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Марк Уолберг показал, как он трансформировал своё тело для роли

Марк Уолберг показал, как он трансформировал своё тело для роли (3 фото)

Автор:
05 мая 2021 08:02
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Марк Уолберг   внешность   кино   роль   тело   фигура   фильм   фото   
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Марк Уолберг продемонстрировал свою драматическую трансформацию тела после попытки «набрать как можно больше веса» для своей роли боксёра, ставшего священником в предстоящем фильме «Отец Стью».

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Метки: Марк Уолберг   внешность   кино   роль   тело   фигура   фильм   фото   
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4  комментария
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Касьян Пуздой Час назад
за то бабло, которое он с этого получит, 90% населения планеты и не такое бы с собой проделали, причём туда-обратно несколько раз.
это не достижение - это просто работа, за которую очень хорошо платят.
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Infinite

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