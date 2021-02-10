В Санкт-Петербурге на дороге встретили ребёнка за рулём

В Санкт-Петербурге водители заметили на дороге автомобиль, за рулём которого сидел ребёнок. Как ни странно, но пользователи сети похвалили родителя, у которого, похоже, есть запасные дети... ?♀️?♀️
Жители Санкт-Петербурга обратили внимание на водителя белой "шкоды" за рулём котрой был ребёнок. На ролике видно, как девочка сидит на руках у взрослого и держит руль. При этом машина едет на достаточно высокой скорости. Известно, что это произошло на Малоохтинской набережной.
"В левом ряду едет. Ребёнок за рулём. Нормально вообще?" — возмутился автомобилист.
Источник:
В комментариях к видео пользователи сети, как ни странно, не спешили ругать родителя. Они начали вспоминать свои первые поездки за рулём в детстве.
К счастью нашли и те, кто осудил родителя.
"У них там наверное есть запасные дети"
"Хм. Неужели никого не смутило это?"
"Интересно, водитель знает, как подушки безопасности работают?"
Источник:
- 13-летний старший брат подкармливал из шприца свою сестрёнку, которая жила в шкафу
- Мать во время ссоры со своим бойфрендом швырнула на пол маленького ребёнка
- Быстрая реакция помогла отцу поймать дочь, которая выпала из кроватки
- Зачем матери 19 века прятались на фото за своими детьми
- Подруги нашли у жительницы Урала исхудавшую малышку, которую мать прятала в шкафу
Понравилось18