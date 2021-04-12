Как сообщил источник, волонтёр призвала водителей быть осмотрительными на дорогах Подмосковья и пожалеть, непонимающих, опасности проезжей части, рыскающих в поисках пропитания по округе песцов.

"К сожалению, этот песец не первый и не последний, которому нужно помочь. Эти фермерские животные оказались в непривычных для себя условиях и ежедневно рискуют жизнью", - отметила она.

Как стало понятно из вышеизложенного, животные оказались на свободе практически не приспособленными к среде обитания, а это означает, что те, из них, которые сумеют выжить, скорее всего, окажутся на тучных пажитях столичных помоек. А если обстоятельства сложатся благоприятно, то вполне вероятно, дадут обильное потомство и образуют популяцию.

Так что, встречай Москва новых зверьков - коренным придётся немного уплотниться.