FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Тайны и загадки 257 постов • 206 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Тайны и загадки 
Авдошки: загадочные обитатели Малой Вишеры

Авдошки: загадочные обитатели Малой Вишеры (3 фото)

Автор:
09 мая 2021 11:05
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: Малая Вишера   авдошка   гоминид   загадка   исследование   появление   снежный человек   
1244
3

Небольшой городок, расположенный на берегу одноименной реки, считается знаменитым. Точнее, не он сам, а окружающие леса, в которых, если повезет, можно встретить таинственных существ.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Тайны и загадки"
Метки: Малая Вишера   авдошка   гоминид   загадка   исследование   появление   снежный человек   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
7
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Sergei Ogarkov 3 часа назад
На любую неуживчивую эгоистичную стерву найдётся животное, от которого она родит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Нестерин Сергей 6 минут назад
-Когда появляется Лох-Несское чудовище?
-Обычно после пятого стакана, сэр!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
206
Сергей Кузьмин 39 минут назад
У меня жена с Новгородской области,из тех краев-говорит написанное дичь какая то,никто и ничего подобного там не говорил и не видел и предания такого не слышал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Великий Кормчий Час назад
Вчера ходил вместе с женой в женскую консультацию, такого в очереди насмотрелся...
Кого только не ипут...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
282
Макс Дорошенко 2 часа назад
Да уж. Я вот тоже когда иду домой с работы, уставший и небритый, так от меня тётки шарахаются. Всё из-за усталости. Меньше уставайте. )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Кыся 2 часа назад
Сразу видно, журналист - профессионал! Побухать на природе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
uutb 3 часа назад
Позвонили?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Хрупкая девушка сменила пол и стала брутальным качком (6 фото) Хрупкая девушка сменила пол и стала брутальным качком (6 фото) Диетическая кола - вовсе не диетическая! Диетическая кола - вовсе не диетическая! Ученые выяснили, насколько быстро хлорка убивает коронавирус Ученые выяснили, насколько быстро хлорка убивает коронавирус Типичные ситуации с женщинами, которые замечательно раскрывают их суть Типичные ситуации с женщинами, которые замечательно раскрывают их суть Разрыв шаблона: в Ростове городские улицы убирают цыгане Разрыв шаблона: в Ростове городские улицы убирают цыгане Ученые выяснили, какое лекарство в Японии применяли от всех болезней 160 лет назад Ученые выяснили, какое лекарство в Японии применяли от всех болезней 160 лет назад
Galateya

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

30314



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
14 интересных деталей в фильмах, которые заметит только настоящий киноман
1
44
14 интересных деталей в фильмах, которые заметит только настоящий киноман
Эти люди - гении бытовой смекалки!
3
137
Эти люди - гении бытовой смекалки!
﻿
Набирающие популярность в сообществах
12 японских моделей, с которыми вам стоит познакомиться
1
22
12 японских моделей, с которыми вам стоит познакомиться
В кабмине утвердили дорожную карту по отучению и отлучению россиян от пристрастия к табаку
0
106
В кабмине утвердили дорожную карту по отучению и отлучению россиян от пристрастия к табаку
Онлайн-доставка товаров вместо ненужной беготни
Онлайн-доставка товаров вместо ненужной беготни
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Чем Чехов не угодил?
2
14

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#красота#забавно#сша#подборка#день победы#ВОВ#Победа#питомцы
#история#люди#в мире#картинки#факты#природа#война#фотографии#знаменитости#прикольные
#интересно#Юмор#Россия#СССР#9 мая#отдых#прикол#актеры#кино#художник

На что жалуетесь?

Вернуться