17-летний школьник открыл новую планету всего за три дня стажировки в НАСА

"У нас пока нет телескопов, способных показать все планеты в нашей Солнечной системе (мы только недавно узнали, как выглядит Плутон - после того, как послали к нему космический корабль), не говоря уже об экзопланетах из других звездных систем. И в ближайшие 50 лет это не изменится", - прокомментировал один из пользователей Твиттера.



Интернет-тролли, однако, возбудились не на шутку при виде розово-голубой планеты, и начали оттачивать свое чувство юмора.