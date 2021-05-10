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"Знаменитость" усомнилася в необходимости проведения традиционного шествия на Красной площади.Телеведущий Дмитрий Шепелев вызвал агрессию комментаторов в Сети после публикации критического поста о Параде Победы в Москве, который состоялся 9 мая.На своей странице в Instagram, он сообщил, что День Победы он встретил в непраздничном настроении.По мнения , Дмитрия 9 Мая – праздник грустный.Кроме того, он признался подписчикам, что демонстрация военной мощи на Красной площади – неуместна.Шепелев заявил, что этот день должен напоминать о человеческим мужестве и отданных миллионах жизней, а не об “ужасах войны”.«Я всегда считал, что он [День Победы] должен быть… предостережением «больше никогда», — написал он в соцсетиСвой пост Шепелев сопроводил видеозаписью полета российской вавиации, сделанным из окна его квартиры в центре столицы. Многие подписчики не согласны со словам Шепелева. Многие отметили, что Шепелев и Собчак солидаризовались в плане оценки 9 мая, и перепутали 9 мая и 22 июня, которое по-настоящему является «днем грусти».«Демонстрация военной мощи – это прежде всего защита! Это демонстрация безопасности и готовности к обороне!», «С какой стати грустить в день победы? Армия должна быть всегда в боевой готовности», «Нет, давайте мы будем хилыми и слабыми…. И позволим кому не попадя диктовать свои правила», «Дмитрий зря вы это написали, странно даже… я была о вас лучшего мнения, теперь точно отпишусь от вас»,“Не согласна, Дмитрий. Это дань подвигу! Уходили на фронт тоже маршем и праздновать мы должны маршем, но и хранить память и в сердце и в семье”, “Не путайте 22 июня 1941-го и День Победы 9 мая 1945-го. День радости, гордости за нашу державу и людей тех лет! Печально, что те, кто не был связан с теми годами, пишут сегодня такие слова, а ветераны сидят на трибунах с гордо поднятой головой!»,“Парад должен быть! И традицию эту нарушать нельзя!”, “Иногда,чтобы показать себя в своих постах “индивидуальным”, можно показать себя глуповатым”, — резко отзываются в комментариях.Некоторые были разочарованы настолько, что даже решили вообще отписаться от Шепелева.“Дмитрий зря вы это написали, странно даже. Я была о вас лучшего мнения, теперь точно отпишусь от вас. Этот Праздник Победы нашего народа, все поднимают фронтовые сто грамм за Победу, а вы, простите, по какому поводу грустите? Не рады что ли?” — возмущаются подписчики."Дмитрий, ваше мнение имеет право быть таким же как и у Собчак... Но мнение ветеранов, смотрящих со слезами парад по телевизору, иное", – написали люди.Прозвучали даже категоричные предложения вообще покинуть Шепелеву пределы страны, традиций которой не разделяет: “Если, Вы не понимаете, что происходит на Красной площади 9 мая, то это не Ваша страна. Вам здесь не место”.Шепелев стал не единственной звездой экрана, которую Сеть подвергла критике за отношение к Дню Победы.Так, “досталось” певице Анне Семенович, которая опубликовала фото в советской форме в честь праздника.Ранее актер Дмитрий Назаров выложил в сеть видео, на котором он читает стихотворение, в котором критикуется парад Победы. «Парад чего? Парад бессилья. Парад запретов и оград», – декламировал артист. Его речь вызвала критику как со стороны граждан, так и телеведущего Соловьева, пожелавшего Назарову «вырваться из лап государства».Люди, конечно, восприняли их писульки негативно. Политолог Сергей Карнаухов: "Ксения Собчак мечтает заменить Парад Победы чем нибудь. Гудком паровоза. Автомобильной сиреной. Ну чем нибудь. Она пока не понимает чем, но непременно заменить. Прекратить праздновать как мы. Неправильно мы всё понимаем. А она знает как надо!". Журналист Александр Самохвалов: "«День памяти и скорби». Собчак тоже из тех, кто скорбит из-за победы над нацистами". Публикации.ру: "«На мой взгляд, это день памяти и скорби, а не демонстрации оружия», — заявила Ксюша Собчак. О, ещё одна проигравшая страдалица по баварскому. Впрочем от этой дуры ничего другого никто и не ожидал".Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин: "Девица Собчак опять хайпует? Ну, не смотри, не участвуй. Нас**ть под ёлкой посреди праздника — ну да, это ваше. Мелкокалиберные вы, ребята, какие-то". Теперь уже бывшие подписчики Шепелева: "День памяти и скорби 22 июня. День начала войны. С какой стати грустить в День Победы? Армия должна быть всегда в боевой готовности. Подобные стенания просто надоели"; "Дмитрий, если Вы не понимаете, что происходит на Красной площади 9 мая, то это не Ваша страна. Вам здесь не место".И дело не в конкретных персонажах. Биография Ксюшади, светской львицы с крайне низкой социальной ответственностью, хорошо известна, повторяться не будем. Тот случай, когда пробу вообще негде ставить. Что касается ничтожного телепузика Шепелева (последний сожитель Жанны Фриске), "белорусско-украинско-российский шоумен" обучался в соросовском вильнюсском Европейском гуманитарном университете, долго жил в Киеве (где вёл идиотское шоу на пару с будущим президентом Зеленским), после числился в любимчиках Эрнста, подозревался в нетрадиционной ориентации, минувшей осенью записался в змагары, считает себя "европейцем".Чёрт с ними. Не эти сегодня бы вякнули, так прочие. Вон, Лёня Волков тоже за сплошную "скорбь" в противовес "милитаристскому шабашу". Или, например, "эховцы" многочисленные..."Всякий, кто вместе с нами радуется великому празднику — брат нам. И неважно, какой у него разрез глаз или акцент. А всякий, для кого этот день не Праздник, тот нам вообще не брат и совсем не друг. А даже наоборот", - написал журналист Сергей Мардан."День скорби — это когда день является трагичным. Для нормальных жителей России — трагичным является 22 июня, когда объединённая Европа напала на нашу Родину. А для всех, не помнящих родства — конечно же, 9 мая, ведь их идеологических кумиров разгромили, что вызывает у них скорбь", - заметил интернет-пользователь Фёдор Капишев.Мы всегда поминаем погибших, отнюдь не только 22 июня.А сегодня у нас Праздник.Великий Праздник.