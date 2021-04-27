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Запись прощальной песни погибших подводников попала в сеть

Запись прощальной песни погибших подводников попала в сеть (3 фото + 3 видео)

Автор:
27 апреля 2021 23:05
Сообщество : Военное
Метки: видео   вмф   индонезия   катастрофа   моряки   песня   субмарина   судьба   
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На просторах интернета появилось видео, на нём экипаж затонувшей индонезийской подводной лодки исполняет песню, словами которой, как бы прощаясь с теми, кто остался на берегу.

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Метки: видео   вмф   индонезия   катастрофа   моряки   песня   субмарина   судьба   
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7  комментариев
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Свирепый Бамбр Час назад
Редька, ты моральная уродина! Зачем подменять понятия в заголовках, тупая ты песда!
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3k
Димка Смола/67 24 минуты назад
Долг родине бывает слишком велик................ Покойтесь с мирим .............
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4k
Бу Полчаса назад
Соболезнования семьям и близким
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8
Племянник Путина Час назад
жаль мужчин.
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3k
Горожанин Час назад
Щемяще. Океан миром вам.
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