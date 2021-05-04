Ирландские волкодавы просто огромны. Обычно их высота в холке – 80–85 сантиметров. Но у этих громадин, выведенных в старину специально для охоты на волков, очень доброе собачье сердце. Они невероятно дружелюбны по отношению к другими животными, не обязательно своего вида.
Лучшая система защиты от грабителей
Хозяйка и ее пес в костюмах персонажей фильма «Мир Уэйна»
«Реакция моего пса на то, что я не свернул к собачьей площадке»
«Моя бабушка и ее ирландский волкодав, 1974 г.»
Эта собака сломалась. Пришлось собрать по частям и сложить в кресло
Охотник на волков. Ему нужен плюшевый мишка, чтобы чувствовать себя в безопасности
«Какая большая у тебя пасть и какой длинный язык!»
Ирландские волкодавы в ожидании арахисового масла
Позавтракал, побегал под дождем, поиграл с игрушками… Теперь можно и поспать
По-прежнему хочет на ручки
Услышал громкий звук и прибежал
У этого котенка есть два старших брата, которые всегда защитят
Самая маленькая лошадка в Британии и ирландский волкодав Фергюс
Ирландский волкодав и Mazda Miata
Тот неловкий момент, когда кресло в кабинете ветеринара тебе мало
Ирландский волкодав и корги
«Если мы будем вот так смотреть на них и не двигаться, то они пустят нас обратно в дом»
Хроники взросления: ирландский волкодав (слева): в 4 месяца, 6 месяцев, 8 месяцев и 10 месяцев
Друзья: золотистый ретривер и ирландский волкодав
Кому вообще нужны питьевые миски, если в доме две раковины?
Ирландский волкодав Броди (ребенок – для масштаба)
«О, как мощны мои лапищи!»
«Рост моего отца – 185 см. Рядом его 2‑летний волкодав»
Эта машинка немного мала, срочно нужна другая!
«Эта троица работала четко и слаженно, чтобы выгнать меня с дивана»
50 кг и 86 см в девять месяцев – отличный росто-весовой показатель для малыша
«Мой племянник встретил ирландского волкодава»
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