Фаина Раневская и Татьяна Пельтцер. Дружба вопреки всему

В истории советского кино немало было прекрасных актрис, прославившихся своими эпизодическими ролями. Но безусловно, наиболее выдающиеся из них - Фаина Георгиевна Раневская и Татьяна Ивановна Пельтцер. Так уж получилось, что за всю многолетнюю кинокарьеру, им доставались только роли второго плана. Но каждый эпизод был сыгран актрисами настолько талантливо, настолько филигранно, что зрители любят и помнят их героинь до сих пор.
Где и как познакомились актрисы неизвестно. Но тогда мало кто верил, что между ними может возникнуть крепкая дружба, а тем более, что она продлится несколько десятков лет, до смерти Раневской в 1984 году. Две яркие, самобытные, неординарные личности, у обеих непредсказуемый и очень взрывной характер, обе "остры на язык" и "за словом в карман не полезут". Знакомые недоумевали, как вообще актрисам удавалось ладить друг с другом.
Справедливости ради надо сказать, что сколько дружили Фаина Георгиевна и Татьяна Ивановна, столько и ссорились, но и мирились очень быстро: они просто не могли не общаться.
Однажды случился в жизни актрис серьёзный инцидент, едва не разрушивший их дружбу. В конце декабря 1945 года Фаина Раневская и Татьяна Пельтцер, в числе других знаменитостей, были приглашены на званый вечер, который решила устроить вдова писателя Михаила Булгакова, Елена Сергеевна.
Она предупредила гостей, что будет маскарад, и чтобы они непременно все пришли в маскарадных костюмах, так как будет конкурс на лучший из них. Гости не подвели. Кого только на этом балу не было: снегурочки, фрейлины, моряки, а Мстислав Ростропович и Святослав Рихтер, нарядившись в крокодилов, не вошли, а вползли в квартиру.
Фаина Георгиевна пришла первой из подруг, и произвела настоящий фурор. Дело в том, что на ней красовалась удивительная шляпка, представлявшая гнездо из сена, в центре которого восседал бутафорский гусь, очень похожий на настоящего. Во время застолья гусь на шляпе актрисы вдруг вытянул шею и наклонил голову над блюдом.
Восхищению присутствующих не было предела, раздались аплодисменты. Раневская "купалась" в комплиментах. Казалось, что оригинальнее костюма придумать невозможно.
В это время в дверях появилась Татьяна Пельтцер, и гости просто остолбенели. Всё платье актрисы было сплошь усыпано баранками. Браслеты из этих хлебобулочных изделий украшали запястья её рук, огромными серьгами свисали с ушей и даже с кончика носа. На голове красовался венок из соломы. "Мой костюм называется "Урожайный", и я прямиком с сельскохозяйственной выставки!" - выпалила она. Пельтцер своим костюмом сразу затмила Раневскую, перетянув всё внимание гостей на себя.
Фаина Георгиевна такого отношения к себе терпеть не стала. Она подошла к сопернице и гневно воскликнула: "Ещё не отменили продуктовые карточки, а вы так позволяете себе обращаться с хлебом!" Татьяна Ивановна промолчала, а позднее все баранки раздала гостям, чем немного успокоила Раневскую. Пельтцер прекрасно знала, какой бескомпромиссной и жестокой может быть её подруга, и хотя сама не отличалась мягким характером, всё-таки была более терпимой и на открытый конфликт не пошла.
После этого случая актрисы некоторое время не разговаривали друг с другом, тем не менее им удалось помириться.
Если провести параллель между судьбами Фаины Георгиевны и Татьяны Ивановны, то можно обнаружить сходства не только в их характерах, но и в жизни. Обе "королевы эпизода" обрели популярность только в зрелые годы.
Обеим часто приходилось играть роли мам и бабушек, с чем они великолепно справлялись. Но в реальности актрисам так и не удалось обрести семейного счастья и познать радость материнства. Раневская никогда не была замужем, а Пельтцер разошлась со своим мужем Гансом Тейблером в 1931 году.
Каждая из них прожила большую жизнь, из которой они ушли практически в одном возрасте, только с разницей в восемь лет. Именно настолько была старше своей подруги Фаина Георгиевна, не дожившая до своего 88-летия чуть больше месяца. Татьяне Ивановне удалось перешагнуть 88-летний рубеж на месяц. Ну а самое главное, что этих выдающихся актрис, до сих пор помнят и любят многочисленные почитатели их таланта.
Источник:
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