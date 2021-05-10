Как НАСА в 1960-х приглашало путешественников на другие планеты

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В 1962 году начала работать художественная программа НАСА, в рамках которой известные художники,включая Энди Уорхолла и Нормана Роквелла, рассказывали в своих работах об истории и перспетивах покорения космоса. Тогда казалось, что путешествия на другие планеты вот-вот станут реальностью - и участники программы даже нарисовали для них рекламные постеры. Давайте взглянем на них!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: 1960-е nasa искусство космические путешествия космос межпланетные перелеты покорение космоса реклама
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Там был только Незнайка!