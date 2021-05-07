Дмитрий Иванович Менделеев сформулировал закон, ставший фундаментальным, в 1869 году. В формулировке автора он выглядит следующим образом: «Свойства элементов, формы и свойства образуемых ими соединений находятся в периодической зависимости от величины их атомной массы». Изменение характеристик элементов ученый объяснил их атомной массой. Осознание периодичности изменения различных свойств создало условия для выявления и описания характеристик веществ, которые образовывали еще не открытые до этого химические элементы. Немаловажной возможностью стало и предсказание расположения природных залежей руды и даже глубины ее залегания.

Более поздние научные разработки показали, что свойства атомов и формируемых ими соединений определяются их электронным строением. А оно, в свою очередь, свойствами атомного ядра и, в частности, его заряда.

В связи с этим современная интерпретация закона выглядит следующим образом: «Свойства элементов, форма и свойства образованных ими соединений находятся в периодической зависимости от величины заряда ядер их атомов». Из закона следует изменение характеристик элементов в конкретных совокупностях и их повторение по периодам, то есть через некое определенное количество элементов. Таким совокупностям ученый и дал название периодов.