Фаина Раневская и Татьяна Пельтцер. Дружба вопреки всему

Где и как познакомились актрисы неизвестно. Но тогда мало кто верил, что между ними может возникнуть крепкая дружба, а тем более, что она продлится несколько десятков лет, до смерти Раневской в 1984 году. Две яркие, самобытные, неординарные личности, у обеих непредсказуемый и очень взрывной характер, обе "остры на язык" и "за словом в карман не полезут". Знакомые недоумевали, как вообще актрисам удавалось ладить друг с другом.

Справедливости ради надо сказать, что сколько дружили Фаина Георгиевна и Татьяна Ивановна, столько и ссорились, но и мирились очень быстро: они просто не могли не общаться.