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Как выглядели бы сегодня покойные знаменитости?

Как выглядели бы сегодня покойные знаменитости? (22 фото)

Автор:
13 апреля 2021 12:12
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: звезды   знаменитости   интересно   непривычно   покойные звезды   продлили жизнь   фотошоп   шоу бизнес   
1700
22
Звезды часто уходят от нас слишком рано. Интересно, а как выглядели бы покойные знаменитости, если бы им удалось дожить до наших дней? Давайте посмотрим!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: звезды   знаменитости   интересно   непривычно   покойные звезды   продлили жизнь   фотошоп   шоу бизнес   
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9  комментариев
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−22
alex 2 часа назад
да ну бред
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36
Виктор 44 минуты назад
Брюс вечен!
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43k
zloykoyot Час назад
Данунах, Монро, Престли и Брюсу явно польстили. В таком возрасте люди не могут так молодо выглядеть. Монро в 95 могла выглядеть как Мадонна в свои 62?
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45
capbutt zloykoyot 6 минут назад
Элвис на этом фото - влажная мечта. Погуглите его фото последних лет жизни, реальный Карабас-Жиробас. Хотя, я был бы только рад, выгляди он так будучи сегодня живым. Ну а за Кобейна - гореть фотожоперам в аду, сфигали он в пинжаке, иначе, кроме как обвиняемый в суде? И жил он как жил и ушёл как захотел, настоящий предпоследний старовер, ибо последний Ступа.
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5k
Владимир 2 часа назад
Фредди на Никиту Михалкова похож. Может это он?
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29k
Головасыр коричнештанник Владимир Час назад
так же показалось
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11k
Хью́берт 2 часа назад
Про Майкла Джексона верю.
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1k
Максим 2 часа назад
На счёт Пресли сомневаюсь, к концу жизни он страдал от лишнего веса, так что там явно был бы шар. А Джексон откровенно напугал.
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20k
sportage030 2 часа назад
Думаю звезды глянув тут на самих себя обрадовались бы, что умерли!
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