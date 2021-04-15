Ученые выяснили, насколько быстро хлорка убивает коронавирус

"Мы проводили эти эксперименты в наших лабораториях с высокой степенью защиты, - объяснила автор исследования Венди Барклай из Имперского колледжа Лондона. - В этих безопасных условиях мы можем измерить способность вируса инфицировать клетки, что является первым шагом в его передаче. Смешав вирус с водой в бассейне, которую нам доставила команда Water Babies, мы смогли показать, что вирус не выживает в воде бассейна - он больше не заразен. Это, в сочетании с тем фактом, что вирус, попавший в воду от инфицированного человека, дает очень малую концентрацию, позволяет предположить, что вероятность заражения COVID-19 через воду в бассейне ничтожна".



В своем исследовании профессор Барклай и ее коллеги обнаружили, что концентрация свободного хлора 1,5 мг на литр и pH от 7 до 7,2 снижают инфекционность SARS-CoV-2 более чем в 1000 раз всего за 30 секунд.



Дальнейшие испытания с использованием различных концентраций хлора и уровней pH показали, что хлор в сточных водах плавательного бассейна более эффективен при низком уровне pH. Это, по словам ученых, соответствует текущим рекомендациям по эксплуатации бассейнов, которые рекомендуют концентрацию хлора 1,5 мг на литр и уровень pH 7,0.