Песню "Катюша" исполнили в 54 странах мира

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В далеком 1938 году поэт Михаил Исаков совместно с композитором Матвеем Блантером создали песню, которой суждено было стать одним из символов Великой Отечественной войны.
Сегодня, 9 мая, в 54 странах мира российские дипломаты исполнили «Катюшу». Они приняли участие в музыкальной акции по случаю 76-летия Победы в Великой Отечественной войне.
А вот так звучит эта легендарная песня на китайском языке.
А так на английском и французском.
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