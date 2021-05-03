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Вечная война.. Почему акулы боятся дельфинов?

Вечная война.. Почему акулы боятся дельфинов? (4 фото)

Автор:
03 мая 2021 13:03
Метки: акулы   дельфины   животные   факты   
933
4
Почему эти монстры морей, и океанов - акулы до безумия боятся мирных дельфинов? Не задумывались об этом?...
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Метки: акулы   дельфины   животные   факты   
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2  комментария
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9k
Василенко Татьяна 3 часа назад
Познавательно, спасибо!
Кстати, после напоминания об орках (касатках) пересмотрю-ка "Смерть среди айсбергов" - обалденный фильм!
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Raush 3 часа назад
Всегда думал, что правильно будет "Касатка", ан нет, правильно "Костака", а "Касатка" - птичка такая из рода ласточек.
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