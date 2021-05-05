Когда тебе уже за 30, но любовь к конструктору только растет

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Женщины по всему миру бьют тревогу - их вторые половинки помешались на LEGO. На наборы конструкторов тратятся целые состояния. В вашей семье такая же ситуация?
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