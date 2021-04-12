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Быстро и безопасно худеем к лету: дельные советы трех диетологов

Быстро и безопасно худеем к лету: дельные советы трех диетологов (8 фото)

Автор:
12 апреля 2021 10:58
Сообщество : Спорт
Метки: врач   диетолог   жир   лето   лишний вес   похудеть   совет   
2034
8
До лета осталось полтора месяца, а это значит, что многие начали задумываться о своей физической форме и лишних килограммах. Вам может показаться, что время уже упущено и в 2021 году не удастся красиво раздеться на пляже, но у диетологов на этот счет другое мнение. Перед вами выжимки из интервью опытных специалистов, которые помогут вам в борьбе с лишним весом.
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Метки: врач   диетолог   жир   лето   лишний вес   похудеть   совет   
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11k
Антон Семёныч 2 часа назад
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11
Миша 3 минуты назад
Статя бред, ничего реално реализуемого.
Реално работает кето диета (2 месяца на ней ). Прикол в том, что на ней не хочется кушать.
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15k
Наталья 4 минуты назад
))
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395
iKrek 7 минут назад
Как как... ипотеку взять и айфон в кредит. Сброс веса гарантирован.
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607
Вальдемар 47 минут назад
Гинзбург прав, всё просто - жрать поменьше и двигаться побольше, но как же многим это трудно делать и начинаются крёмлевские диеты, кто-то колу на голодный желудок, кто-то огурцы и т.д. и т.п.
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499
Alexander Gorn Вальдемар 37 минут назад
Кола на голодный желудок может сработать, но не сразу, а через несколько промежуточных этапов:гастрит - язва желудка - операция резекции желудка - много жрать не можешь физически - похудание!
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435
Юрий Вальдемар 5 минут назад
Насчет кремлевской диеты, это вы зря. Жена сидит на ней уже лет 17 где-то... Дочку кормила грудью до трех лет. Набрала лишние 25 кг. Сейчас 60-62 при росте 165, и 51 год. Ну и велосипедники мы по жизни... На работу сейчас 30 км ездит.

Кремлевская диета, если с головой дружить хорошая штука. Хорошая система подсчета калорий с упором на ограничение углеводов.
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55k
Парагвайский шпион Час назад
Я столкнулся с напастью в виде лишнего веса после 50, бросив курить. Незаметно набрал. Очухался, когда не смог застегнуть летнюю рубашку
Ну и костюмы перестали налазить. Что я сделал: 1. Исключил сахар, кроме того, который в фруктах; 2. Исключил хлеб - с детства родители приучили есть все с хлебом (так сытнее!!); Увеличил длительность пеших прогулок - в среднем получается 10 км в день; Гантели - брусья - турник и немного штанги - на содержание мышечной ткани у организма расходуется больше энергии, чем на содержание жира, поэтому мышцы, это первое, от чего организм начнет избавляться, когда вы сядете на диету!! Поэтому физ-нагрузки ОБЯЗАТЕЛЬНЫ! Ну и уменьшил общее количество еды в порциях - со временем привык и это стало нормой, без дискомфортна. Таким образом, в течение полу-года ушло 18 кило. Да и еще - я отказался от слив-масла и майонезов. Вот.
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435
Юрий Час назад
Да все просто. Меньше жрать и больше двигаться. Но большинству это слишком сложно. Поэтому и существует вся армия диетологов, которые рассказывают что нужно съесть, что-бы похудеть.
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12k
Serg2001 Час назад
Опытным путем пришел к оптимальному для себя жиросжиганию. Лично для меня подходит лучше всего, другим никому не навязываю. Обычная ходьба, но с нюансами. Делается обязательно натощак после ночного сна. В идеале сначала поделать какие-нибудь упражнения на ноги, чтобы гликогенчик в них немного потратить, но без фанатизма, потому что после сна и натощак это реально тяжело. Потом в путь. Для усиления эффекта можно использовать йохимбина гидрохлорид и водичку с L-карнитином. Иду ровно час с пульсом в пределах 120-130 (не выше!). Полчаса сижу отдыхаю. Еще час ходьбы и полчаса отдыха. Потом час ходьбы и домой. И не жрать еще час, что самое сложное... )) Этот час не бродить по дому, а посидеть или полежать... Всё. Получается около 15 км и 4 часа времени. Желательно где-нибудь в зеленке ходить (парк, лес). где кислорода побольше, а машин поменьше.
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435
Юрий Антон 43 минуты назад
Питание в основном капустта морковка лук(сырые и тушеные), домашний йогурт, гречка овсянка, мясное пару раз в день понемногу.
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435
Юрий Антон 38 минут назад
В сладком и мучном ограничиваю себя лет 15 уже. Раньше любил печенье типа курабье, пряники, но не увлекался, не так что-бы до фанатизма... ))) Проблемы были с позвоночником большие, травма, колол сиильные обезболивающие, вероятно после этого начались проблемы с обменом.
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26k
Антон Юрий Полчаса назад
Если нет проблем со свёртываемостью крови, ЖКТ, почками, печенью, то могу посоветовать принимать КЛК (коньюгированная линолевая кислота). По сути, это изомер омеги-3 и омеги-6, полезных жиров. Можете почитать по теме, в инете полно информации. Пью сам, в том числе и сейчас, советую фирму примафорс (российское не брать, результат не гарантирую). В чём прикол этого препарата: у организма есть природный сторож, не дающий использовать сохранённый жир просто так. Организм скорее начнёт жечь неиспользуемые мышцы, чем тронет жир. Так вот КЛК блокирует работу сторожа (липопротеин липаза) и организм может брать столько жира, сколько ему надо при дефиците, не трогая мышцы.
Но при этом сё же посоветуйтесь со своим личным врачом - я не ваш врач, и знать все осложнения в организме я не знаю.
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435
Юрий Антон 20 минут назад
со свертываемостью крови проблема с детства. С врачами сложно, провинция... Я сам знаю больше них. Спасибо изучу эту тему.
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12k
Serg2001 Юрий 3 минуты назад
Самая жесткая сгонка у меня была 14 кг за 40 дней. Придерживался принципа ложиться спать с тем же весом, с которым утром проснулся... Но это реально жестко, и, наверное, не очень хорошо для здоровья. И мышцы сыпятся. Так что лучше не форсировать.
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5k
Александр Иванов Час назад
Все эти советы хороши для молодых. Мне под 60, я занимаюсь достаточно энергозатратными теннисом и лыжами. Но как то всегда зимой прибавляю, летом худею. Да, ещё и диабет способствует, будь он неладен...
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26k
Антон Александр Иванов Час назад
Врачи не рекомендуют худеть людям, которым за 60 лет. Это уже опасно. Плюс у вас диабет. Возможно, вам мой совет покажется диким, но подумайте над редкими инъекциями тестостерона пропионата. Поясню: с 60 лет практически перестаёт вырабатываться собственный тестостерон, что сразу же резко сказывается на здоровье. На западе практика тестостероновых инъекций очень популярна и доказала свою эффективность. Вам будет легче держать вес, вы будете здоровее, у вас не будут сыпаться суставы и связки. Естественно, что это не в таких дозах, как у спортсменов - медики проверят, сколько и как часто вам это нужно. Я спортсмен, не использую гормональную поддержку. Но когда мой возраст подойдёт к 60-ти, я лично сяду на "вечный" курс тестостерона. Просто ради здоровья и долгой жизни.
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5k
Александр Иванов Антон Час назад
И так химии хватает-в лекарствах(диабет, гипертония), плюс 35 лет работы на нефтехимии. Как то обхожусь, здоровье не ухудшается пока, сил хватает. Обыгрываю 40-летних "пацанов" в теннис. Они уже задыхаются, а я ещё ого!
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26k
Антон Александр Иванов Час назад
Это просто отлично. Не настаиваю, но просто отложите в памяти. Пригодится. Не сейчас, так лет через 5-8.
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1k
★Lucifer★ 2 часа назад
А вариант не обжираться (зимой) не рассматривается?
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26k
Антон 2 часа назад
Каждый год одно и то же... Я уже делал полный пост на эту тему. С возрастом очень трудно худеть, так как пища становится всё калорийнее, и у организма просто нет достаточного уровня гормонов, что бы её нормально усваивать и не переедать. Плюс с возрастом снижается чувствительность мышечной ткани к инсулину, что напрямую влияет на повышение аппетита, страсти к сладкому: организм не чувствует уровень инсулина, мы запихиваем в себя сладкое, инсулин растёт, и мы получаем нужный отклик. И с каждым годом это растёт и растёт. Поэтому первое действие для начала похудания - поход к эндокринологу. Затем низкокалорийная диета, силовые упражнения (а не издевательство над суставами на беговой дорожке), витамины, сон, занятие любимым делом. Последнее повышает уровень гормона дофамина, что так же снижает потребность в "заедании" стресса.
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2k
lekha-fil Антон Час назад
"...издевательство над суставами на беговой дорожке..."? Ты серьёзно?
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26k
Антон lekha-fil Час назад
Тыкать незнакомым людям невежливо, вы не в ауле. Абсолютно серьёзно. Тучным людям категорически не рекомендуется бегать. Бег сам по себе травматический вид спорта - ударная нагрузка на суставы очень сильна. Поэтому и придумывают беговые кроссы с пружинистой подошвой, и бегают по специальным дорожкам с прорезиненным покрытием - что бы хоть чуть-чуть снизить удары по суставам ног. И это для здоровых людей, чьи суставы здоровы, и кто имеет нормальный вес. А теперь представь человека с излишком веса, возможными скрытыми проблемами организма. Нагрузка на суставы возрастает многократно.
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607
Вальдемар Антон 50 минут назад
С возрастом очень трудно худеть, так как пища становится всё калорийнее...
Мля, это шедевр!!!
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26k
Антон Вальдемар 48 минут назад
Тут я просто скосноязычничал. Это два разных предложения. Просто пища с каждым годом становится всё калорийнее из-за использования новых заменителей, подсластителей и прочего. В целом пища стала вреднее. Ну и соответственно с возрастом труднее худеть.
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11k
Антон Семёныч 2 часа назад
«Нужно убрать из пищи продукты, которые своим присутствием повышают общую калорийность рациона. Это сахара, жиры, трансжиры», цитируют специалиста российские СМИ.
Что касается людей старше 40 лет, то Михаил Гинзбург советует им побольше двигаться (делать зарядку по утрам, совершать пешие прогулки, плавать в бассейне)
****
Да это же просто открытие...прорыв в науке. Никто ж не знал и нате вам !!!!

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