Как НАСА в 1960-х приглашало путешественников на другие планеты

В 1962 году начала работать художественная программа НАСА, в рамках которой известные художники,включая Энди Уорхолла и Нормана Роквелла, рассказывали в своих работах об истории и перспетивах покорения космоса. Тогда казалось, что путешествия на другие планеты вот-вот станут реальностью - и участники программы даже нарисовали для них рекламные постеры. Давайте взглянем на них!

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Большое путешествие Юпитер - Сатурн - Уран - Нептун 0 Источник:

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Посетите исторические места Марса! 0 Источник:

Земля - ваш оазис в космосе с бесплатным воздухом! 0 Источник:

Венера: встречаемся в обсерватории "Облако-9"! 0 Источник:

Церена: последний шанс увидеть воду до самого Юпитера! 0 Источник:

Юпитер: испытайте мощь северных сияний! 0 Источник:

Посетите прекрасный Энцелад! 0 Источник:

Титан: в глотку к Кракену! 0 Источник:

Европа: открой жизнь подо льдом! 0 Источник:

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