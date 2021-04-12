Быстро и безопасно худеем к лету: дельные советы трех диетологов

Может быть о таком вы даже и не слышали, но врач уверена, что лишние килограммы появляются, когда человек принимает пищу в неблагоприятной обстановке.



«Нужно принимать пищу в расслабленном состоянии и не смотреть при этом телевизор или отвлекаться на что-нибудь еще, - сказала Бережная. - Не надо смотреть телевизор, не надо слушать музыку. Только так вы поймете всю прелесть еды, получите вкусовые ощущения, насладитесь качеством еды и получите удовольствие».



Бережная считает, что спокойное вдумчивое состояние способствует тому, что вы хорошо пережевываете, и не переедаете. За время приема пищи калории успевают всосаться кишечником, попасть в кровь, и принести вам чувство насыщения. Тогда как быстрый перекус не дает такого насыщения, и вам в такой обстановке просто физически нужно больше еды чтобы утолить голод.