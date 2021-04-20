Карма в деле: в ЮАР слон затоптал браконьера

После показаний задержанного, защитники животных вернулись к поискам, и нашли тело одного из браконьеров - оно было растоптано слонами. Мужчина скончался от полученных травм. Третий мужчина, как полагают, был ранен, но сумел сбежать - теперь его активно ищет полиция. Во время погони браконьеры бросили сумку с топором и провизией, в которой также была найдена винтовка. Стражи порядка установили, что подозреваемые охотились на носорогов.