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17-летний школьник открыл новую планету всего за три дня стажировки в НАСА

17-летний школьник открыл новую планету всего за три дня стажировки в НАСА (18 фото)

Автор:
20 января 2021 13:36
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   комментарии   комментарии в соцсетях   планета   приколы   соцсети   
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Летом 2019 года 17-летний старшеклассник Вольф Кукьер из Нью-Йорка попал на стажировку в исследовательскую лабораторию НАСА - Центр космических полетов имени Годдарда в Гринбелте. Ему поручили изучать изменение яркости звезд на основе данных от спутника Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS).
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   комментарии   комментарии в соцсетях   планета   приколы   соцсети   
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rere82 53 минуты назад
вижу что всем по-хуй
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Ева Тушенкина
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