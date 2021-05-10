Крушение китайского пожарного вертолета засняли на видео

На борту находилось 4 человека. Двоих из них спасти не удалось.
В понедельник утром в китайской провинции Юньнань при заборе воды из озера Эрхай потерпел крушение пожарный вертолет. На момент аварии на борту находилось 4 человека, двое из них скончались по дороге в больницу и еще двое считаются пропавшими без вести.
Момент крушения засняли на видео местные жители. На кадрах видно, как потерявший управление вертолет крутится вокруг своей оси, резко теряет высоту и взрывается перед падением в воду.
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В отделе пропаганды городского партийного комитета Дали сообщили, что вертолет совершал забор воды для орошения лесного участка, пострадавшего от пожара. К поиску пропавших без вести привлекли 16 лодок и 500 спасателей. Причины аварии пока неизвестны. Ведется расследование.
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