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Как НАСА в 1960-х приглашало путешественников на другие планеты

Как НАСА в 1960-х приглашало путешественников на другие планеты (17 фото)

Автор:
10 мая 2021 08:30
Сообщество : Искусство
Метки: 1960-е   nasa   искусство   космические путешествия   космос   межпланетные перелеты   покорение космоса   реклама   
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В 1962 году начала работать художественная программа НАСА, в рамках которой известные художники,включая Энди Уорхолла и Нормана Роквелла, рассказывали в своих работах об истории и перспетивах покорения космоса. Тогда казалось, что путешествия на другие планеты вот-вот станут реальностью - и участники программы даже нарисовали для них рекламные постеры. Давайте взглянем на них!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 1960-е   nasa   искусство   космические путешествия   космос   межпланетные перелеты   покорение космоса   реклама   
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vitenok Час назад
Так вот где маск идеи хайпа берёт!
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Андрей Полчаса назад
Они даже на Луне не были!
Там был только Незнайка!

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