Когда мюоны сталкиваются с веществом, оно генерирует свет с разными характеристиками. Обработка флакона мюонным рентгеновским излучением подтвердила, что порошок был хлоридом ртути. На снимке: верхняя часть бутылки отмечена первым из двух символов "канко", или хлорид ртути.



Использование хлорида ртути в медицине восходит к средневековью. Арабские врачи использовали его для дезинфекции ран.



На протяжении веков хлорид ртути обычно использовался как слабительное и для лечения язв. До открытия антибиотиков это кристаллическое вещество также использовалось для лечения сифилиса. Но хлорид ртути чрезвычайно токсичен, что в конечном итоге приводит к язве и почечной недостаточности.



В зависимости от того, как он всасывается, побочные эффекты включают боль в животе, рвоту кровью и жжение в горле и во рту. Очень часто симптомы отравления хлоридом ртути принимали за сифилис. Врачи предписывали пациентам разные способы приема этого препарата (обычно в смести с другими веществами): хлорид ртути принимали перорально, вдыхали, вводили в виде инъекций или наносили препарат на кожу.