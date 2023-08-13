Блогерша из Москвы сплясала в казанской мечети и стала «звездой»

Её поступок официально осудило только Духовное управление мусульман:

Татарский народ и город Казань славятся своими гостеприимством и толерантностью, а также свято чтят свои родные традиции и религию. Мечеть «Кул Шариф» является олицетворением татарской истории и культуры, сердцем и душой для татар, данью уважения нашим предкам. Поэтому необдуманное и провокационное поведение этой девушки в ее стенах оскорбляют память и чувства верующих – татар. ДУМ Татарстана решительно осуждает подобные поступок блогерши и призывает к разуму и совести всех, кто рукоплещет ее выходке, потому что свобода слова и убеждений не безгранична, она не может включать в себя оскорбление святынь.