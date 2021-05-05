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Когда тебе уже за 30, но любовь к конструктору только растет

Когда тебе уже за 30, но любовь к конструктору только растет (18 фото)

Автор:
05 мая 2021 15:28
Метки: 30 лет   Юмор   игрушка   конструктор   лего   прикол   смех   
2090
18
Женщины по всему миру бьют тревогу - их вторые половинки помешались на LEGO. На наборы конструкторов тратятся целые состояния. В вашей семье такая же ситуация?
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Метки: 30 лет   Юмор   игрушка   конструктор   лего   прикол   смех   
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6  комментариев
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8k
Вася 2 часа назад
чот зачастили посты про лего.. видать дела у них хреново
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58k
Опиум для народа Час назад
Некоторым "конструктора" хватает на работе. Пост про эффективных манагеров?)
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37k
dima423 Час назад
чего и правда есть такие?))
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4k
RomaXz Час назад
Я все пытаюсь убедить себя в том, что мне не нужна модель тысячелетнего сокола за 600 фунтов
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