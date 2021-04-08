Тайные пороки великих людей

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Никто из нас не без греха, но у кого-то грешки мелкие и вполне простительные, а другим и вправду есть, что скрывать от окружающих. Это касается и великих людей - тех, кого считают непогрешимыми образцами для подражания. Оказывается, многих из них тоже обуревали темные страсти, и они им отнюдь не противились.
Махатма Ганди
В юности Ганди был одержим сексом: если верить его биографам, в 18-летнем возрасте он даже убежал от постели умирающего отца, чтобы заняться сексом с женой. Однако в 38-летнем возрасте он принял обет целомудрия, однако испытывал его весьма необычным образом: спал обнаженным с юными девушками. При этом он не считал себя нарушителем обета и призывал к целомудрию своих соратников. Правда, им он при приступах похоти советовал не юных дев, а холодную ванну.
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Уинстон Черчилль
Человек, который привел Британию к победе над нацизмом, на самом деле, разделял учение о расово неполноценных народах, считая таковыми африканцев. Он с удовольствием принимал участие в "маленьких развлекательных войнах с варварами", считал жителей Африки от природы склонными к убийствам и утверждал, что, в конце концов, арийцы непрменно возьмут верх над варварскими, по его мнению, племенами. Он называл индусов "скотским народом со скотской религией", а когда курды восстали, требуя независимости, он предлагал "применять газ против дикарей - это их до смерти напугает".
Уолт Дисней
Создатель Микки-Мауса отличался расистскими взглядами и, по словам биографов, в бытуне жалел оскорбительных эпитетов для чернокожих. Кроме того, Дисней был настоящим женоненавистником: когда в первый (и в последний) раз к нему на студию пришла устраиваться женщина-мультипликатор Мэри Форд, он с порога отказал ей, заявив, что "женщины не способны ни к какой творческой работе".
Стив Джобс
Стива Джобса никто не назвал бы душевным или хотя бы человечным. Он бросил свою дочь, которая не видела его годами: что уж говорить о незнакомцах! Он мог кричать на сотрудников и увольнять в одну минуту, а для производства "яблочных" изделий всегда выбирал фабрики в странах, где допустима потогонная система и минимальная оплата. В прессе не раз появлялись сведения о том,что на китайских фабриках, собирающих айфоны и айпады, раюочие кончают с собой из-за перегрузок, но Джобса это никогда не волновало.
Мать Тереза
Если верить индийским журналистам, мать Тереза была не так уж добра по отношению к "спасаемым" ею страдальцам. Биографы называют ее самовлюбленным и тщеславным человеком, который заботится не о помощи бедным, а о собственной популярности. Ее знаменитые клиники для бедноты были грязнымии тесными, там не хватало врачей и не было обезболивающих лекарств. Но мать Терезу это не смущало: она считала, что страдание очистит пациентов, так что порою оно оставалось для нх единственным доступным "лекарством".
Мартин Лютер
Антисемитизм основоположника протестантизма был выдающимся даже по средневековым меркам. Одним из первых его трудов стала брошюра "О евреях и их лжи", в которой он грубо поносил евреев и угрожал им. Он предлагал сжигать еврейские дома, запрещать иудеям передвигаться по дорогам и отбирать у них все деньги до гроша, не возвращая до тех пор, пока они не перейдут в христианство.
Джон Уэйн
Звезда американских вестернов был убежденным расистом и не скрывал этого. Винтервью журналу Playboy он открыто признал себя сторонником превосходства белой расы, заявив, что для получения приличной работы и права участвовать в политической жизни чернокожим надо сначала "поумнеть и получить образование". Уэйн считал, что голливудские студии слишком активно привлекают черных на работу, что чернокожие должны знать свое место, и даже хвастался, что завел себе черного раба.
Аристотель
Великий греческий ученый непросто относился к женщинам без уважения - он не считал их в полной мере людьми. Ученый полагал, что женщина - это "неполный", "деформированный" мужчина, недоразвившийся до полноценного человека, и открыто называл их "низшими существами".
Франклин Делано Рузвельт
Один из самых прогрессивных президентовСША, руководивший страной в период борьбы против Германии, имел вполне диктаторские замашки. В период Великой депрессии, чтобы справиться с кризисом, он объявил об изъятии золота у всех жителей США - не сдавшим золотые запасы грозило уголовное наказание. А в 1941-м именно Рузвельт создал в стране концентрационные лагеря, вкоторые согнал всех проживавших в Штатах японцев числом около 120 тысяч человек.
Генри Форд
Генри Форд, создатель американской автомобильной промышленности, был зоологическим антисемитом и не скрывал своих взглядов. Он писал антисемитские статьи и, в конце концов, собрал их в сборник под названием "Международное еврейство - главная мировая проблема". О Форде весьма одобрительно отзывался Гитлер, назвавший его "единственным американцем, не подкупленным евреями".
Джон Леннон
Любимец женщин всей планеты не умел достойно обращаться с женщинами. В одном из интервью он признавал, что под горячую руку бил своих подруг. Об этом же говорит его первая жена, которую он бросил с ребенком и более не интересовался его судьбой.
Роальд Даль
Автор волшебных детских сказок не был примерным семьянином: он постоянно изменял жене с ее лучшей подружкой, не перестав это делать и в сложный для жены период, когда та поправлялась после инфаркта. Кроме того, Даль был убежденным антисемитом, заявившим как-то: "Гитлер охотился за ними не просто так".
Коко Шанель
Когда немцы вошли в Париж, Коко Шанель продолжала гулять и веселиться, очень коро начав встречаться с немецкими офицерами. Пользуясь помощью новых знакомых, Шанель избавлялась от своих еврейских конкурентов. По слухам, она также занималась шпионажем в пользу Германии, однако следствие, которое велось по этому поводу после того, как нацистов изгнали из Франции, не нашло достаточных улик.
Че Гевара
Харизматичный революционер получал искреннее удовольствие от революционного насилия. В одной из своих программных статей он заявил, что "непременным условием любой успешной революции является ненависть... которая превращает человека в хладнокровную машину для убийств". Вместе с Фиделем Кастро он создавал концентрационные лагеря на Кубе, отправляя туда "на перевоспитание" капиталистов, священников игомосексуалов. Методы перевоспитания он сформулировал в одной фразе: "Если есть сомнения - расстреливать".
Томас Эдисон
Знаменитый изобретатель, по отзывам знавших его людей, был весьма жаден и не терпел конкуренции. Он боролся против Николы Теслы и другого американского изобретателя, Джорджа Вестингхауса. В частности, Эдисон распространял заведомо ложные слухи о том, что продукция, которую выпускает фирма Вестингхауса,опасна. К тому же, Эдисон, искренний фанат электричества, был одним из активных проповедников использования электричества для смертной казни. Демонстрируя, как легко и просто можно убивать с помощью электричества, он устраивал публичные показы электрических "машин смерти", убив на этих мероприятиях несколько лошадей и коров, а также слона по кличке Топси.
Финеас Барнум
Знаменитый антрепренер и создатель первого в мире знаменитого цирка Барнума был, по сути, обыкновенным мошенником. Его цирк специализировался на показах всевозможных"мировых чудес", большинство из которых были остроумными подделками от Барнума. Так, знаменитая "русалка с Фиджи", на которую ходили глазеть топы народа, на самом деле была торсом обезьяны, пришитым к рыбьему хвосту и покрытым папье-маше. Еще одной знаменитостью из цирка была "подлинная сиделка Джорджа Вашингтона 161 года от роду". На самом деле, сиделку Вашингтона изображала чернокожая рабыня Джойс Хет, которую Барнум ради этого трюка одолжил у знакомых попользоваться.
Королева Виктория
У британской королевы Виктории было девять детей. Однако, какой бы хорошей правительницей она ни была, материнство ей не давалось. Она ненавидела беременность, после родов долго страдала от депрессии и называла младенцев "уродцами". Она не баловала детей лаской, однако нередко насмехалась над ними, принижая их способности и интеллект. Особенно доставалось будущему наследнику престола принцу Эдварду, будущему Эдварду VII, о которомкоролева открыто говорила, что "не может смотреть на него без отвращения". При этом онабыла контролирующей матерью, требовала, чтобы дети не покидали дома, и категорически противилась даже разговорам об их браке.
Чарльз Диккенс
Автор мелодраматических романов сам превратил свою семейную жизнь в мелодраму, в которойсебе уготовилроль главного злодея, а на амплуажертвы назначил свою жену, Кэтрин Хогарт. На Кэтрин, дочери своего издателя, он женлся в 1833 году, она родила ему 10 детей. Однако Диккенс так и не забыл свою первую любовь, Марию Биднелл, в которую влюбился еще нищим 18-летним репортером. Он долгие годы переписывался с Марией за спиной у жены, признаваясь ей в чувствах. Когда же Мария, наконец, согласилась на встречу с ним, он, едва взглянув на нее, обозвал ее "жирной" и тут же оборвал общение и переписку. После этого сразу закрутил роман с молодой актрисой ЭлленТиран. Тут уж жена оказалась окончательно не к месту, так что Диккенс сначала попытался заточить ее в сумасшедший дом, а когда не вышло, просто выгнал из дома и официально развелся с ней - случай по тем временам немыслимый.
Альберт Эйнштейн
Альберта Эйнштейна тоже нельзя назвать примерным супругом. Своей первой жене, Милева Марич, с которой он познакомился в Цюрихском политехническом институте, он открыто изменял с ее кузиной Эльзой. Самой Марич он заявлял, что она должна просто "стирать и готовить для нее, не ожидаяот него страсти". Вскоре они развались, и Эйнштейн женился на Эльзе, которой, однако, тоже постоянно изменял.
Пабло Пикассо
Пикассо приносил несчастье женщинам, с которыми ему доводилось общаться. Мария-Тереза Вальтер, с которой 45-летний Пикассо завел отношения, когда девушке было всего 17, постоянно страдала от его измен. Пикассо нравилось смотреть на ее драки с другой его подругой, фотографом Доной Маар, которая тоже была младше него на 30 лет. Еще одной своей подружке, Франсуазе Жило, он говорил, что женщина - это "машина для страданий". Жило тоже была сильно младше Пикассо - когда они начали встречаться, ей был 21 год, а ему - 65. Когда они расстались, Пикассо распускал о ней гнусные слухи, чтобы испортить ее репутацию. Однако ей все дже повезло больше, чем Марии-Терезе Вальтер и второй жене Пикассо, Жаклин: обе покончили с собой, не в силах восстановиться после разрушительных отношений с художником.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Русалка - не настоящвя, сиделка - подделка! Вас обманывают в цирке! Ничего святого!