Опасные бактерии назвали в честь покемонов

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Эти паразиты живут в амебах.
Группа исследователей из Кельнского университета обнаружила в амебах ранее не описанные бактерии, которые связаны с легионеллами и могут вызывать болезни. Исследователи назвали одну из недавно обнаруженных бактерий «покемонами», потому что они живут в сферических амебах, сравнимых с покемонами в видеоигре, которые пойманы в шары.
Бактерии отряда Legionellales давно представляют научный интерес, поскольку известно, что некоторые из них вызывают заболевания легких у людей и животных. Например, «болезнь легионеров», которая вызывается видами Legionella pneumophila и иногда может быть смертельной. Бактерии Legionellales живут и размножаются как внутриклеточные паразиты в клетках организмов-хозяев. В частности, хозяева Legionellales — амебы. Термин «амеба» используется для описания множества микроорганизмов, которые не являются близкими родственниками, но имеют различную форму и совершают движения с помощью псевдопод.
«Мы хотели проверить амеб на наличие Legionellales и выбрали группу этих существ для нашего исследования, которая не имела близких отношений с ранее изученными хозяевами. Выбор пал на группу амеб Thecofilosea, которую исследователи часто упускают из виду»
Бактерии отряда Legionellales давно представляют научный интерес, поскольку известно, что некоторые из них вызывают заболевания легких у людей и животных. Например, «болезнь легионеров», которая вызывается видами Legionella pneumophila и иногда может быть смертельной. Бактерии Legionellales живут и размножаются как внутриклеточные паразиты в клетках организмов-хозяев. В частности, хозяева Legionellales — амебы. Термин «амеба» используется для описания множества микроорганизмов, которые не являются близкими родственниками, но имеют различную форму и совершают движения с помощью псевдопод.
«Мы хотели проверить амеб на наличие Legionellales и выбрали группу этих существ для нашего исследования, которая не имела близких отношений с ранее изученными хозяевами. Выбор пал на группу амеб Thecofilosea, которую исследователи часто упускают из виду»
И действительно, сферические Thecofilosea служат организмами-хозяевами для Legionellales. У амеб Thecofilosea из образцов окружающей среды ученые смогли обнаружить различные виды Legionellales, включая два ранее не описанных рода и один неописанный вид из рода Legionella.
Исследователи назвали один из обнаруженных ими родов бактерий «покемонами». Название рода Pokemonas — это игра слов, основанная на франшизе видеоигр Pokémon, которая в этом году отмечает свое 25-летие и с которой должно быть знакомо большинство школьников, студентов и их родителей. Название намекает на внутриклеточный образ жизни их бактерий в шаровидной амебе Thecofilosea, потому что в этой игре маленькие монстры попадают в шары, так же, как Pokemonas в Thecofilosea.
«Результаты показывают, что круг известных организмов-хозяев этих бактерий значительно шире, чем считалось ранее. Кроме того, эти результаты позволяют предположить, что гораздо больше амеб могут служить хозяевами для Legionellales и, следовательно, потенциально являются переносчиками болезней. Для дальнейшего изучения этого вопроса сейчас мы секвенируем полный геном этих бактерий»
Исследователи назвали один из обнаруженных ими родов бактерий «покемонами». Название рода Pokemonas — это игра слов, основанная на франшизе видеоигр Pokémon, которая в этом году отмечает свое 25-летие и с которой должно быть знакомо большинство школьников, студентов и их родителей. Название намекает на внутриклеточный образ жизни их бактерий в шаровидной амебе Thecofilosea, потому что в этой игре маленькие монстры попадают в шары, так же, как Pokemonas в Thecofilosea.
«Результаты показывают, что круг известных организмов-хозяев этих бактерий значительно шире, чем считалось ранее. Кроме того, эти результаты позволяют предположить, что гораздо больше амеб могут служить хозяевами для Legionellales и, следовательно, потенциально являются переносчиками болезней. Для дальнейшего изучения этого вопроса сейчас мы секвенируем полный геном этих бактерий»
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