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110 русалок собрались в одном бассейне в Китае

110 русалок собрались в одном бассейне в Китае (4 фото + 1 видео)

Автор:
02 мая 2021 09:08
Сообщество : ФотоМир
Метки: бассейн   видео   китай   рекорд   русалки   фото   
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Они установили новый рекорд.

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Метки: бассейн   видео   китай   рекорд   русалки   фото   
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