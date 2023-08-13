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Блогерша из Москвы сплясала в казанской мечети и стала «звездой»

Блогерша из Москвы сплясала в казанской мечети и стала «звездой»

Автор:
13 августа 2023 16:52
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Девушка   Казань   Кул Шариф   мечеть   танец   
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Она утверждает, что всё отлично и её никто «не загрыз».

Девушка-блогер из Москвы поехала в Казань и отправилась в местную мечеть «Кул Шариф». И зачем-то там станцевала и записала видео, потом ещё и выложила это в соцсети.

Позже ролик опубликовали одном из казанских чатов и девушка слегка напряглась, в предвкушении последствий. По словам блогерши, она думала, что её сейчас «загрызут» - но нет. Девушку всего лишь чаще стали узнавать на улицах Казани.

Её поступок официально осудило только Духовное управление мусульман:

Татарский народ и город Казань славятся своими гостеприимством и толерантностью, а также свято чтят свои родные традиции и религию. Мечеть «Кул Шариф» является олицетворением татарской истории и культуры, сердцем и душой для татар, данью уважения нашим предкам. Поэтому необдуманное и провокационное поведение этой девушки в ее стенах оскорбляют память и чувства верующих – татар. ДУМ Татарстана решительно осуждает подобные поступок блогерши и призывает к разуму и совести всех, кто рукоплещет ее выходке, потому что свобода слова и убеждений не безгранична, она не может включать в себя оскорбление святынь.

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Метки: Видео   Девушка   Казань   Кул Шариф   мечеть   танец   
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32  комментария
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272
mik6059 2 часа назад
У меня только один вопрос - на хрена????? Я лично атеист. Но с пониманием отношусь ко всем верующим любой концессии. Ну к тем, кто без фанатизма. Церковь, мечеть - это место общения верующего с Богом. На хрена там танцевать??? И уж тем более иной веры. Можно придти в церковь, мечеть посмотреть на красоту, величие, немного ознакомиться, может, с иной верой, но мне кажется, что это уже перебор.
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6k
Андрей Крылов 2 минуты назад
Дура.
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51k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 5 минут назад
тик-ток поколение
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3k
Pill 6 минут назад
Ну, нафига так делать? Что доказала? Что тп? Так это и так понятно
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70k
SAndre 12 минут назад
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6k
мемфрид 19 минут назад
да просто слабоумная особь, расходимся
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10k
Бритва 20 минут назад
много, оказывается, тут татар
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303
Алексей Бляйбтрой 24 минуты назад
шкура. зубы выбить
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242
Liberman Полчаса назад
судя по физиономии - у девочки нарушение развития(глаза косят,зубы кривые шо пипец,дефективная речь - от того что челюсть неправильно развилась), а так как это все в районе головы - там же должен был развиваться и мозг....
тут "на лицо" нарушения развития не только челюстно-лицевого отдела головы, но и судя по всему,мозга.
кароч на лице написано что кретин.
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1k
КАКАнгел Полчаса назад
Я не совсем понимаю зачем это . То есть человеку так скучно жить что решает совершить что-то ненужное и рискованное . Чтобы проверить убьют или не убьют. Фактически ставит на кон свою жизнь /здоровье/спокойную жизнь . Мне это не понятно- она же отдает отчет что если что-то пойдет плохо , то будет ОЧЕНЬ плохо. Это как современные школотроны оскверняют вечный огонь и памятники ВОВ чтобы узнать Поймают или нет и если поймают то как это просидеть до совершеннолетия в детской колонии . думаю проблема в том что современная поганая молодежь ростет в полной вседозволенности всепрощение и безнаказанности и просто не получали в репу и вообще не получали достойного наказания и в принципе не знают что такое Звездец .
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2k
Dema Полчаса назад
Объяснять оным животным что это не уважительно и не культурно,это тоже самое что учить собаку доводами что срать на улице на виду у прохожих это не этично.Но собаку научить можно в определённое место ходить,а тут всё аут.
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55k
zloykoyot Полчаса назад
Загрызть не загрызли, но зубы помяли основательно. Или это было в прошлый её танец в неподобающем месте?
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42k
Лесли 🥰 Полчаса назад
Поколение дегенератов просто! Пусть на могиле её бабки кто-нибудь станцует и блть выложит в интернет! У неё по харе видно, что в голову она только ест! Е.баные тиктокеры. Ну уже злит и бесит их существование вообще! Что там блть за родители интересно? Надеюсь они гордятся своей тупой личинкой!
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317
Pasha Panfilov Лесли 🥰 21 минуту назад
Ну тут сердиться даже нет смысла. Девушка по ходу попросту выраженно глупая, возможно даже умственно отсталая.
В Москве таких деградантов, к сожалению, немало. Утешает то, что они чаще всего не агрессивны, а так, полудурачки лучезарные.
Вероятнее всего последствия невеселой (или наоборот веселой) жизни 90х. Плохое питание, спиртные напитки и т.п. И рождаются глуповатенькие. Не совсем уж дауны или дебилы, но так, чудики. В принципе безобидные, но не без "подвигов".
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3k
PbIBOK Полчаса назад
Завтра ты у всех татар отсосёшь, собака...
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317
Pasha Panfilov PbIBOK 18 минут назад
Не пишите ерунду. Не видите разве, девица выраженно глупенькая, возможно даже слабоумная. Судя по разговору, там только сиськи выросли, а мозги еще совсем ребенка.
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3k
Александр 38 минут назад
Видосы так и не починили...
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57k
Олег 41 минуту назад
а потом внезапно и совершенно неожиданно для всех найдут тело. И дай Бог ( или Аллах) чтоб живая.
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317
Pasha Panfilov Олег 16 минут назад
Не думаю что татары настолько прям злобные и отбитые, чтобы сотворять подобное с девицей выраженно глуповатого, и совсем не агрессивного вида. Тут даже оскорбления нет ничему, просто дурочка какая-то совсем.
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5k
Трям 41 минуту назад
Ичо? Надо было [мат] или башку отрезать? В чем посыл этого высера?
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317
Pasha Panfilov Трям 10 минут назад
Дурочка какая-то полуслабоумная отметилась в тиктоке, щас религиозные войны по этому поводу замутим. Кровавые и разрушительные, ага.
От некоторых комментов оплываю, прям бугуртные такие собрались, ей богу, как они вообще выжили на этой планете если на каждую чепуху так реагируют??
У девицы даже мозги еще толком не выросли, а с неё спрос пытаются брать словно со взрослой и умной.
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7k
КремлеКот Час назад
"Ради красного словца не пожалеет и отца"
В нынешних реалиях, ради лайков, некоторые готовы на всё. Мерзавцы и подонки.
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317
Pasha Panfilov КремлеКот 8 минут назад
Вы с перепоя что ли такой злой? О_о Девица не более чем дитё неразумное, а вы ей решили смертные грехи прям присобачить и санбенито нахлобучить. Не смешите.
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34k
Андрей Иванов 2 часа назад
Ну лицо носит признаки дегенеративности. Дебилка - не дебилка, но где-то по пути к отстойнику эволюции
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14k
GROMOZEKA 2 часа назад
«Девушку всего лишь чаще стали узнавать на улицах Казани.»

Показывая на нее пальцами и крутя у виска
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17k
Алексей 2 часа назад
надо было под верку сердючку сбацать, набежало бы сразу
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August

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