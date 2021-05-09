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Песню "Катюша" исполнили в 54 странах мира

Песню "Катюша" исполнили в 54 странах мира (1 фото + 4 видео)

Автор:
09 мая 2021 17:03
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: ВОВ   видео   катюша   мид   песня   посольство   флешмоб   
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В далеком 1938 году поэт Михаил Исаков совместно с композитором Матвеем Блантером создали песню, которой суждено было стать одним из символов Великой Отечественной войны.

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Метки: ВОВ   видео   катюша   мид   песня   посольство   флешмоб   
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181
bobobo 48 минут назад
На иврите
Ссылка www.youtube.com
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5k
кот базилий 10 минут назад
Исполнили, тока не знают об чем поют.
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201k
Барон Мюнхгаузен 15 минут назад
Американская
Датская
Исландская
Японская
Арабская
Китайская
на русском в исполнении немцев
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−126
kazakh 17 минут назад
100 лет уже скоро будет с начала развязанной Гитлером и Сталиным второй мировой войны, а эти дрочат на нее. Ибантеи
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40k
Александр Полчаса назад
Эту песнб можно слушать вечно
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23k
Max Shtirlic Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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9k
uutb 40 минут назад
Просто оставлю

Ссылка www.youtube.com
.
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181
bobobo 52 минуты назад
На корейском
Ссылка www.youtube.com
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