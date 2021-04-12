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К Москве приближается песец: в области уже начали отлавливать зверьков: видео

К Москве приближается песец: в области уже начали отлавливать зверьков: видео (2 фото)

Автор:
12 апреля 2021 22:07
Сообщество : Животные
Метки: Москва   ПОДМОСКОВЬЕ   Россия   жалобы   жители   песец   поимка   появление   
963
2

Власти Подмосковья стали получать жалобы от местных жителей, обеспокоенных количеством песцов шастающих в окрестностях. Они опасаются распространения заразных заболеваний, а также возможных нападений на домашнюю птицу. Поимка одного из этих животных волонтёрами была снята на видео.

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Метки: Москва   ПОДМОСКОВЬЕ   Россия   жалобы   жители   песец   поимка   появление   
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9  комментариев
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489
Шурман Час назад
Писец подкрался незаметно :) Писец хвосту писца :) писцово зацепил за писец :)
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18k
Андрей Иванов Минуту назад
Не выживут. Не та местность, собаки сожрут, да и кормится им особо нечем
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2k
Мефодий Минуту назад
интересно, они с собаками бродячими будут миксовать или с лисами?
так-то собак сутулых на воле станет поболее.
а матушке-природе дозвезды - и здесь приживутся, если естественных врагов не встретят. Вспомнить ротана хотя бы.
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5k
Андрей Крылов 10 минут назад
Хрень какая-то, а не пост. Засилье песцов в Москве и рядом? Бредятина"!
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5k
Андрей Крылов 3 минуты назад
ну сбежали может какие со зверофермы. Бывает. Путь те и разбираются, откуда сбежали.Что за паника? Вот, прям тема для "фишек". Ипать колотить! Вот. регулярно кролики сбегали в моём детстве (конец 70-тых) и дичали и жили сами по себе в Крыму. Около ПГТ Черноморское. Около Тарханкута. Ну и что? Живут себе, дичают... Норы роют даже. Чем плохо. А тут лисы сбежали. Ну... Всё "устаканится" через пару лет. Либо привыкнут и впишутся в биоценоз, либо вымрут первый или тысячный раз.Что за "алярма"?
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99
Племянник Путина 45 минут назад
пару десятков поймал и шуба
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84
Liberman Час назад
за полярным кругом - но обочинах - одни хвосты в говне...
выбегают на дорогу сожрать песца,который попал под колеса - и в свою очередь тоже попадают под колеса... а при попадании под машину - обсераются, так что хвосты не наберешь - все в говне...
с дороги в тундру не убегают,а почему то пытаются убежать от машины по дороге - 60 км\ч идет,но недолго...
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18k
Андрей Иванов Liberman 2 минуты назад
Зайцы так же. Мы так в армии на зайцев охотились - догоняли зилком, наезжали поверх, он прыгал, башкой о днище - дичь. Главное колесом не наехать. А вот лисы зигзагами по полю уходили.
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9k
Михалыч Час назад
Зверьков, говоришь будут отлавливать? Я вначале о других зверьках подумал - двуногих. Думаю- вот радостная весть!
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