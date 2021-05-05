В Киеве митрополит Онуфрий забросал прихожан яйцами

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В Пасху предстоятель Украинской православной церкви московского патриархата митрополит Онуфрий по завершению богослужения в Киево-Печерской лавре забросал верующих яйцами.
Люди восприняли это с радостью - они смеялись и ловили яйца. Впрочем, часть яиц все равно упала на пол
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Метки: 360подмосковье Митрополит Украина Церковь видео киев пасха яйца
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Я никого не оправдываю, но тупые заголовки прям раздражают чесслово
Отдохнув, отец Онуфрий отправился осматривать окрестности Онежского озера. Обойдя оврагом огороженный от овец овин, он основательно остолбенел. Обитательница окрестной окраины, обнаженная отроковица Ольга осторожно отмывала опыленные одежды около отдаленной осиновой опушки.
Озаренные огнями осени Онежские озера! Оправив оловянный ободок огромных очков, овдовевший отец Онуфрий обстоятельно оглядел оную отуманившую очи особу. Окстись, отче, окаянный опутал!
О, Ольга! Околдовала, обольстила... обласкай одинокого отшельника! ораторствовал онежский орел, охваченный огнем отец Онуфрий.
Отойдите, отец Онуфрий! Оторву окаянный отросток! отвечала ошарашенная Ольга.
Отдайся! Осчастливлю! околдовывал обуреваемый охальник.
Ого? Охотно! Однако обязан оплатить оное, обдумав, ответствовала обаятельная отроковица.
Озолочу, осыплю охапками ожерелий! Обещаю отары овец, ондатровые одежды! обманывал Ольгу одержимый.
Отрадно, отче! Отлично, обдумаем-обсудим, обрадовалась она.
Отец Онуфрий обаял, обнял, обвил, обхватил... Ольга обмякла, обворожительно опрокинулась, отчаянно отдалась... Однако, окончив оплодотворение, отдышавшийся отец отказался оплачивать обещанное.
Облысевший, ожиревший, обнищавший остолоп! Обесславил, обездолил, ограбил одинокую овечку! Отдавай обещанную ондатру, оборотень окаянный! Одичавший осел! Обсчитал, обчистил, обесчестил! Ослеплю, отравлю, оцарапаю, ославлю! озверела Ольга.
Очумела, озорница? Отвали отсюда, отрешенно отмахнулся от Ольги остывший отец Онуфрий.
Обиженная, опозоренная, ожесточившая отроковица огрела отца Онуфрия опасным оружием огромной осиновой оглоблей. Ослабев, ошеломленный Онуфрий оступился, омертвел, обрушился оземь. Отмстившая Ольга обмылась, отерлась, обсохла, обулась, оделась. Отроковица озабоченно обыскала окровавленного отца Онуфрия, ощупала онучи, обшарила отвороты, однако отменно осерчала, обнаружив остывшие остатки онуфриевого обеда.
Ох... Оплетенные осоками онежские омуты... Огромный одухотворенный океан обхватил, обмыл, обласкал останки отца Онуфрия...