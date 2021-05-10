15 фотографий, которые восстанавливают гармонию несмотря ни на что

1598
21
Мир полон хаоса и неразберихи, поэтому даже малейшие проявления гармонии для многих из нас очень важны. Перфекционистам приходится еще труднее. В этом посте вы увидите фотографии, которые максимально близки к совершенству.
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Фотографии из архива бостонской полиции
- 10 мест, где осень выглядит действительно великолепно
- 24 фотографии, пугающие своим совершенством
- Завораживающие фотографии лунного отблеска на воде
- 21 идеальное фото, от которых перфекционист придет в восторг
32
Понравилось32
Новости партнёров
15 фотографий, которые... (21 фото)