разных веков, начиная с VI века.
Площадь – 436 км², глубина – 4 метра.
Пекульнейское
Местоположение – Чукотский автономный округ. Намывные косы отделяют озеро от Берингова моря. Берега очень различаются по рельефу, южный наиболее плоский и низменный. Преобладает тундровая растительность. Водоём интересен рыбакам из-за многочисленной популяции нерки. Обилие рыбы привлекает и белоголовых чаек, которые не боятся низких температур.
Площадь – 435 км², глубина – 10 метров.
Умбозеро
Располагается в Мурманской области. Вокруг горные массивы, в том числе Хибины. По этой причине получено такое название, переводимое как «закрытое озеро». Есть несколько островов, в том числе Сарвановский, Большой, Морошкин. Рыбалка не прекращается даже в зимний период, когда поверхность затянута льдом. Туристы приезжают для сплава на байдарках и восхождений на горы.
Площадь – 422 км², глубина – 115 метров.
Вожже
Озеро в Вологодской области. В западной части есть участки берега, напоминающие пляжи, но в остальном местность заболочена, заросли камыша повсюду. Рыболовный промысел массовый, разрешена также спортивная рыбалка. Небольшие населённые пункты не имеют туристической инфраструктуры. На острове Спасский находятся остатки стен монастыря XVII века.
Площадь – 422 км², глубина – 4 метра.
Кубенское
Относится к территории Вологодской области. Местность вокруг болотистая. Впадает около 30 рек. На вытекающей Сухоне установлена плотина с судоходным шлюзом, благодаря которому регулируется уровень воды в Кубенском. По этой причине площадь озера переменчива. Главная достопримечательность – Спасо-Каменный монастырь на Каменном острове.
Площадь – 407 км², глубина – 13 метров.
Чукчагирское
Располагается в Хабаровском крае. 3 острова делят пресноводное озеро на три плёса. Есть и более мелкие участки суши в центральной части водоёма, а также плавучие острова. Береговая линия неровная, заболоченные участки встречаются на севере. Посёлок Чукчагир основал на северо-востоке. Подпитывается снегом и грунтовыми водами.
Площадь – 366 км², глубина – 6 метров.
Портнягино
Пресноводное озеро Красноярского края. Точных данных о глубине нет. Лёд лежит на поверхности с начала осени до середины лета, в особенно холодные годы вообще не тает полностью. В центре водоёма расположен скалистый остров, где много пернатых обитателей. Птичьи базары встречаются также и на побережье. Озеро привлекает рыболовов, в том числе для зимней рыбалки.
Площадь – 360 км².
Источник:
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