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Ученые выяснили, какое лекарство в Японии применяли от всех болезней 160 лет назад

Ученые выяснили, какое лекарство в Японии применяли от всех болезней 160 лет назад (5 фото)

Автор:
25 апреля 2021 15:07
Сообщество : Исторические факты
Метки: Япония   исследование   лекарства   медицина   медицина прошлого   познавательно   ученые   
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Исследователи из Университета Осаки провели анализ содержимого флаконов из аптечки, принадлежавшей прославленному врачу 19 века Огате Коану. Этот врач эпохи Эдо был одним из основных сторонников западной медицины в позднефеодальной Японии. Чем же он лечил своих пациентов?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Япония   исследование   лекарства   медицина   медицина прошлого   познавательно   ученые   
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18k
Luc72 41 минуту назад
Все может быть или лекарством или ядом, все зависит от количества
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Alf 40 минут назад
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512
Андрей 2 часа назад
Чем только не лечили!
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