Карма в деле: в ЮАР слон затоптал браконьера

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В национальном парке Крюгера в ЮАР слон затоптал одного из браконьеров, которые охотились на носорогов. Инцидент произошел, когда мужчина пытался убежать от защитников животных, которые контролировали территорию с использованием собак и вертолетов. Мужчина, личность которого пока не установлена, скончался от полученных травм.
Во время патрулирования южной части национального парка Крюгера в ЮАР команда защитников животных вышла на след трех подозреваемых браконьеров. Команде удалось задержать только одного мужчину, когда они подключили к поискам собак и вертолеты - остальные бежали. На допросе мужчина признался, что он и двое его сообщников, убегая, наткнулись на стадо слонов. Он подозревал, что один из них мертв.
После показаний задержанного, защитники животных вернулись к поискам, и нашли тело одного из браконьеров - оно было растоптано слонами. Мужчина скончался от полученных травм. Третий мужчина, как полагают, был ранен, но сумел сбежать - теперь его активно ищет полиция. Во время погони браконьеры бросили сумку с топором и провизией, в которой также была найдена винтовка. Стражи порядка установили, что подозреваемые охотились на носорогов.
Тем временем, команда спасателей активно продолжает кампанию против браконьерства в парке: "Мы гордимся командной работой и самоотверженностью нашей команды и подразделения К9. Очень жаль, что потеряна человеческая жизнь, но общими усилиями мы надеемся наконец остановить браконьерство в национальном парке Крюгера," - говорит Гарет Коулман, один из руководителей национального парка.
К сожалению, из-за браконьеров численность носорогов в парке Крюгера снизилась. Главный трофей - рог носорога, который пользуется огромным спросом на черном рынке. Рог считается целебным в народной медицине многих азиатских стран. Носороги здесь находятся под строжайшей охраной - ради безопасности их точное местонахождение не раскрывают даже туристам.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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