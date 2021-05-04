Много шума из ничего: штрафы за одуванчики на дачах

«Перечень сорных растений определён постановлением правительства РФ от 18.09.2020 № 1482. К числу сорных растений относятся, в частности, борщевик Сосновского, мята полевая, осот полевой, одуванчик лекарственный, ромашка пахучая, чертополохи разных видов, амброзия разных видов», — пояснила Мацукова.

По закону дачникам, которые не уничтожают сорняки, грозит административный штраф от 300 до 500 рублей, должностным лицам — от 500 рублей до одной тысячи, юридическим — от пяти до 10 тысяч рублей, этим заявлением юриста Мацуковой поделился источник со ссылкой на РИА Новости.

Как и следовало ожидать в стройных рядах российских дачников, в начале сезона ещё следящих за законотворчеством, пока не подросли помидоры и огурцы, начался разброд и шатания.

Люди обсуждали заявление друг с другом, а самые отчаянные пытались достучаться за разъяснениями до депутатов и правительства.

И глас "вопиющего в пустыне" был услышан.