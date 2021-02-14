15 совпадений, которые придутся по душе любому перфекционисту

Во многих фильмах есть персонажи, которые целиком и полностью являются выдумкой сценариста. А в титрах пишут специальное предупреждение, что любое сходство с действительно существующим человеком или ситуацией - это случайное совпадение. В этом посте всё наоборот. Реальные фотографии, которые вы увидите ниже, сделаны в отлично подобранный момент и с удачного ракурса. Они настолько идеальны, что обязательно доставят вам эстетическое удовольствие.