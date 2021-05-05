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Чиновники японского городка Ното потратили выплаты за&nbsp;COVID-19 на статую гигантского кальмара

Чиновники японского городка Ното потратили выплаты за COVID-19 на статую гигантского кальмара (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 мая 2021 11:25
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Япония   видео   деньги   интересное   кальмар   пандемия   статуя   
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Да что вы знаете о бесполезных покупках? Чиновники небольшого рыбацкого городка Ното потратили чрезвычайные выплаты во время пандемии коронавируса на изготовление и установку огромного кальмара в центре города. По словам самих чиновников, эта статуя должна привлечь туристов в город.

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Метки: ynews   Япония   видео   деньги   интересное   кальмар   пандемия   статуя   
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5  комментариев
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4k
Дарвин и аморальная премия 54 минуты назад
Да классный кальмар,пиз@датенеый такоф
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124k
Алексей 4 минуты назад
а могли бы на золотые унитазы потратить, на служебные авто, на премии себе любимым
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41k
doker 44 минуты назад
У них статьи нет - "за нецелевое использование средств бюджета"?

У нас такие кальмары привели бы на нары.
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6k
sivanov1079 45 минут назад
Просто у жены мэра Ното скульптурная мастерская...
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