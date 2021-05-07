Иногда привычные научные явления неожиданно вызывают вопросы. Особенно если взглянуть на них под иным углом. К примеру, всем хорошо известный периодический закон Менделеева – почему периодический, и какое отношение к нему имеют периоды?
Дмитрий Иванович Менделеев сформулировал закон, ставший фундаментальным, в 1869 году. В формулировке автора он выглядит следующим образом: «Свойства элементов, формы и свойства образуемых ими соединений находятся в периодической зависимости от величины их атомной массы». Изменение характеристик элементов ученый объяснил их атомной массой. Осознание периодичности изменения различных свойств создало условия для выявления и описания характеристик веществ, которые образовывали еще не открытые до этого химические элементы. Немаловажной возможностью стало и предсказание расположения природных залежей руды и даже глубины ее залегания.
Более поздние научные разработки показали, что свойства атомов и формируемых ими соединений определяются их электронным строением. А оно, в свою очередь, свойствами атомного ядра и, в частности, его заряда.
В связи с этим современная интерпретация закона выглядит следующим образом: «Свойства элементов, форма и свойства образованных ими соединений находятся в периодической зависимости от величины заряда ядер их атомов». Из закона следует изменение характеристик элементов в конкретных совокупностях и их повторение по периодам, то есть через некое определенное количество элементов. Таким совокупностям ученый и дал название периодов.
Периоды представляют собой горизонтальные ряды элементов, объединение которых произведено в соответствии с равным числом заполняемых электронных уровней. Номер периода – это и есть количество энергетических уровней в атоме. В начале каждого периода идет щелочной металл, а в конце – благородный газ. Исключение составляет только первый период.
Под группами понимаются вертикальные столбцы, элементы в которых содержат одинаковое количество валентных электронов, равное номеру группы.
В состав периодической системы Менделеева входят 7 периодов. Каждый из них представляет собой горизонтальную последовательность элементов, которые расположены по возрастанию заряда их атомного ядра.
Период становления науки химии был достаточно сложным. Ученым пришлось проделать долгую и скрупулезную работу по систематизации всех имеющихся на тот момент сведений о химических элементах. Эта задача увлекла и Менделеева, который вел поиски связей, что относились бы ко всем элементам, а не только к части из них.
Приоритетной характеристикой элемента ученый считал массу атома. Проанализировав все имеющиеся на тот момент в распоряжении данные о химических элементах и расположив их по возрастанию атомных масс, он и сформулировал периодический закон. Свое название он получил исходя из периодического изменения свойств элементов.
Источник:
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Совпадение? Не думаю. Вот откуда надо черпать вдохновение.
Менделеев подобрал (более-менее произвольно) валентности для тех елементов, которые не входили в раньше земеченной цикличности, чтобы наконец-то они нашли свое место.
Спасибо, записал. 7 класс, 1-я четверть.
)))