Ученые выяснили, насколько быстро хлорка убивает коронавирус

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Великобритания постепенно снимает ограничительные меры и возобновляет работу общественных мест - например, скоро откроются крытые бассейны. На этой волне специалисты из Лондона решили тщательно изучить, как влияет на вирус SARS-CoV-2 хлорированная вода.
Исследование, проведенное вирусологами из Имперского колледжа Лондона, показало, что хлорированная вода в бассейне может убить вирус COVID всего за 30 секунд.
Эксперты изучили влияние различных концентраций хлора в воде на вирус SARS-CoV-2. Результаты показывают, что риск передачи COVID-19 через воду в бассейне очень низок. Исследование было проведено по заказу школ плавания Swim England и Water Babies при поддержке Королевского общества спасателей.
Эксперты изучили влияние различных концентраций хлора в воде на вирус SARS-CoV-2. Результаты показывают, что риск передачи COVID-19 через воду в бассейне очень низок. Исследование было проведено по заказу школ плавания Swim England и Water Babies при поддержке Королевского общества спасателей.
"Мы проводили эти эксперименты в наших лабораториях с высокой степенью защиты, - объяснила автор исследования Венди Барклай из Имперского колледжа Лондона. - В этих безопасных условиях мы можем измерить способность вируса инфицировать клетки, что является первым шагом в его передаче. Смешав вирус с водой в бассейне, которую нам доставила команда Water Babies, мы смогли показать, что вирус не выживает в воде бассейна - он больше не заразен. Это, в сочетании с тем фактом, что вирус, попавший в воду от инфицированного человека, дает очень малую концентрацию, позволяет предположить, что вероятность заражения COVID-19 через воду в бассейне ничтожна".
В своем исследовании профессор Барклай и ее коллеги обнаружили, что концентрация свободного хлора 1,5 мг на литр и pH от 7 до 7,2 снижают инфекционность SARS-CoV-2 более чем в 1000 раз всего за 30 секунд.
Дальнейшие испытания с использованием различных концентраций хлора и уровней pH показали, что хлор в сточных водах плавательного бассейна более эффективен при низком уровне pH. Это, по словам ученых, соответствует текущим рекомендациям по эксплуатации бассейнов, которые рекомендуют концентрацию хлора 1,5 мг на литр и уровень pH 7,0.
В своем исследовании профессор Барклай и ее коллеги обнаружили, что концентрация свободного хлора 1,5 мг на литр и pH от 7 до 7,2 снижают инфекционность SARS-CoV-2 более чем в 1000 раз всего за 30 секунд.
Дальнейшие испытания с использованием различных концентраций хлора и уровней pH показали, что хлор в сточных водах плавательного бассейна более эффективен при низком уровне pH. Это, по словам ученых, соответствует текущим рекомендациям по эксплуатации бассейнов, которые рекомендуют концентрацию хлора 1,5 мг на литр и уровень pH 7,0.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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