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15 совпадений, которые придутся по душе любому перфекционисту

15 совпадений, которые придутся по душе любому перфекционисту (16 фото)

Автор:
14 февраля 2021 18:40
Сообщество : ФотоМир
Метки: Идеальны   Перфекционист   Случайное   Эстетическое   совпадения   удовольствие   фотографии   
2826
16

Во многих фильмах есть персонажи, которые целиком и полностью являются выдумкой сценариста. А в титрах пишут специальное предупреждение, что любое сходство с действительно существующим человеком или ситуацией - это случайное совпадение. В этом посте всё наоборот. Реальные фотографии, которые вы увидите ниже, сделаны в отлично подобранный момент и с удачного ракурса. Они настолько идеальны, что обязательно доставят вам эстетическое удовольствие.

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Метки: Идеальны   Перфекционист   Случайное   Эстетическое   совпадения   удовольствие   фотографии   
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13k
homerchik 3 часа назад
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Elena Ki 2 часа назад
Очищенный гранат выглядит по-другому. Надоели уже с этой фотошопиной. В хвостике нет зернышек! Там остатки от цветка - пестик и сухие тычинки. А перемычки между долями доходят от сердцевины до кожуры, где к ней прикрепляются. Тупые миллениалы, никогда не чистили гранат САМИ.
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Elena Ki 2 часа назад
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Elena Ki 2 часа назад
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Elena Ki 2 часа назад
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vikklu Elena Ki Час назад
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Юлия Elena Ki Час назад
А древние никак не выучат, что миллениалы это рождённые в 80е-00 года. То есть некоторым под 40 лет сейчас, а половине за 30
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