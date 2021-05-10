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15 фотографий, которые восстанавливают гармонию несмотря ни на что

15 фотографий, которые восстанавливают гармонию несмотря ни на что  (21 фото)

Автор:
10 мая 2021 22:40
Сообщество : ФотоМир
Метки: Максимально   Перфекционист   гармония   совершенство   фотографии   хаос   
1598
21

Мир полон хаоса и неразберихи, поэтому даже малейшие проявления гармонии для многих из нас очень важны. Перфекционистам приходится еще труднее. В этом посте вы увидите фотографии, которые максимально близки к совершенству.

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Метки: Максимально   Перфекционист   гармония   совершенство   фотографии   хаос   
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3k
alex 2 часа назад
Линии на снегу создает спец. техника.
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Павел Ру 2 часа назад
Я тоже это видел!! Снег выпадает ровными линиями каждое утро на горнолыжных курортах! Фантастика просто!
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1k
Ловите наркомана! 2 часа назад
Когда очень хочется быть перфекционистом, но что-то мешает!
15 фотографий, которые... (21 фото)
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6k
Sterling Malory Archer 2 часа назад
Последная-картонки окрашенные! Облом
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