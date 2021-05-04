"Гостья из будущего", "Капитан Немо", "Красная Шапочка" и другое

Казалось бы, что объединяет эти детские фильмы?! А ответ простой-лето, летние каникулы...Вот уже совсем скоро начнутся они и у ныненшних школяров. Три месяца почти полной свободы...Это же кусочек детского счастья. Думаю в этом ощущения нынешних школьников и школяров всех времен совпадают. Таким оно было и в наше время.





Три месяца свободы...Летние каникулы. Они у всех проходили по разному: на даче, у бабушки в деревне и в пионерском лагере. Жара, солнце, речка, лес...А еще летом по телевизору показывали больше детских фильмов и мультфильмов. Это сейчас вопросов у детворы не возникает: что именно посмотреть по ТВ (если появится такое желание). Выбор огромнейший и в любой момент.



А вот раньше мы тщательно просматривали ТВ программу и была в ней рубрика: "в дни школьных каникул". И вот в ней мы выискивали фильмы и мульты, которые нравились, которые надо было обязательно посмотреть, помечали галочкой в программе, чтобы не забыть о них.



А какие фильмы мы смотрели?! Помните?!



"Приключения Электроника". С удовольствием снова и снова пересматривали чудесную историю о приключениях робота и его друзей и о том, как сложно стать человеком.