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Топ 30 — самые большие озера России

Топ 30 — самые большие озера России (31 фото)

Автор:
09 мая 2021 10:14
Сообщество : Путешествия
Метки: Россия   красота   озеро   природа   самые большие озера России   фото   
63
31

Если посмотреть на расположение самых больших озёр России, то можно увидеть, что большинство из них находится в северной части страны. Это осложняет привлечение туристов: даже летом вода не прогревается достаточно для пляжного отдыха. Однако есть другие факторы, манящие людей к крупным водоёмам. На первый план выходит рыбалка. Видовое разнообразие ихтиофауны и хороший клёв заставляют рыбаков проезжать сотни километров.

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Метки: Россия   красота   озеро   природа   самые большие озера России   фото   
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