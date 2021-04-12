Быстро и безопасно худеем к лету: дельные советы трех диетологов

2034
8
До лета осталось полтора месяца, а это значит, что многие начали задумываться о своей физической форме и лишних килограммах. Вам может показаться, что время уже упущено и в 2021 году не удастся красиво раздеться на пляже, но у диетологов на этот счет другое мнение. Перед вами выжимки из интервью опытных специалистов, которые помогут вам в борьбе с лишним весом.
1. Диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург
Специалист уверен, что главное правило любой диеты – это умеренность в еде и физической активности.
«Нужно убрать из пищи продукты, которые своим присутствием повышают общую калорийность рациона. Это сахара, жиры, трансжиры», — цитируют специалиста российские СМИ.
Что касается людей старше 40 лет, то Михаил Гинзбург советует им побольше двигаться (делать зарядку по утрам, совершать пешие прогулки, плавать в бассейне). Все из-за того, что после отсечки в 40 лет, энергетический обмен теряет пластичность.
«Когда мы поели, нам снова нужна еда. Организм неохотно расходует энергию из запасов. То есть человек мучается, не ест, терпит ограничения и все равно не худеет», — предупредил диетолог.
«Нужно убрать из пищи продукты, которые своим присутствием повышают общую калорийность рациона. Это сахара, жиры, трансжиры», — цитируют специалиста российские СМИ.
Что касается людей старше 40 лет, то Михаил Гинзбург советует им побольше двигаться (делать зарядку по утрам, совершать пешие прогулки, плавать в бассейне). Все из-за того, что после отсечки в 40 лет, энергетический обмен теряет пластичность.
«Когда мы поели, нам снова нужна еда. Организм неохотно расходует энергию из запасов. То есть человек мучается, не ест, терпит ограничения и все равно не худеет», — предупредил диетолог.
×
2. Гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук Ирина Бережная
Может быть о таком вы даже и не слышали, но врач уверена, что лишние килограммы появляются, когда человек принимает пищу в неблагоприятной обстановке.
«Нужно принимать пищу в расслабленном состоянии и не смотреть при этом телевизор или отвлекаться на что-нибудь еще, - сказала Бережная. - Не надо смотреть телевизор, не надо слушать музыку. Только так вы поймете всю прелесть еды, получите вкусовые ощущения, насладитесь качеством еды и получите удовольствие».
Бережная считает, что спокойное вдумчивое состояние способствует тому, что вы хорошо пережевываете, и не переедаете. За время приема пищи калории успевают всосаться кишечником, попасть в кровь, и принести вам чувство насыщения. Тогда как быстрый перекус не дает такого насыщения, и вам в такой обстановке просто физически нужно больше еды чтобы утолить голод.
«Нужно принимать пищу в расслабленном состоянии и не смотреть при этом телевизор или отвлекаться на что-нибудь еще, - сказала Бережная. - Не надо смотреть телевизор, не надо слушать музыку. Только так вы поймете всю прелесть еды, получите вкусовые ощущения, насладитесь качеством еды и получите удовольствие».
Бережная считает, что спокойное вдумчивое состояние способствует тому, что вы хорошо пережевываете, и не переедаете. За время приема пищи калории успевают всосаться кишечником, попасть в кровь, и принести вам чувство насыщения. Тогда как быстрый перекус не дает такого насыщения, и вам в такой обстановке просто физически нужно больше еды чтобы утолить голод.
3. Врач-диетолог Наталия Герасимова
Занятие спортом являются ключом к успеху – так считает врач. Кроме того, женщина советует делать упор на аэробные упражнения (ходьба). Но подход здесь должен быть индивидуальным, поэтому подбором оптимальной нагрузки должен заниматься специалист.
«Идеальная нагрузка для снижения жировой прослойки – это ходьба, умеренный фитнес, хорошо работают комбинированные нагрузки, классическая аэробика, степы и аэробные тренажеры», - считает Наталия Герасимова.
«Идеальная нагрузка для снижения жировой прослойки – это ходьба, умеренный фитнес, хорошо работают комбинированные нагрузки, классическая аэробика, степы и аэробные тренажеры», - считает Наталия Герасимова.
Если данные способы, по каким-то причинам, не подходят, то в интернете есть еще огромное количество "дельных" советов (шутка)
Источник:
Ссылки по теме:
- Врач из Коммунарки показал жуткий снимок лёгких 20-летней девушки, которая "парила" вейп
- Топ-10 лучших сайтов для скачивания музыки бесплатно
- Рыбалка на Ахтубе, когда ехать, как добраться, где стать на берегу "дикарями"
- Топ-20 секретов о том, как сделать жизнь проще
- Где отдыхали советские граждане: туда мечтали поехать все
31
Понравилось31
Новости партнёров
Загрузка...
Реално работает кето диета (2 месяца на ней ). Прикол в том, что на ней не хочется кушать.
Кремлевская диета, если с головой дружить хорошая штука. Хорошая система подсчета калорий с упором на ограничение углеводов.
Но при этом сё же посоветуйтесь со своим личным врачом - я не ваш врач, и знать все осложнения в организме я не знаю.
Мля, это шедевр!!!
Что касается людей старше 40 лет, то Михаил Гинзбург советует им побольше двигаться (делать зарядку по утрам, совершать пешие прогулки, плавать в бассейне)
****
Да это же просто открытие...прорыв в науке. Никто ж не знал и нате вам !!!!