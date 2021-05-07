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Почему периодический закон Менделеева получил такое название?

Почему периодический закон Менделеева получил такое название? (3 фото)

Автор:
07 мая 2021 11:17
Сообщество : Наука
Метки: атом   группирование   исследование   менделеев   период   периодический закон   почемучка   химия   
566
3

Иногда привычные научные явления неожиданно вызывают вопросы. Особенно если взглянуть на них под иным углом. К примеру, всем хорошо известный периодический закон Менделеева – почему периодический, и какое отношение к нему имеют периоды?

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Метки: атом   группирование   исследование   менделеев   период   периодический закон   почемучка   химия   
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7k
bum-bum 3 часа назад
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2k
Frank Borman Полчаса назад
Говорят, таблица приснилась Менделееву во сне. А до этого он определил правильный состав водки, сколько в ней должно быть градусов.
Совпадение? Не думаю. Вот откуда надо черпать вдохновение.
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20k
Ратибор 3 часа назад
Таблица Менделеева называется так только у нас. За границей она называется Periodic table of elements. Ну не любят буржуи русских учёных...
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487
Victor Chromov 3 часа назад
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1k
fraxinus 3 часа назад
Когда Менделеев жил, не то что заряд ядра, сама масса атома была несколько неясной величниой. Химики работали с эквивалентной массой, а ее еще надо было перемножить на валентность (пока еще новая для тех времен идея).

Менделеев подобрал (более-менее произвольно) валентности для тех елементов, которые не входили в раньше земеченной цикличности, чтобы наконец-то они нашли свое место.
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4k
ron 3 часа назад
Автор, я правильно понял, что Периодический закон называется периодическим исходя из-за периодического изменения свойств элементов?
Спасибо, записал. 7 класс, 1-я четверть.
)))
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