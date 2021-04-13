Как выглядели бы сегодня покойные знаменитости?

1700
22
Звезды часто уходят от нас слишком рано. Интересно, а как выглядели бы покойные знаменитости, если бы им удалось дожить до наших дней? Давайте посмотрим!
×
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- 18 редких фотографий звезд до того, как они стали знаменитыми
- 10 удивительных фактов о Сэмюэле Джексоне
- Мадонна украла тело у юной девушки
- "Маленький воробушек": 30 фактов из биографии Эдит Пиаф
- Анна Семенович продемонстрировала "стройную" фигуру, забыв отфотошопить отражение
15
Понравилось15
Новости партнёров
Загрузка...