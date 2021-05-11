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"Можем повторить?": социальный ролик посвящается любителям автонаклеек с патриотическими надписями

"Можем повторить?": социальный ролик посвящается любителям автонаклеек с патриотическими надписями (7 фото + 1 видео)

Автор:
11 мая 2021 09:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: 9 мая   автомобилисты   видео   война   можем повторить   наклейки   реконструкция   
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Ко Дню Победы многие автомобилисты украшают свои машины наклейками с бравыми призывами. "А вы уверены, что смогли бы повторить?"- спрашивают авторы ролика.

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Метки: 9 мая   автомобилисты   видео   война   можем повторить   наклейки   реконструкция   
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15k
Maks Es Час назад
Война - это ужас. Это смерть, страдания и разрушения.
СССР заплатил страшную цену за Победу. Победой нужно гордиться, но призывать к повторению ужасов войны может только малолетний дебил.
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11k
Oleg Минуту назад
Странно, что про повторителей пишут, что мол молодежь, но ж это лишь половина правды. Другая половина - 30-45 летние и прочие великовозрастных повторятели! Их то куда?
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8k
Касьян Пуздой 4 минуты назад
"можем повторить" - это не призыв - это предупреждение. только малахольные детишки размазывая розовые сопли могут скулить: война это так страшно, это грязь, смерть... ДА ёпта, взрослые, здравомыслящие люди ЗНАЮТ что это страшно и смертельно, НО они именно осознанно готовы к этому, потому что и в сегодняшнем поколении есть Люди, готовые защищать свою Родину. и да - МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ - только суньтесь твари.
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1k
Mikhail K 9 минут назад
Смеюсь всегда над идиотами которые "смогут повторить". Как подумаю о современных "блогера", с накрашенными ногтями или обкуренных всякой херней, или мамины инфантилы жиробасные, либо дистрофичные. Думаю хер мы что повторим с такими, разбегутся все как тараканы. Единственное, что успокаивает, что и европейская молодежь в большинстве своем еще больше инфантильнее.
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3k
Петрович 11 минут назад
Этим повторителям кирзачи, мокрую плащ-палатку весом в пуд, да сидор с б/к на два дня. Ну и просто прогуляться со всем этим в солнечном декабре кил эдак 20. Сразу вся дурь телевизионная вылетит.
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889
Недовольный Херней 18 минут назад
Странно что дата публикации 9 мая 2021. Я его еще в 2019 видел. С авторами ролика согласен, такой псевдопатриотизм ненужен. Конечно "можно и повторить", но как же блин не хочется!
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4k
livaneth 19 минут назад
Я надеюсь, "повторитель" В ролике тоже был артистом. А то мало ли что у дядьки было в молодости. Наклейка на стекле - ещё не показатель.
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1k
Chris Taylor 19 минут назад
хорший клип. если водилы не актеры, задумка удалась. Хоть один одумался
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1k
Николай Полчаса назад
Вот если бы "немцы" в ролике "расстреляли" повторителей тогда да, запомнилось бы. Хотя так и до инфаркта недалеко.
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488
Старичок Полчаса назад
дешевая провокация, а не ролик.
попытка принизить роль Победы в войне в жизни граждан.
большенство комментаторов закончило бы свое существование на этапе прадедов, став мылом или абажуром...
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3k
Protivogaz Полчаса назад
Эти "повторители" чуть не поубивали друг-друга год назад в очередях за туалетной бумагой. Страшно подумать чтобы творилось при хоть какой-то минимальной реальной угрозе.
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646
Сергей 37 минут назад
можем повторит?!, блин, можно не надо!!!
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776
Олег 40 минут назад
Цель авторов ролика и этого поста чтобы все забыли о победе и ее цене как раз. КГ/АМ
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1k
Гарри Слепнер 41 минуту назад
Да пусть повторяют. Накидать гниющих собак в окоп и их туда же. Жратвы на неделю чтоб на раз в день хватало. Ещё и простреливать над окопом. Можно пару бомб рядом сбросить. Диван с собой и мобилу не давать. Танками проехаться над окопом. Сами и сдерут тупые наклейки.
Деды наши прошли весь этот ужас, чтобы не было больше войны. А не для того, чтобы это повторять.
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2k
Ivan 43 минуты назад
Было бы ради чего!
Тогда была страна, люди, идея. А сейчас: чтоб Путина не повесили? Так я не против! Чтоб у его друзей бизнес не отжали? Так, проходите, берить, в чем моя-то печаль? Чтоб народ обворовывали и рабами не сделали? А кто вы, зайчики, работающие за 20.000 в месяц? Только на еду, да чтоб не мерзли в нашем суровом климате.
Ради чего? Злые натовские военные будут по моему городу кататься на джипах и безнаказанно беспределить? А чем занимаются мажорики,и почему надо воевать, чтоб одни заменили других?
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151
Glassy 47 минут назад
Особенно тематично это выглядит на иностранных автомобилях. Хочется задать вопрос - "Повторить что? Еще раз проспонсировать импортную экономику, купив автомобиль?"
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11k
Евгений 56 минут назад
Лучше и не скажешь.
Ссылка www.youtube.com
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37k
dima423 57 минут назад
ну если честно ролик полнейшая )(уета бессмысленная, при этом еще и халтурно снятая))) Я никогда никакие наклейки на машину не вешал, но фразу "можем повторить" воспринимаю как "кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет"
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5k
insaider 58 минут назад
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−28
боевой бурят пу 59 минут назад
ролик снят на деньги госдепа
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1k
Hallo FreeSpace 59 минут назад
да нормальная ирония ...
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