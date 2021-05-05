Марк Уолберг показал, как он трансформировал своё тело для роли

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Марк Уолберг продемонстрировал свою драматическую трансформацию тела после попытки «набрать как можно больше веса» для своей роли боксёра, ставшего священником в предстоящем фильме «Отец Стью».
После того, как он в прошлом месяце на шоу Jimmy Kimmel Live! рассказал, что планирует набрать 30 фунтов (13 кг) за 6 недель, 49-летний мужчина поделился постом со своими более чем 16 млн. подписчиков в Instagram, в котором продемонстрировал свой прогресс.
«От этого 3 недели назад до этого, сейчас. Благодаря кулинарии @chef_lawrence_d», — подписал звезда своё сообщение с потрясающим преобразованием тела.
«От этого 3 недели назад до этого, сейчас. Благодаря кулинарии @chef_lawrence_d», — подписал звезда своё сообщение с потрясающим преобразованием тела.
На фотографии, сделанной 3 недели назад, Уолберг изображён без рубашки, тогда как его тело внешне выглядит вполне себе достаточно подкачанным.
Второй снимок, сделанный после того, как он намеренно потолстел, запечатлел актёра лежащим в постели: на нём Марк явно поднабрал лишних килограммов, отчего его тело стало куда более тучным, а от былого пресса, похоже, не осталось и следа.
Второй снимок, сделанный после того, как он намеренно потолстел, запечатлел актёра лежащим в постели: на нём Марк явно поднабрал лишних килограммов, отчего его тело стало куда более тучным, а от былого пресса, похоже, не осталось и следа.
Рассказывая о своих планах набрать вес для этой роли, знаменитость отметила, что хочет есть всё подряд, и это невзирая на то, что он является приверженцем здорового образа жизни и старается придерживаться строгого режима питания.
«Я хочу пойти в пекарню. Я хочу отправиться к Денни. Я хочу блины. Я хочу съесть всё, что только возможно», — сказал он Киммелу.
Стоит отметить, что это было слышать весьма непривычно, особенно от Уолберга, который в 2018 году шокировал своих последователей своим тщательно составленным распорядком дня.
«Отец Стью» — это религиозный биографический фильм, за основу которого взята история отца Стюарта Лонга, который был боксёром, однако в процессе жизни принял сан священнослужителя.
Закончив с отцом Стью, Уолбергу придётся похудеть или превратить накопленные 13 кг жира в мышцы, когда он приступит к съёмкам в киноленте «Человек на шесть миллиардов долларов».
«Я хочу пойти в пекарню. Я хочу отправиться к Денни. Я хочу блины. Я хочу съесть всё, что только возможно», — сказал он Киммелу.
Стоит отметить, что это было слышать весьма непривычно, особенно от Уолберга, который в 2018 году шокировал своих последователей своим тщательно составленным распорядком дня.
«Отец Стью» — это религиозный биографический фильм, за основу которого взята история отца Стюарта Лонга, который был боксёром, однако в процессе жизни принял сан священнослужителя.
Закончив с отцом Стью, Уолбергу придётся похудеть или превратить накопленные 13 кг жира в мышцы, когда он приступит к съёмкам в киноленте «Человек на шесть миллиардов долларов».
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