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Ученые выяснили, насколько быстро хлорка убивает коронавирус

Ученые выяснили, насколько быстро хлорка убивает коронавирус (3 фото)

Автор:
15 апреля 2021 14:04
Сообщество : Пандемия
Метки: бассейн   британские ученые   исследование   коронавирус   ну и ну   хорошая новость   
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Великобритания постепенно снимает ограничительные меры и возобновляет работу общественных мест - например, скоро откроются крытые бассейны. На этой волне специалисты из Лондона решили тщательно изучить, как влияет на вирус SARS-CoV-2 хлорированная вода.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: бассейн   британские ученые   исследование   коронавирус   ну и ну   хорошая новость   
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5  комментариев
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7k
Majul 2 часа назад
А в бассейн они как планируют попадать? Телепортироваться?
Раздевалки, душевые? Там тоже хлорированная вода везде?
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10k
котегRUS 5 минут назад
Вот! Теперь кладешь в карман ситцевый мешочек с хлоркой и хоть в "красную зону"
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0
kmg1948 41 минуту назад
А у нас давно все подъезды и лестницы моют с хлоркой...
Опоздали "британские ученые"...
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10k
Bill 53 минуты назад
С AstraZenecой облажались, теперь будут хлорированную воду вкалывать.
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1k
Дмитрий 58 минут назад
Все в бассейн!!! Ударим, так сказать, по вирусу хлорочкой!
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