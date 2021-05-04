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"Гостья из будущего", "Капитан Немо", "Красная Шапочка" и другое

"Гостья из будущего", "Капитан Немо", "Красная Шапочка" и другое (13 фото + 3 видео)

Автор:
04 мая 2021 21:16
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: каникулы   лето   память   
622
13
3
НАШИ Три месяца свободы...Летние каникулы в совке...

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Метки: каникулы   лето   память   
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8k
Шурум-бурум 4 часа назад
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36k
Бабай Полчаса назад
За "совок" так бы и дал по голове больно.
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141
Александр Полчаса назад
Бляха-муха ,и сказать то нечего .
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4k
Дмитрий Григорьев 49 минут назад
За "совок" минус.
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4k
Олег Данилов Час назад
Враг Мой

Ацкая фантастика из самого Голливуда в СССР
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4k
Олег Данилов 2 часа назад
Алладин. Джин был суко страшный

А раб лампы, но я твой друг ... Так друг или раб?
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4k
Олег Данилов 2 часа назад
Слоны мои друзья

Плакали когда убили слоненка 30 млн советских зрителей
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4k
Олег Данилов 2 часа назад
Мио, мой мио
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4k
Олег Данилов 2 часа назад
Чингачгук Большой Змей

Гойко Митич рулит
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4k
Олег Данилов 2 часа назад
Достояние Республики

Вжик-вжик-вжик

Сотни их ...
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4k
Олег Данилов 2 часа назад
Подземелье ведьм

Жигунов косплеит Конона-Варвара
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679
Сергей 2 часа назад
бесконечная история, неуловимые мстители, короткое замыкание. Последний не попадает в тему, но тоже прикольный.
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4k
Олег Данилов 2 часа назад
Раз-два горе не беда

Советский стимп-панк
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679
Сергей 2 часа назад
осьминожки со второго этажа
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4k
Олег Данилов 2 часа назад
Неуловимые мстители
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4k
Олег Данилов 2 часа назад
Стрелы Робин Гуда, Баллада о Рыцаре Айвенго

Рыцари и песни Высоцкого
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679
Сергей 2 часа назад
"фильмы с продолжением о приключениях первых пионеров в советской России"

да ну?
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13k
Yasen_Perec 2 часа назад
Ещё били "Завтрак на траве" и "Три весёлые смены", про пионерский лагерь.
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4k
Олег Данилов 2 часа назад
Город мастеров
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4k
Олег Данилов 2 часа назад
Три толстяка

Про олигархию
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4k
Олег Данилов 2 часа назад
Не бойся я с тобой

Когда кулак крошит метал :))
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