В Томске мужчина пробежался про припаркованным иномаркам

Пока не сообщается, зачем 39-летний житель города Северск решил пробежаться по иномаркам, стоявшим во дворе дома по улице Береговая. Сначала мужчина запрыгнул на автомобиль «Kia Cerato», после чего перепрыгнул на автомобиль марки «Лексус», а затем на автомобиль марки «Toyota Corolla».