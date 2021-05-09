Песню "Катюша" исполнили в 54 странах мира

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Военный оркестр сыграл для ветерана, но овации детей заставили музыкантов выступить и для них

Более тридцати якутянок станцевали на морозе -45 и прославились

Запись прощальной песни погибших подводников попала в сеть

"Ты в кого превратился?": разговор матери с сыном о Великой Отечественной войне закончился скандалом

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