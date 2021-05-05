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В Киеве митрополит Онуфрий забросал прихожан яйцами

В Киеве митрополит Онуфрий забросал прихожан яйцами (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 мая 2021 13:08
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: 360подмосковье   Митрополит   Украина   Церковь   видео   киев   пасха   яйца   
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В Пасху предстоятель Украинской православной церкви московского патриархата митрополит Онуфрий по завершению богослужения в Киево-Печерской лавре забросал верующих яйцами.

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Метки: 360подмосковье   Митрополит   Украина   Церковь   видео   киев   пасха   яйца   
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9  комментариев
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14k
KOSTELLO 46 минут назад
Я конечно дико извиняюсь, но кто-нибудь вообще понимает разницу между "забросал" и "разбрасывал"?
Я никого не оправдываю, но тупые заголовки прям раздражают чесслово
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Лучший Друг 40 минут назад
А у нас в основном прихожане одаривают церковь яйцами и прочими благами...
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447
Лучший Друг Михалыч 22 минуты назад
Шёл бы ты мимо, долбо#б
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447
Лучший Друг 44 минуты назад
Однажды осенью отец Онуфрий очнулся, опохмелился оставшимися огурчиками, отрезвел, оделся, оставил опочивальню, отслужил обедню, окрестил отрока. Отвинтил, открутил, откупорил, отхлебнул опьянел опять. Отведал окрошки, откушал орешков, отпробовал осетринки, окорочков, окуньков, оладушек, овощей объевшийся отец отобедал основательно.

Отдохнув, отец Онуфрий отправился осматривать окрестности Онежского озера. Обойдя оврагом огороженный от овец овин, он основательно остолбенел. Обитательница окрестной окраины, обнаженная отроковица Ольга осторожно отмывала опыленные одежды около отдаленной осиновой опушки.

Озаренные огнями осени Онежские озера! Оправив оловянный ободок огромных очков, овдовевший отец Онуфрий обстоятельно оглядел оную отуманившую очи особу. Окстись, отче, окаянный опутал!
О, Ольга! Околдовала, обольстила... обласкай одинокого отшельника! ораторствовал онежский орел, охваченный огнем отец Онуфрий.

Отойдите, отец Онуфрий! Оторву окаянный отросток! отвечала ошарашенная Ольга.

Отдайся! Осчастливлю! околдовывал обуреваемый охальник.

Ого? Охотно! Однако обязан оплатить оное, обдумав, ответствовала обаятельная отроковица.

Озолочу, осыплю охапками ожерелий! Обещаю отары овец, ондатровые одежды! обманывал Ольгу одержимый.

Отрадно, отче! Отлично, обдумаем-обсудим, обрадовалась она.

Отец Онуфрий обаял, обнял, обвил, обхватил... Ольга обмякла, обворожительно опрокинулась, отчаянно отдалась... Однако, окончив оплодотворение, отдышавшийся отец отказался оплачивать обещанное.

Облысевший, ожиревший, обнищавший остолоп! Обесславил, обездолил, ограбил одинокую овечку! Отдавай обещанную ондатру, оборотень окаянный! Одичавший осел! Обсчитал, обчистил, обесчестил! Ослеплю, отравлю, оцарапаю, ославлю! озверела Ольга.

Очумела, озорница? Отвали отсюда, отрешенно отмахнулся от Ольги остывший отец Онуфрий.

Обиженная, опозоренная, ожесточившая отроковица огрела отца Онуфрия опасным оружием огромной осиновой оглоблей. Ослабев, ошеломленный Онуфрий оступился, омертвел, обрушился оземь. Отмстившая Ольга обмылась, отерлась, обсохла, обулась, оделась. Отроковица озабоченно обыскала окровавленного отца Онуфрия, ощупала онучи, обшарила отвороты, однако отменно осерчала, обнаружив остывшие остатки онуфриевого обеда.

Ох... Оплетенные осоками онежские омуты... Огромный одухотворенный океан обхватил, обмыл, обласкал останки отца Онуфрия...
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Hunde Beißer2 45 минут назад
Ну слава богу!А то уже забыли че там у хохлов!
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3k
Едондер пуп 53 минуты назад
Летающие гробы господни? Ну, креативно, чё))
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