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Грибная задача, которую предлагалось решить школьникам в СССР

Грибная задача, которую предлагалось решить школьникам в СССР (1 фото + 1 перевертыш)

Автор:
07 мая 2021 12:24
Сообщество : Математические фишки
Метки: Б. А. Кордемский   Задачи для школьников   СССР   алгебра   задача по математике   математическая смекалка   
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Задача опубликована в сборнике "Математическая смекалка" 1959 г. Б. А. Кордемского. Сборник был рассчитан на советских ребятишек в возрасте 10-11 лет. Книга вышла экземпляром в 100 000 экземпляров. А задачки из этого сборника решали пионеры от Южно-Сахалинска до Калининграда.

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Метки: Б. А. Кордемский   Задачи для школьников   СССР   алгебра   задача по математике   математическая смекалка   
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3  комментария
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5
alhimik Полчаса назад
Составил уравнение, х - сколько стало в одной корзине.
Приводим к тому что было до , складываем- равно 45
(x-2) + (2*x) +(x+2)+(x/2) =45
х=10.
Изначально в корзинах 8+5+12+20
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30k
Aleksandr 19 минут назад
"что же касается мальчиков, то они большую часть времени провалялись на траве, рассказывая друг другу всякие небылицы."

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21k
Батончик с маком Полчаса назад
Ну не знаю. Смотря какие грибы. Если веселки, то хрен посчитаешь
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