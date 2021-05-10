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Крушение китайского пожарного вертолета засняли на видео

Крушение китайского пожарного вертолета засняли на видео (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 мая 2021 16:57
Сообщество : Аварии
Метки: вертолет   взрыв   видео   китай   крушение   спасатели   
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На борту находилось 4 человека. Двоих из них спасти не удалось.

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Метки: вертолет   взрыв   видео   китай   крушение   спасатели   
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9  комментариев
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Андрей Крылов 3 часа назад
Похоже на разрушение редуктора, передающего крутящий момент на задний винт. Мои соболезнование родным и близким погибших.
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Андрей Васильев Полчаса назад
то, что вертолет упал в Китае, и погибли китаёзы, делает эту новость приятной
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