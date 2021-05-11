Реакция соцсетей, как водится, была разнополярна
Да просто ремня хорошего всыпать.— Andrey Badanin (@AndreyBadanin) May 8, 2021
Нашей молодёжи сильно нагадили в головы, что 2 мировую развязал мы. И слова" можем повторить" воспринимаются исключительно как угроза повторной агрессии.— Ольга (@madagascar403) May 10, 2021
Никто не хочет задуматься что напали на нас и повторять придётся если ещё раз нападут.Что это вопрос выживания...
Всего одно слово, а как меняется смысл
Фраза "МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ" взята из этой прекрасной песни из к\ф "Максима Перепелица"— Светлана (@mqvMWylYnhiPwR1) May 8, 2021
"Пусть враги запомнят это, -
Не грозим, а говорим :
Мы прошли, прошли с тобой полсвета,
Если надо, - повторим". pic.twitter.com/PdociP7NAQ
Мне больше нравятся слова из песни-"....если надо-ПОВТОРИМ" Тогда смысл немного меняется.— Александр Щербинин🇷🇺 (@billvrn) May 9, 2021
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СССР заплатил страшную цену за Победу. Победой нужно гордиться, но призывать к повторению ужасов войны может только малолетний дебил.
попытка принизить роль Победы в войне в жизни граждан.
большенство комментаторов закончило бы свое существование на этапе прадедов, став мылом или абажуром...
Деды наши прошли весь этот ужас, чтобы не было больше войны. А не для того, чтобы это повторять.
Тогда была страна, люди, идея. А сейчас: чтоб Путина не повесили? Так я не против! Чтоб у его друзей бизнес не отжали? Так, проходите, берить, в чем моя-то печаль? Чтоб народ обворовывали и рабами не сделали? А кто вы, зайчики, работающие за 20.000 в месяц? Только на еду, да чтоб не мерзли в нашем суровом климате.
Ради чего? Злые натовские военные будут по моему городу кататься на джипах и безнаказанно беспределить? А чем занимаются мажорики,и почему надо воевать, чтоб одни заменили других?
А это согласитесь - полный имбецилизм.