"Я на солнышке лежу": львенок развалился после трапезы

"Их животы почти касаются земли, когда они полны, и я не представляю, как они вообще могут двигаться. Такое забавное зрелище, - продолжает фотограф. - Хотя число львов сокращается, увидеть их в Африке все еще относительно легко. Но встреча с маленькими львятами - особенная для меня".