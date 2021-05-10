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Фаина Раневская и Татьяна Пельтцер. Дружба вопреки всему

Фаина Раневская и Татьяна Пельтцер. Дружба вопреки всему (6 фото + 1 видео)

Автор:
10 мая 2021 20:29
Метки: актрисы   интересно   факты   
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В истории советского кино немало было прекрасных актрис, прославившихся своими эпизодическими ролями. Но безусловно, наиболее выдающиеся из них - Фаина Георгиевна Раневская и Татьяна Ивановна Пельтцер. Так уж получилось, что за всю многолетнюю кинокарьеру, им доставались только роли второго плана. Но каждый эпизод был сыгран актрисами настолько талантливо, настолько филигранно, что зрители любят и помнят их героинь до сих пор.

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Метки: актрисы   интересно   факты   
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Вася 4 часа назад
Раневская отпечаталась Мачехой из Золушки и Фрекен Бок из Карлсона, а Пельтцер - Баба Яга из "там на неведомых дорожках" .. хто тут фулюханит..
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−190
xxlist 4 часа назад
Обе страшные и обе красивые (внутренне) а так хлам хламом. Сисек не показывали, но зато ширвиндты-державины могли затянуть трубку и сказать Да... было время. А мы - да! И побежать в очередь за колбасой. Нет уж. Нуеена, других посмотрим
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