Крушение китайского пожарного вертолета засняли на видео

В понедельник утром в китайской провинции Юньнань при заборе воды из озера Эрхай потерпел крушение пожарный вертолет. На момент аварии на борту находилось 4 человека, двое из них скончались по дороге в больницу и еще двое считаются пропавшими без вести.

Момент крушения засняли на видео местные жители. На кадрах видно, как потерявший управление вертолет крутится вокруг своей оси, резко теряет высоту и взрывается перед падением в воду.