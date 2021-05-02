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Опасные бактерии назвали в честь покемонов

Опасные бактерии назвали в честь покемонов (2 фото)

Автор:
02 мая 2021 09:10
Сообщество : Наука
Метки: бактерии   в мире   наука   покемоны   фото   
133
2
Эти паразиты живут в амебах.

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Метки: бактерии   в мире   наука   покемоны   фото   
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Roy Batty 40 минут назад
Бактерии в честь покемонов, законы в честь игры престолов, изобретения в честь гарри поттера. Вот и выросло поколение долпоёпов. Скоро начнут падать самолёты, тонуть корабли и взрываться электростанции.
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