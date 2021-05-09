Авдошки: загадочные обитатели Малой Вишеры

Небольшой городок, расположенный на берегу одноименной реки, считается знаменитым. Точнее, не он сам, а окружающие леса, в которых, если повезет, можно встретить таинственных существ.
Предание гласит, что в деревеньке Селищи, находившейся некогда возле Малой Вишеры Новгородской области, жила когда-то женщина по имени Авдотья. Характер у нее был не сахар: жесткий, склочный, неуживчивый. Соседи поговаривали, что она и колдовством промышляет. Замуж Авдотья не вышла, так и не овладев искусством мирного сосуществования с людьми, и решила уйти в лес. Поселилась женщина то ли в землянке, то ли в пещере. Несколько лет грибники и охотники ее еще встречали, а потом она перестала попадаться на глаза.
Затем по деревне пошел слух, что бывшую односельчанку видели в лесу вместе с каким-то странным существом, сплошь покрытым шерстью и с повадками дикого зверя. Видимо, жизнь с ним показалась женщине более привлекательной, нежели с обычными людьми. А потом в лесах якобы стали замечать и малышню, лицом напоминавшую неуживчивую селянку. Только дети были тоже покрыты шерстью. И в честь нее всех встречающихся в лесах снежных людей стали именовать авдошками.
Легенда о маловишерских автошках увлекла журналиста Олега Иванова, который на протяжении долгого времени собирал информацию о странных обитателях леса. Однажды ему и самому посчастливилось наблюдать группу гоминидов. Будучи подростком, он отправился на рыбалку вместе со взрослыми. Не почувствовавшие от него опасности авдошки пришли на это же озеро порыбачить.
Будучи уже взрослым, увлеченный этой темой Иванов даже написал книгу «Авдошки. Встречи со снежным человеком». Благодаря информации, полученной от местных жителей, он еще дважды сталкивался с этими поразительными существами и сумел довольно подробно их описать. Они выше среднего человеческого роста, мощные, быстро бегают и по ловкости не уступают обезьянам. Лицо гоминидов сморщенное, безволосое, а тело полностью покрыто густой рыжеватой шерстью.
Криптозоологи, биологи, генетики и представители других областей науки давно увлечены исследованием этого вопроса и попытками понять, как появился этот вид, где он обитает, и какие факторы заставили его принять такой специфический облик.
Естественно, задача это сложная, ведь тысячи лет обитания в дикой природе заставили их быть осторожнее и хитрее не только людей, но и животных. Авдошки чувствуют приближение человека за несколько километров, виртуозно заметают следы, мастерски уходят от преследователей и ни за что не покажутся на глаза, если сами того не захотят.
И эти лесные жители, с которыми журналисту Иванову удалось трижды столкнуться лично, доказывают, что славянские сказания и легенды о лесовиках, леших и кикиморах вполне могут иметь под собой реальную основу – опыт наших предков, которые чаще сталкивались с предками снежного человека и с помощью фольклора сохранили память о них.
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-Обычно после пятого стакана, сэр!
Кого только не ипут...