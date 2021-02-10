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В Санкт-Петербурге на дороге встретили ребёнка за рулём

В Санкт-Петербурге на дороге встретили ребёнка за рулём (2 фото + 1 видео)

Автор:
10 февраля 2021 14:43
Сообщество : Жить в России
Метки: авто   видео   дети   дети за рулём   мать   правила   фото   
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В Санкт-Петербурге водители заметили на дороге автомобиль, за рулём которого сидел ребёнок. Как ни странно, но пользователи сети похвалили родителя, у которого, похоже, есть запасные дети... ?‍♀️?‍♀️

Источник:

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Метки: авто   видео   дети   дети за рулём   мать   правила   фото   
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20  комментариев
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48
Племянник Путина 2 часа назад
лишение прав. как минимум водительских
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14k
ВОВЧЕГ 16 минут назад
Он задумается тогда, когда подушка стрельнет и ребенок своим затылком разобьет ему все ипло.
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6k
Андрей А 20 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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296
Duke_kir Полчаса назад
я своего отдавал в детскую автошколу, дочку ,наверно, тоже буду там учить (если захочет)
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0
Tap_tap_zone Duke_kir Полчаса назад
вот это намного логичнее, чем то, что сделал мужик на видео
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40k
Соломей 52 минуты назад
ахтар мутак, пост-куета.
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506
Лучший Друг Соломей 5 минут назад
Тоже так практикуешь?
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874
patrik1313 59 минут назад
Первый опыт вождения получил на деревенской дороге около нашего дома, по которой со времён гужевых повозок никто не ездил. Да и куда ездить, тупиковая она была. В посте конечно дичь.
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686
iNeGovori Час назад
Запасные дети-фигня! Где мне столько машин взять? Или есть какая-то социальная программа?!
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4
Smile_makker Час назад
одно дело, когда это на даче, а другое, когда в городе. Это как минимум опасно, как максимум - лишение водительских прав
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9k
Karelian Час назад
Автор, вам сюда: https://гибдд.рф/request_mainhttps://гибдд.рф/request_main
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533
Злодей Час назад
на даче с мелким на коленях езжу.
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9k
Dihydrogen Monoxide Злодей Час назад
ну вот так вот проторгуешь где нить и он в столбик въедет. Так его подушкой об тебя и переломает, а может и тебя тоже переломает.
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5k
maclay 2 часа назад
Автор видео, такой редкий "правдоруб" ! Везде, наверное, ищет справедливость...
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27k
winergy2012 maclay 2 часа назад
Если такой водила убьет кого то из твоих близких,ты не будешь искать справедливость?
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9k
( ͡° ͜ʖ ͡°) 2 часа назад
Старшего своего, каюсь, тоже так сажал за руль правда в чистом поле, а потом осознал, что если что случись, малейшее столкновение и ребёнка же подушкой размажет по тебе...Нунах такие вещи...
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938
rustemmedved 2 часа назад
Нельзя так делать. Еще туда-сюда на даче, в поле, где ни души. Но не по городу же, по трассе. Исходя из принципа ДДД, этот чувак и есть вторая Д.
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1k
TroyDaGood rustemmedved Час назад
Автошколе инструктор сказал такую расшифровку - ДайДорогуДураку.Поэтому меня я чуть подвис сначала )))
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938
rustemmedved TroyDaGood 57 минут назад
Я имел в виду дурака, разумеется)) В моей памяти дай дураку дорогу, но не принципиально, хоть дорогу дай дураку, смысл не меняется))
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1k
TroyDaGood rustemmedved Полчаса назад
Согласен )))
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