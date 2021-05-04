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Много шума из ничего: штрафы за одуванчики на дачах

Много шума из ничего: штрафы за одуванчики на дачах (3 фото + 1 видео)

Автор:
04 мая 2021 21:38
Сообщество : Дачники
Метки: Россия   видео   госдума   дачники   комментарии   одуванчики   сорняки   штрафы   
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Юрист Татьяна Мацукова предупредила российских дачников о штрафах за мяту, одуванчик и ромашку на участке. Ссылаясь на постановление, она также озвучила полный список вредных растений и назвала суммы штрафов.

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Метки: Россия   видео   госдума   дачники   комментарии   одуванчики   сорняки   штрафы   
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1k
GUSAR Час назад
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2k
Ау Минуту назад
Ситуация как в анекдоте.
клиент
-Официант! А что это за графа в чеке "прокатило" 100 баксов?
официант.
-значит не прокатило.
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14k
vikklu 12 минут назад
Это был пробничек. Валежник-то компенсировать нАдА.
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774
Миша Полчаса назад
Ну борщевик понятно, опасное растение, сколько лет с ним борьба идёт. Но мята, одуванчики, подорожник... Они там все рехнулись уже в поисках кого еще штрафануть. Помню с детства бабкины пироги с маком, она его специально между грядками картошки сажала от колорадского жука, запретили. Теперь мята помешала, морды бы им набить, эх.
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558
Yeti Siberian 52 минуты назад
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4k
tamin 53 минуты назад
А вот кстати зря. У соседа заросший борщевиком участок. И нифига не сделаешь. Проростает зараза и у нас. А там дети.
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120k
Игорь 53 минуты назад
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