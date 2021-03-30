"Я на солнышке лежу": львенок развалился после трапезы

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"Поели, можно и поспать", говорите? А еще после плотного обеда иногда очень хочется просто полежать пузом вверх - как это сделал этот милейший львенок, пообедав зеброй. Львят засняли в знаменитом заповеднике дикой природы Масаи-Мара в Кении.
Турецкий фотограф дикой природы Бурак Догансоял (Burak Dogansoyal) заснял львят после трапезы в известном кенийском заповеднике Масаи-Мара. Прайд, к которому принадлежали малыши, одолел взрослую зебру и устроил обед. После плотного пиршества один из львят забавно развалился на земле, демонстрируя полный животик.
Трое львят, которых увидел фотограф, были одного возраста - примерно 4-5 месяцев. Несмотря на то, что они очень плотно поели, маленькие хищники еще могли играть друг с другом и кувыркаться. "Если и есть что-то милее львенка, так это львенок с полным круглым животом," - говорит фотограф.
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"Их животы почти касаются земли, когда они полны, и я не представляю, как они вообще могут двигаться. Такое забавное зрелище, - продолжает фотограф. - Хотя число львов сокращается, увидеть их в Африке все еще относительно легко. Но встреча с маленькими львятами - особенная для меня".
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