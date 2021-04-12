Власти Подмосковья стали получать жалобы от местных жителей, обеспокоенных количеством песцов шастающих в окрестностях. Они опасаются распространения заразных заболеваний, а также возможных нападений на домашнюю птицу. Поимка одного из этих животных волонтёрами была снята на видео.
Специалист по лисам Юлия сообщает в своём аккаунте Instagram: "Мне много присылают фото, видео песцов, которые сейчас бегают по всей Московской области. Как я уже писала, это фермерские животные, выкупленные в декабре с дагестанской зверофермы и привезённые в Москву. В наших краях не живут дикие песцы!!! К сожалению, многие животные попали к людям, совершенно не понимающим специфики их содержания. Очень многие песцы сбежали".
С её слов, много животных, остающихся на свободе, погибают под колёсами автомобилей.
Юлия открыла секрет, почему песца лучше ловить за хвост.
"Почему за хвост? Их так ловят. И им не больно. Это самый безопасный способ поймать неручное животное, которое в любом случае попыталось бы меня укусить при поимке. Сколько он бегает и привит ли от бешенства, неизвестно. Рисковать не хочется", - написала она.
Как сообщил источник, волонтёр призвала водителей быть осмотрительными на дорогах Подмосковья и пожалеть, непонимающих, опасности проезжей части, рыскающих в поисках пропитания по округе песцов.
"К сожалению, этот песец не первый и не последний, которому нужно помочь. Эти фермерские животные оказались в непривычных для себя условиях и ежедневно рискуют жизнью", - отметила она.
Как стало понятно из вышеизложенного, животные оказались на свободе практически не приспособленными к среде обитания, а это означает, что те, из них, которые сумеют выжить, скорее всего, окажутся на тучных пажитях столичных помоек. А если обстоятельства сложатся благоприятно, то вполне вероятно, дадут обильное потомство и образуют популяцию.
Так что, встречай Москва новых зверьков - коренным придётся немного уплотниться.
Источник:
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так-то собак сутулых на воле станет поболее.
а матушке-природе дозвезды - и здесь приживутся, если естественных врагов не встретят. Вспомнить ротана хотя бы.
выбегают на дорогу сожрать песца,который попал под колеса - и в свою очередь тоже попадают под колеса... а при попадании под машину - обсераются, так что хвосты не наберешь - все в говне...
с дороги в тундру не убегают,а почему то пытаются убежать от машины по дороге - 60 км\ч идет,но недолго...