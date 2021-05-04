"Гостья из будущего", "Капитан Немо", "Красная Шапочка" и другое

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НАШИ Три месяца свободы...Летние каникулы в совке...
Казалось бы, что объединяет эти детские фильмы?! А ответ простой-лето, летние каникулы...Вот уже совсем скоро начнутся они и у ныненшних школяров. Три месяца почти полной свободы...Это же кусочек детского счастья. Думаю в этом ощущения нынешних школьников и школяров всех времен совпадают. Таким оно было и в наше время.
Три месяца свободы...Летние каникулы. Они у всех проходили по разному: на даче, у бабушки в деревне и в пионерском лагере. Жара, солнце, речка, лес...А еще летом по телевизору показывали больше детских фильмов и мультфильмов. Это сейчас вопросов у детворы не возникает: что именно посмотреть по ТВ (если появится такое желание). Выбор огромнейший и в любой момент.
А вот раньше мы тщательно просматривали ТВ программу и была в ней рубрика: "в дни школьных каникул". И вот в ней мы выискивали фильмы и мульты, которые нравились, которые надо было обязательно посмотреть, помечали галочкой в программе, чтобы не забыть о них.
А какие фильмы мы смотрели?! Помните?!
"Приключения Электроника". С удовольствием снова и снова пересматривали чудесную историю о приключениях робота и его друзей и о том, как сложно стать человеком.
Три месяца свободы...Летние каникулы. Они у всех проходили по разному: на даче, у бабушки в деревне и в пионерском лагере. Жара, солнце, речка, лес...А еще летом по телевизору показывали больше детских фильмов и мультфильмов. Это сейчас вопросов у детворы не возникает: что именно посмотреть по ТВ (если появится такое желание). Выбор огромнейший и в любой момент.
А вот раньше мы тщательно просматривали ТВ программу и была в ней рубрика: "в дни школьных каникул". И вот в ней мы выискивали фильмы и мульты, которые нравились, которые надо было обязательно посмотреть, помечали галочкой в программе, чтобы не забыть о них.
А какие фильмы мы смотрели?! Помните?!
"Приключения Электроника". С удовольствием снова и снова пересматривали чудесную историю о приключениях робота и его друзей и о том, как сложно стать человеком.
"Кортик" и "Бронзовая птица" - фильмы с продолжением о приключениях первых пионеров в советской России. Оба фильма сняты в популярном жанре приключенческого детектива.
А главными героями были советские пионеры. Они разоблачают врагов революции и ищут сокровища. Кстати, интереснейший фильм.
"Капитан Немо" - трехсерийный приключенческий фильм по роману Жюля Верна. Красочный, яркий фильм с интереснейшим сюжетом
"Про Красную Шапочку"-задорный, музыкальный фильм-сказка. И главная героиня в нем такая обаятельная )
"Приключения Петрова и Васечкина" и "Каникулы Петрова и Васечкина" - музыкальные фильмы о приключениях двух друзей.
"Приключения принца Флоризеля". В главных ролях Олег Даль и Игорь Дмитриев.
А ещё были фильмы снятые в странах социалистического содружества.
Думается, пана Кляксу и его волшебную академию помнят все. Один из главных персонажей – мальчик Адам Нескладушка, который больше всего любит читать, получает приглашение в ту самую сказочную академию, где профессор пан Клякса преподаёт кляксописание, язык растений и животных и другие необычные дисциплины.
Думается, пана Кляксу и его волшебную академию помнят все. Один из главных персонажей – мальчик Адам Нескладушка, который больше всего любит читать, получает приглашение в ту самую сказочную академию, где профессор пан Клякса преподаёт кляксописание, язык растений и животных и другие необычные дисциплины.
Чешский фильм про "попаданцев"-"Арабелла". Главный герой случайно находит волшебный колокольчик и с его помощью попадает в страну сказок, где его ждут необыкновенные приключения.
И конечно, была ещё "Гостья из будущего".
И песня "Прекрасное далеко". Мы думали, что это песня из будущего, а она была о том времени, в котором мы жили в то время...
Помните эти фильмы?! А какие ещё вспомнили времен вашего "летнего детства", те которые показывали в "дни школьных каникул"?! Наверянка я многое упустил из внимания. называйте свои, которые вспомнили...
Интересно, а современные дети стали бы смотреть эти для них уже "древние" фильмы?!
СПАСИБО за просмотр поста.
Интересно, а современные дети стали бы смотреть эти для них уже "древние" фильмы?!
СПАСИБО за просмотр поста.
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