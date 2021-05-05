Да что вы знаете о бесполезных покупках? Чиновники небольшого рыбацкого городка Ното потратили чрезвычайные выплаты во время пандемии коронавируса на изготовление и установку огромного кальмара в центре города. По словам самих чиновников, эта статуя должна привлечь туристов в город.
В Ното гигантский летающий кальмар является главным деликатесом, а ещё и символом города. Чиновники решили украсить порт и установили там статую огромного кальмара. Морское существо длиной 13 метров (43 фута) стоит на самом видном месте, зияя дырой из пасти. BBC сообщает, что на строительство статуи было потрачено 25 миллионов иен (228 500 долларов США). Деньги были взяты из чрезвычайного финансирования.
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По словам японских чиновников, статуя была установлена ради того, чтобы привлечь новых туристов. Несмотря на то, что случаев заболевания коронавируса в Ното было немного, туристов стало намного меньше. Не все жители оценили такое украшение. Многие уверены, что полученные деньги нужно было направить на поддержание населения, а не устанавливать посреди порта "головоногое чудище", тем более что пандемия еще не закончилась.
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У нас такие кальмары привели бы на нары.