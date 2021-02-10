В Санкт-Петербурге на дороге встретили ребёнка за рулём

Жители Санкт-Петербурга обратили внимание на водителя белой "шкоды" за рулём котрой был ребёнок. На ролике видно, как девочка сидит на руках у взрослого и держит руль. При этом машина едет на достаточно высокой скорости. Известно, что это произошло на Малоохтинской набережной.

"В левом ряду едет. Ребёнок за рулём. Нормально вообще?" — возмутился автомобилист.