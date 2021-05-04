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Огромные, смешные, добрые: 45 ирландских волкодавов, которые поразят своими размерами

Огромные, смешные, добрые: 45 ирландских волкодавов, которые поразят своими размерами (46 фото)

Автор:
04 мая 2021 06:10
Метки: интересное   собаки   фотографии   
315
46
Ирландские волкодавы просто огромны. Обычно их высота в холке – 80–85 сантиметров. Но у этих громадин, выведенных в старину специально для охоты на волков, очень доброе собачье сердце. Они невероятно дружелюбны по отношению к другими животными, не обязательно своего вида.
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Метки: интересное   собаки   фотографии   
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