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Исследователи из Университета Осаки провели анализ содержимого флаконов из аптечки, принадлежавшей прославленному врачу 19 века Огате Коану. Этот врач эпохи Эдо был одним из основных сторонников западной медицины в позднефеодальной Японии. Чем же он лечил своих пациентов?
Бутылочки с лекарствами из-за старости откупорить не удалось, поэтому ученые провели рентгеновский анализ, направив на один из флаконов пучок мюонов, которые могут проходить сквозь стекло и генерировать излучение разного спектра в зависимости от того, в какое вещество попадают.
Анализ показал, что белый порошок во флаконе был хлоридом ртути. Несмотря на то, что это крайне токсичное вещество (может привести к почечной недостаточности), когда-то его вовсю назначали как слабительное. И не только. Им пытались лечить все болезни на свете - от сифилиса до ревматизма.
Анализ показал, что белый порошок во флаконе был хлоридом ртути. Несмотря на то, что это крайне токсичное вещество (может привести к почечной недостаточности), когда-то его вовсю назначали как слабительное. И не только. Им пытались лечить все болезни на свете - от сифилиса до ревматизма.
На снимке: медицинские сундуки, принадлежавшие Огате Коану, японскому врачу 19 века, который популяризировал западную медицину в своей стране. Сундуки использовались во время вызовов на дом как сумка врача.
Флаконы такие старые и хрупкие, что половины из них невозможно открыть, не повредив их. Поэтому было решено просветить их рентгеном.
Флаконы такие старые и хрупкие, что половины из них невозможно открыть, не повредив их. Поэтому было решено просветить их рентгеном.
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Исследователи выбрали бутылку, помеченную иероглифом "кан", первым из двух символов, обозначающих "канко", или хлорид ртути, распространенное лекарство в 19 веке. Проведенный анализ показал, что это действительно так.
Когда мюоны сталкиваются с веществом, оно генерирует свет с разными характеристиками. Обработка флакона мюонным рентгеновским излучением подтвердила, что порошок был хлоридом ртути. На снимке: верхняя часть бутылки отмечена первым из двух символов "канко", или хлорид ртути.
Использование хлорида ртути в медицине восходит к средневековью. Арабские врачи использовали его для дезинфекции ран.
На протяжении веков хлорид ртути обычно использовался как слабительное и для лечения язв. До открытия антибиотиков это кристаллическое вещество также использовалось для лечения сифилиса. Но хлорид ртути чрезвычайно токсичен, что в конечном итоге приводит к язве и почечной недостаточности.
В зависимости от того, как он всасывается, побочные эффекты включают боль в животе, рвоту кровью и жжение в горле и во рту. Очень часто симптомы отравления хлоридом ртути принимали за сифилис. Врачи предписывали пациентам разные способы приема этого препарата (обычно в смести с другими веществами): хлорид ртути принимали перорально, вдыхали, вводили в виде инъекций или наносили препарат на кожу.
Использование хлорида ртути в медицине восходит к средневековью. Арабские врачи использовали его для дезинфекции ран.
На протяжении веков хлорид ртути обычно использовался как слабительное и для лечения язв. До открытия антибиотиков это кристаллическое вещество также использовалось для лечения сифилиса. Но хлорид ртути чрезвычайно токсичен, что в конечном итоге приводит к язве и почечной недостаточности.
В зависимости от того, как он всасывается, побочные эффекты включают боль в животе, рвоту кровью и жжение в горле и во рту. Очень часто симптомы отравления хлоридом ртути принимали за сифилис. Врачи предписывали пациентам разные способы приема этого препарата (обычно в смести с другими веществами): хлорид ртути принимали перорально, вдыхали, вводили в виде инъекций или наносили препарат на кожу.
Огата Коан (на изображении) был ведущим защитником западной медицины в Японии, распространителем идеи патологии болезней и сторонником вакцинации против оспы. Он построил первые в стране клиники вакцинации против оспы, названные Ашимори Дзото-кан, и основал академию западных технологий и медицины, которая заложила основу для Университета Осаки.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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