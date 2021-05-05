По словам японских чиновников, статуя была установлена ради того, чтобы привлечь новых туристов. Несмотря на то, что случаев заболевания коронавируса в Ното было немного, туристов стало намного меньше. Не все жители оценили такое украшение. Многие уверены, что полученные деньги нужно было направить на поддержание населения, а не устанавливать посреди порта "головоногое чудище", тем более что пандемия еще не закончилась.