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Смешные комментарии из соц.сетей

Смешные комментарии из соц.сетей (33 фото)

Автор:
06 мая 2021 08:38
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   комментарии   мемы.   
1043
33
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Смешные и не очень комментарии с просторов интернета.
Осторожно!!!БОяны присутствуют!!!

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Метки: Юмор   комментарии   мемы.   
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27  комментариев
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5k
Евгений Час назад
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Не понял, в чём юмор? Потратил часы в поисках севера? Или потратил часы, разбираясь как повернуть карту? Что-то ни то, ни то не смешно.
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37k
dima423 Минуту назад
Комментарий к фото
надо было сказать это врач приехала)
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6k
Шурави 7 минут назад
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Бейдж какой-то, спросить разве сложно
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1k
DarkSkat 22 минуты назад
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А если она перечислит шубу, машину, квартиру, брюлики? Отмзыватся уже поздно будет.
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5k
Евгений Полчаса назад
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Dildo Lover - это 5


Надо в фильм фрагмент вставить: Том показывает Гарри, как он из Тома Рэддла переименовался в Воландеморта, а Гарри его и спрашивает: - "А, чего не Dildo Lover?" и палочкой, так, переставляет буквы.
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2k
lekha-fil Полчаса назад
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Ну да, ну да. Ожерелье. Не видела.
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2k
lekha-fil Полчаса назад
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Эта шутка старее нашего мира.
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5k
Кирилл Полчаса назад
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- Какие ваши действия дальше?
- Набить морду страусу!
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1k
beo 38 минут назад
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5k
Евгений 41 минуту назад
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А, что делать с оставшимся ведром краски, после того, как покрасил раму для картины? А, что делать с оставшимся листом гипсокартона, после того, как заделал дырку? А, что делать с оставшимся мешком плиточного клея, после того, как приклеил плитку?
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37k
dima423 45 минут назад
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чето она пи*дит по моему)) нихера не 16 лет телочке слева)
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15k
Maks Es 46 минут назад
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Родишь, узнаешь.
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2k
Дмитрий ! 51 минуту назад
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Скатертью дорога!
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5k
Евгений 54 минуты назад
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Пабло, вообще, был весёлый парень. Когда его решили посадить, он сам, для себя построил тюрьму.

https://zen.yandex.ru/media/hastapronto/piatizvezdochnaia-tiurmakurort-pablo-eskobara-5b3cefaeb70d4800a9cb554fhttps://zen.yandex.ru/media/hastapronto/piatizvezdochnaia-tiurmakurort-pablo-eskobara-5b3cefaeb70d4800a9cb554f

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1k
friday2009 56 минут назад
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Ну мужиков то могла отминусовать
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1k
friday2009 57 минут назад
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А пусть она думает
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friday2009 58 минут назад
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Вот только у нас право не прецедентное.
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16k
Егор Час назад
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Кофе же подгорел...
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friday2009 Час назад
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Мать то точно одна, а отцы могут разными быть
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5k
Евгений Час назад
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По закону кармы, приспичит тебе, как-нибудь в туалет. Очень сильно. Забежишь ты в подъезд, а там, кто-то любит ездить один.
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2k
A Час назад
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Теперь всё стало ясно
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