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Тайные пороки великих людей

Тайные пороки великих людей (21 фото)

Автор:
08 апреля 2021 08:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: великие люди   грехи   звезды   знаменитости   интересно   пороки   сеанс разоблачения   тайные страсти   
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21
Никто из нас не без греха, но у кого-то грешки мелкие и вполне простительные, а другим и вправду есть, что скрывать от окружающих. Это касается и великих людей - тех, кого считают непогрешимыми образцами для подражания. Оказывается, многих из них тоже обуревали темные страсти, и они им отнюдь не противились.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: великие люди   грехи   звезды   знаменитости   интересно   пороки   сеанс разоблачения   тайные страсти   
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7  комментариев
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2k
ых 58 минут назад
Факты, конечно, интересные, но вот текст - вырвиглазен.
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101
Александр Колесников 57 секунд назад
" Знаменитый антрепренер и создатель первого в мире знаменитого цирка Барнума был, по сути, обыкновенным мошенником."
Русалка - не настоящвя, сиделка - подделка! Вас обманывают в цирке! Ничего святого!
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10k
Дядя Саша 24 минуты назад
Спасибобылоинтересно
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16k
тов.Suhov 45 минут назад
Перед тем, как постить, неплохо было бы подредактировать текст. Столько опечаток, что трудно читать.
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528
Шурман 46 минут назад
Пока был Стив его яблочная продукция работала отлично , теперь то не новинка то косяк и сразу к нам в ремонт , XS модель это еще то чудо , сколько я их распаял , вся проблема в шарах , как только перекатываешь все сразу начинает работать . Кстати то что орал на сотрудников и увольнял это нормальное явление , что с каждым нужно Шуры муры крутить по поводу что дочь бросил это уже вопросы к американском правосудию , обычная практика что дочь отдают матери а отец типа и не при делах только плати и все . PAY AND GO
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1k
Александр Час назад
А кто без греха?
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107
bobobo Александр Час назад
Камень кинуть?
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