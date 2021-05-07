FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 4356 постов • 746 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
В Томске мужчина пробежался про припаркованным иномаркам

В Томске мужчина пробежался про припаркованным иномаркам (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 мая 2021 11:29
Сообщество : Жить в России
Метки: авто   видео   машины   пробежался   томск   ущерб   фото   
620
1
1

В Томске 39-летний мужчина пробежался по машинам, припаркованным во дворе. Владельцы обратились в полицию, действия "бегуна" попали на камеры видеонаблюдения.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: авто   видео   машины   пробежался   томск   ущерб   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
10
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Мафусаил 2 часа назад
39 лет...а мозгов нет...как он дожил-то?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Евгений 54 минуты назад
200 тыс это за что? 2 вмятины вытянуть?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−24
_________ Час назад
Надо теперь что бы в Томске припаркованные машины проехались по мужчине... око за око, зуб за зуб.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Антон Семёныч 2 часа назад
Меня бы после помятой крыши, на целом до этого автомобиле, вряд ли бы удовлетворила материальная компенсация. Только вид этого урода в кресле -каталке после того как ему битой колени поразбивали....чтобы до конца жизни катался и был наглядным примером для други м...ков!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Bill 2 часа назад
В Северске нет улицы Береговая.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Иван Иванов 2 часа назад
Осенью в дождливый хмурый день, пробежал по городу Олень
Весеннее обострение скорее всего.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Одна из самых душевных акций на 9 мая Одна из самых душевных акций на 9 мая Турецкая компания Baykar представила летающий автомобиль Турецкая компания Baykar представила летающий автомобиль В Питере блогер, опаздывающая на фотосессию, устроила скандал на дороге В Питере блогер, опаздывающая на фотосессию, устроила скандал на дороге Российский внедорожник «Уран» с двигателем от БМП поразил американцев Российский внедорожник «Уран» с двигателем от БМП поразил американцев В Санкт-Петербурге на дороге встретили ребёнка за рулём В Санкт-Петербурге на дороге встретили ребёнка за рулём В Москве установили пешеходный переход, скрестив его с лежачим полицейским В Москве установили пешеходный переход, скрестив его с лежачим полицейским
HomMiss

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

102286



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Американский хакер взломал мошенников из колл-центра в Индии и записал их реакцию на видео
2
41
Американский хакер взломал мошенников из колл-центра в Индии и записал их реакцию на видео
Майские праздники: ожидание и реальность
1
85
Майские праздники: ожидание и реальность
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Почему периодический закон Менделеева получил такое название?
0
8
Почему периодический закон Менделеева получил такое название?
12 японских моделей, с которыми вам стоит познакомиться
0
19
12 японских моделей, с которыми вам стоит познакомиться
Вернуться в Берлин и "вспомнить, как сделали это дело"
Вернуться в Берлин и "вспомнить, как сделали это дело"
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Чем Чехов не угодил?
0
14

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#люди#Россия#СССР#в мире#дтп#автомобили#ВОВ#жизнь
#Юмор#прикол#факты#животные#красота#кино#авто аварии#приколы#прикольные#собака
#интересно#интересное#картинки#новости#подборка#природа#аварии#автомир#Реакция#актеры

На что жалуетесь?

Вернуться