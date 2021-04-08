Тайные пороки великих людей

Автор мелодраматических романов сам превратил свою семейную жизнь в мелодраму, в которойсебе уготовилроль главного злодея, а на амплуажертвы назначил свою жену, Кэтрин Хогарт. На Кэтрин, дочери своего издателя, он женлся в 1833 году, она родила ему 10 детей. Однако Диккенс так и не забыл свою первую любовь, Марию Биднелл, в которую влюбился еще нищим 18-летним репортером. Он долгие годы переписывался с Марией за спиной у жены, признаваясь ей в чувствах. Когда же Мария, наконец, согласилась на встречу с ним, он, едва взглянув на нее, обозвал ее "жирной" и тут же оборвал общение и переписку. После этого сразу закрутил роман с молодой актрисой ЭлленТиран. Тут уж жена оказалась окончательно не к месту, так что Диккенс сначала попытался заточить ее в сумасшедший дом, а когда не вышло, просто выгнал из дома и официально развелся с ней - случай по тем временам немыслимый.