Запись прощальной песни погибших подводников попала в сеть

На просторах интернета появилось видео, на нём экипаж затонувшей индонезийской подводной лодки исполняет песню, словами которой, как бы прощаясь с теми, кто остался на берегу.
На YouTube-канале азиатского издания The Online Citizen размещено видео, на котором, как будто предчувствуя беду, запечатлены моряки, находясь на борту своей субмарины, они хором, под гитару исполняют индонезийскую песню Sampai Jumpa («Увидимся позже»).
«Хоть я и не готов скучать по тебе, я не готов жить без тебя, я желаю тебе всего наилучшего», — поют моряки.
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Как пояснили в руководстве ВМФ Индонезии, это короткое видео было записано в честь прощания с командиром, буквально за считаные недели до катастрофы.
YouTube канал NewsBar, опубликовавший видео затонувшей в Балийском море подлодки KRI Nanggala 402, также сообщил, что к моменту крушения на её борту находились 53 человека - все они признаны погибшими. По информации в ВМС Индонезии субмарина обнаружена на глубине 850 метров. Подводные лодки такого класса не рассчитаны на пребывание, на таких глубинах. Начальник штаба ВМФ Индонезии Юдо Маргоно сказал, что человеческого фактора в данной аварии, по всей видимости, нет - экипаж в крушении не виноват. Корпус подводной лодки лопнул, внутренности нескольких отсеков быстро заполнились водой, что привело к ускоренному погружению на недопустимую глубину, после чего субмарина раскололась о дно моря: её корпус, корма и основные части разделены. На некоторых фрагментах видны трещины. По дну также разбросаны руль и якоря. Ранее на месте крушения Нангалы у берегов острова Бали обнаружили баллон со смазкой, вероятно, для перископа, молитвенные коврики, губки и нефтяное пятно.
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Индонезийские военные пока не комментируют возможные причины катастрофы. Эксперты полагают, что катастрофа развивалась стремительно и корабль ушёл под воду не плавно, а резко и быстро. Настолько, что экипаж даже не смог подать сигнал бедствия. Сейчас на месте происшествия продолжают работать поисково-спасательные группы. Вопрос: будут ли проводиться работы по поднятию подлодки со дна - остаётся открытым.
P.S. Да простят меня уважаемые читатели, но не смог удержаться, чтобы в память о 53 отважных моряках дизель-электрической подлодки, не разместить прекрасную песню Владимира Семёновича Высоцкого: "Спасите наши души (SOS)", - о подводниках.
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