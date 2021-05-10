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«Вам здесь не место»: Дмитрия Шепелева гонят из России после критики Парада Победы

«Вам здесь не место»: Дмитрия Шепелева гонят из России после критики Парада Победы (1 фото)

Автор:
10 мая 2021 15:44
Метки: 1 канал   Россия   Шепелев   интернет   новости   общество   парад 9 мая   телевидение   
678
1
“Подобные стенания надоели”: телеведущий Шепелев возмутил Сеть, раскритиковав проведение парада.
В ответ комментаторы обрушились на вдовца Фриске с ответной критикой.

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Метки: 1 канал   Россия   Шепелев   интернет   новости   общество   парад 9 мая   телевидение   
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11  комментариев
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10k
Иван Автор поста 2 часа назад
Великая Победа - это Великая Победа. Разгромлено абсолютное зло. Освобождена, спасена от уничтожения Родина. Свет одолел тьму. Великая Победа = Великий Праздник, Священный Праздник. И никак иначе.
Определённую прослойку в этот день корёжит. Если шендеровиче-гозманы беснуются "по классике", забрызгивая всё и вся привычными испражнениями, то другие работают на подмену, искажение сути.

Ежегодно, лицемерно закатив хитрющие глазёнки, кто-то из них обязательно заводит песню о том, что 9 мая - не Праздник Победы, а исключительно день скорби, горечи, траура.
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33k
Олег Полчаса назад
еще одного ахеджакова покусала......
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1k
Умница-красавица 53 минуты назад
Однако ж нашлось 11 нелюдей, которые заминусили, может и поболе набегут. Во всем виноват гуманизм советского народа - не добили плесень, вот она и разрослась пышным цветом за 76 лет.
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5
aleksander 57 минут назад
Всякая хрень будет выражать своё мнение...
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32k
Alex Час назад
В говне надо утопить этого урода
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2k
Pechenegiatakuyt Час назад
Знаю одну страну где так же считают как и он..наверное ему туда пора...
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13k
куджо Час назад
Так давай день рождения не отмечать а грустить, мол человек родился умирать... И каждый год панехида
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8k
Обыватель Час назад
Сейчас скорбь в день победы, потом раскаяние за то что победили, потом оплата ущерба побежденным. Потом конец России.
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34k
kalinser 2 часа назад
Пускай французам предложит отменить военный парад в день взятия Бастилии!
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6k
Шурави 2 часа назад
Димка затупил - скорбь это 22 июня, а 9 мая это праздник и парад вполне уместен.
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