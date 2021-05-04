Много шума из ничего: штрафы за одуванчики на дачах

Юрист Татьяна Мацукова предупредила российских дачников о штрафах за мяту, одуванчик и ромашку на участке. Ссылаясь на постановление, она также озвучила полный список вредных растений и назвала суммы штрафов.
«Перечень сорных растений определён постановлением правительства РФ от 18.09.2020 № 1482. К числу сорных растений относятся, в частности, борщевик Сосновского, мята полевая, осот полевой, одуванчик лекарственный, ромашка пахучая, чертополохи разных видов, амброзия разных видов», — пояснила Мацукова.
По закону дачникам, которые не уничтожают сорняки, грозит административный штраф от 300 до 500 рублей, должностным лицам — от 500 рублей до одной тысячи, юридическим — от пяти до 10 тысяч рублей, этим заявлением юриста Мацуковой поделился источник со ссылкой на РИА Новости.
Как и следовало ожидать в стройных рядах российских дачников, в начале сезона ещё следящих за законотворчеством, пока не подросли помидоры и огурцы, начался разброд и шатания.
Люди обсуждали заявление друг с другом, а самые отчаянные пытались достучаться за разъяснениями до депутатов и правительства.
И глас "вопиющего в пустыне" был услышан.
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Видать, шум стоял не слабый, что на него отреагировал сам председатель Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев , который на сайте Госдумы заверил, что никаких изменений законодательства в отношении дачников и садоводов не происходило и не планируется.
А названное юристом постановление относится только к «сельхозтоваропроизводителям и затрагивает сферу целевого или нецелевого использования земель сельхозназначения».
Примерно в том же духе парламентарий высказался в своём Телеграм:
В свою очередь, руководитель общественной приёмной Союза садоводов России Людмила Бурякова заявила, что штрафы за сорняки на участках грозят лишь определённой категории дачников, рассказала она в интервью изданию.
"Сорняки, высокая трава, разросшиеся деревья, как правило, встречаются на заброшенных участках, где люди просто не появляются. Для того чтобы оштрафовать владельца запущенной дачи, необходимо соблюсти административную процедуру", — отметила она.
Иными словами, через суд, а учитывая, что сбор доказательной базы непрост и лежит на проверяющей стороне, она предпочитая не заморачиваться иногда просто не замечает безобразия.
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клиент
-Официант! А что это за графа в чеке "прокатило" 100 баксов?
официант.
-значит не прокатило.