Авдошки: загадочные обитатели Малой Вишеры

Предание гласит, что в деревеньке Селищи, находившейся некогда возле Малой Вишеры Новгородской области, жила когда-то женщина по имени Авдотья. Характер у нее был не сахар: жесткий, склочный, неуживчивый. Соседи поговаривали, что она и колдовством промышляет. Замуж Авдотья не вышла, так и не овладев искусством мирного сосуществования с людьми, и решила уйти в лес. Поселилась женщина то ли в землянке, то ли в пещере. Несколько лет грибники и охотники ее еще встречали, а потом она перестала попадаться на глаза.

Затем по деревне пошел слух, что бывшую односельчанку видели в лесу вместе с каким-то странным существом, сплошь покрытым шерстью и с повадками дикого зверя. Видимо, жизнь с ним показалась женщине более привлекательной, нежели с обычными людьми. А потом в лесах якобы стали замечать и малышню, лицом напоминавшую неуживчивую селянку. Только дети были тоже покрыты шерстью. И в честь нее всех встречающихся в лесах снежных людей стали именовать авдошками.