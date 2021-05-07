В Томске мужчина пробежался про припаркованным иномаркам

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В Томске 39-летний мужчина пробежался по машинам, припаркованным во дворе. Владельцы обратились в полицию, действия "бегуна" попали на камеры видеонаблюдения.
Пока не сообщается, зачем 39-летний житель города Северск решил пробежаться по иномаркам, стоявшим во дворе дома по улице Береговая. Сначала мужчина запрыгнул на автомобиль «Kia Cerato», после чего перепрыгнул на автомобиль марки «Лексус», а затем на автомобиль марки «Toyota Corolla».
Ущерб составил около 200 тысяч рублей, сообщает ОМВД России по Ленинскому району города Томска. Возбуждено уголовное дело.
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