110 русалок собрались в одном бассейне в Китае

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Они установили новый рекорд.
Курорт Atlantis Sanya на китайском острове Хайнань устроил грандиозное подводное шоу с участием 110 русалок.
Фридайверы в костюмах русалок одновременно погрузились в большой бассейн без аквалангов, масок или другого снаряжения. Единственным подспорьем им служил русалочий хвост. Под водой русалки танцевали и водили хороводы.
Таким образом курорт решил отметить свое трехлетие, а еще попасть в Книгу рекордов Гиннесса с крупнейшим в мире подводным шоу русалок. Мероприятие организовала Профессиональная ассоциация инструкторов по дайвингу.
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