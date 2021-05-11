Некоторые автомобилисты задолго до Дня Победы начинают украшать свои авто наклейками с надписями "Можем повторить!" или "На Берлин!". Патриотизм - это хорошо, однако что стоит за этим фразами и призывами, скорее всего, современные люди, даже не представляют.