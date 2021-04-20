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Карма в деле: в ЮАР слон затоптал браконьера

Карма в деле: в ЮАР слон затоптал браконьера (4 фото)

Автор:
20 апреля 2021 15:08
Сообщество : Животные
Метки: Браконьеры   дикая природа   дикие животные   животные   истории   природа   слоны   фото   
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В национальном парке Крюгера в ЮАР слон затоптал одного из браконьеров, которые охотились на носорогов. Инцидент произошел, когда мужчина пытался убежать от защитников животных, которые контролировали территорию с использованием собак и вертолетов. Мужчина, личность которого пока не установлена, скончался от полученных травм.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Браконьеры   дикая природа   дикие животные   животные   истории   природа   слоны   фото   
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7  комментариев
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Antei949 2 часа назад
молодец слоник
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10k
звинг 18 минут назад
молодец слонишка!
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2k
Заряд бодрости 40 минут назад
не хватает слайдов с результатом
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2k
A Час назад
Побольше бы таких слонов
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3k
Севастьян Час назад
Там обезьян нету?Надо их надресировать,чтоб бракош вешали.
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31k
Alex Час назад
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7
Елена 2 часа назад
Кто бы в наших лесах так зверей защищал. Плати деньги и отстреливай любых, хоть краснокнижных.
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