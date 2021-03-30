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"Я на солнышке лежу": львенок развалился после трапезы

"Я на солнышке лежу": львенок развалился после трапезы (6 фото)

Автор:
30 марта 2021 08:30
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   дикие животные   животные   лев   львы   природа   фото   хищники   
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"Поели, можно и поспать", говорите? А еще после плотного обеда иногда очень хочется просто полежать пузом вверх - как это сделал этот милейший львенок, пообедав зеброй. Львят засняли в знаменитом заповеднике дикой природы Масаи-Мара в Кении.

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Метки: дикая природа   дикие животные   животные   лев   львы   природа   фото   хищники   
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Nevad Black 54 минуты назад
какой милашка
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