17-летний школьник открыл новую планету всего за три дня стажировки в НАСА

Летом 2019 года 17-летний старшеклассник Вольф Кукьер из Нью-Йорка попал на стажировку в исследовательскую лабораторию НАСА - Центр космических полетов имени Годдарда в Гринбелте. Ему поручили изучать изменение яркости звезд на основе данных от спутника Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS).
На третий день стажировки подросток обнаружил совершенно новую планету, лежащую в системе на расстоянии 1300 световых лет от нас.
Теперь эта планета известна под именем TOI 1338b
Вольф Кукьер просматривал данные обо всем, что было отмечено как затменные звезды - системы, в которых две звезды вращаются вокруг друг друга и, если наблюдать с Земли, затмевают друг друга на каждой орбите. То есть наблюдается периодическое изменение блеска вследствие затмений одной звезды другой.
"Примерно через три дня стажировки я увидел сигнал от системы под названием TOI 1338b. Сначала я подумал, что это звездное затмение, но время было неподходящим. Оказалось, что это планета", - рассказал Кукьер.
"Примерно через три дня стажировки я увидел сигнал от системы под названием TOI 1338b. Сначала я подумал, что это звездное затмение, но время было неподходящим. Оказалось, что это планета", - рассказал Кукьер.
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Это планета с кратной орбитой, а это означает, что она вращается вокруг двух звезд вместо одной
Такие планеты могут вращаться вокруг двойной звезды или большего количества звезд, и путь планеты формируется в зависимости от орбиты вокруг всех звезд.
Планету, обнаруженную пытливым школьником, назвали по имени системы - TOI 1388b. Она вращается вокруг двух звезд, о которых НАСА сообщает следующее: "Одна звезда примерно на 10% массивнее нашего Солнца, а другая холоднее, тусклее и составляет всего одну треть от массы Солнца".
Сама же планета TOI 1388b примерно в 6,9 раз больше Земли - это что-то среднее между размерами Нептуна и Сатурна.
Сама же планета TOI 1388b примерно в 6,9 раз больше Земли - это что-то среднее между размерами Нептуна и Сатурна.
Недавно в Сети были опубликованы несколько сгенерированных изображений TOI 1388b, которые не оставили равнодушными пользователей интернета
На этих изображениях планета окрашена в завораживающую палитру пастельных оттенков, напоминающих цвета жевательной резинки - розовый, светло-фиолетовый, лавандовый, светло-зеленый...
Всего через несколько дней после публикации в Твиттере пост набрал более 1,2 миллиона лайков и более 255 тысяч ретвитов
Стоит отметить, что эти изображения были созданы ботом и не являются реальными фотографиями планеты
Но вы это уже и так наверняка поняли
"У нас пока нет телескопов, способных показать все планеты в нашей Солнечной системе (мы только недавно узнали, как выглядит Плутон - после того, как послали к нему космический корабль), не говоря уже об экзопланетах из других звездных систем. И в ближайшие 50 лет это не изменится", - прокомментировал один из пользователей Твиттера.
Интернет-тролли, однако, возбудились не на шутку при виде розово-голубой планеты, и начали оттачивать свое чувство юмора.
Интернет-тролли, однако, возбудились не на шутку при виде розово-голубой планеты, и начали оттачивать свое чувство юмора.
- Только посмотрите на эту планету, которую нашло НАСА... она великолепна... - НАСА опубликовало новые фотографии
nasa has released new photos pic.twitter.com/XFAZUD5Brl— Ꮤ 1 Z̶ Δ Я D (@L422Y) January 17, 2021
Некоторые отметили, что группа BTS, певец Гарри Стайлс и певица Ариана Гранде, возможно, были первыми, кто обнаружил TOI 1388b
Многие из комментаторов были уверены, что точно знают, как выглядит эта планета и какова она вкус
Кто-то сравнивал ее с бомбочкой для ванны, кто-то - с бензиновыми разводами на асфальте.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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