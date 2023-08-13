Блогерша из Москвы сплясала в казанской мечети и стала «звездой»

Она утверждает, что всё отлично и её никто «не загрыз».
Девушка-блогер из Москвы поехала в Казань и отправилась в местную мечеть «Кул Шариф». И зачем-то там станцевала и записала видео, потом ещё и выложила это в соцсети.
Позже ролик опубликовали одном из казанских чатов и девушка слегка напряглась, в предвкушении последствий. По словам блогерши, она думала, что её сейчас «загрызут» - но нет. Девушку всего лишь чаще стали узнавать на улицах Казани.
Её поступок официально осудило только Духовное управление мусульман:
Татарский народ и город Казань славятся своими гостеприимством и толерантностью, а также свято чтят свои родные традиции и религию. Мечеть «Кул Шариф» является олицетворением татарской истории и культуры, сердцем и душой для татар, данью уважения нашим предкам. Поэтому необдуманное и провокационное поведение этой девушки в ее стенах оскорбляют память и чувства верующих – татар. ДУМ Татарстана решительно осуждает подобные поступок блогерши и призывает к разуму и совести всех, кто рукоплещет ее выходке, потому что свобода слова и убеждений не безгранична, она не может включать в себя оскорбление святынь.
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тут "на лицо" нарушения развития не только челюстно-лицевого отдела головы, но и судя по всему,мозга.
кароч на лице написано что кретин.
В Москве таких деградантов, к сожалению, немало. Утешает то, что они чаще всего не агрессивны, а так, полудурачки лучезарные.
Вероятнее всего последствия невеселой (или наоборот веселой) жизни 90х. Плохое питание, спиртные напитки и т.п. И рождаются глуповатенькие. Не совсем уж дауны или дебилы, но так, чудики. В принципе безобидные, но не без "подвигов".
От некоторых комментов оплываю, прям бугуртные такие собрались, ей богу, как они вообще выжили на этой планете если на каждую чепуху так реагируют??
У девицы даже мозги еще толком не выросли, а с неё спрос пытаются брать словно со взрослой и умной.
В нынешних реалиях, ради лайков, некоторые готовы на всё. Мерзавцы и подонки.
Показывая на нее пальцами и крутя у виска