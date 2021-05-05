Марк Уолберг показал, как он трансформировал своё тело для роли

Рассказывая о своих планах набрать вес для этой роли, знаменитость отметила, что хочет есть всё подряд, и это невзирая на то, что он является приверженцем здорового образа жизни и старается придерживаться строгого режима питания.



«Я хочу пойти в пекарню. Я хочу отправиться к Денни. Я хочу блины. Я хочу съесть всё, что только возможно», — сказал он Киммелу.



Стоит отметить, что это было слышать весьма непривычно, особенно от Уолберга, который в 2018 году шокировал своих последователей своим тщательно составленным распорядком дня.



«Отец Стью» — это религиозный биографический фильм, за основу которого взята история отца Стюарта Лонга, который был боксёром, однако в процессе жизни принял сан священнослужителя.



Закончив с отцом Стью, Уолбергу придётся похудеть или превратить накопленные 13 кг жира в мышцы, когда он приступит к съёмкам в киноленте «Человек на шесть миллиардов долларов».