Запись прощальной песни погибших подводников попала в сеть

На YouTube-канале азиатского издания The Online Citizen размещено видео, на котором, как будто предчувствуя беду, запечатлены моряки, находясь на борту своей субмарины, они хором, под гитару исполняют индонезийскую песню Sampai Jumpa («Увидимся позже»).





«Хоть я и не готов скучать по тебе, я не готов жить без тебя, я желаю тебе всего наилучшего», — поют моряки.