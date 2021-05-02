Опасные бактерии назвали в честь покемонов

И действительно, сферические Thecofilosea служат организмами-хозяевами для Legionellales. У амеб Thecofilosea из образцов окружающей среды ученые смогли обнаружить различные виды Legionellales, включая два ранее не описанных рода и один неописанный вид из рода Legionella.



Исследователи назвали один из обнаруженных ими родов бактерий «покемонами». Название рода Pokemonas — это игра слов, основанная на франшизе видеоигр Pokémon, которая в этом году отмечает свое 25-летие и с которой должно быть знакомо большинство школьников, студентов и их родителей. Название намекает на внутриклеточный образ жизни их бактерий в шаровидной амебе Thecofilosea, потому что в этой игре маленькие монстры попадают в шары, так же, как Pokemonas в Thecofilosea.



«Результаты показывают, что круг известных организмов-хозяев этих бактерий значительно шире, чем считалось ранее. Кроме того, эти результаты позволяют предположить, что гораздо больше амеб могут служить хозяевами для Legionellales и, следовательно, потенциально являются переносчиками болезней. Для дальнейшего изучения этого вопроса сейчас мы секвенируем полный геном этих бактерий»