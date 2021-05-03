Вечная война.. Почему акулы боятся дельфинов?

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Почему эти монстры морей, и океанов - акулы до безумия боятся мирных дельфинов? Не задумывались об этом?...
Дельфины - человеколюбивые, милые, игривые всеми нами - любимые. Акулы - это монстры, страшные, зубастые "гангстеры" морей и океанов.. Так как же это может быть правдой, что безжалостный хищник, такой как акула, боится такой милой мелочи, как дельфин? Может ли такая концепция вообще быть правдой?
В основном - да, и в чем-то - нет. Акулы точно не плачут от ужаса только потому, что видели дельфина. Но дельфины могут убивать акул, поэтому умная акула в основном избегает стада здоровых дельфинов. И надо сказать - делают ЭТО с превеликим наслаждением.. Уже само - природное строение тела дельфинов, дает им большое преимущество перед акулами. Гибкость дает дельфинам верхний плавник. Сочетание мягкой кожи и гибких скелетных суставов облегчает маневрирование дельфинов в борьбе с их заполненными хрящами собратьями. Хвост двух видов. Вертикальная плоскость хвостов акул ограничивает их подвижность вверх и вниз, в то время как горизонтальная плоскость хвостов дельфинов обеспечивает большую ловкость и изменение направления для быстрых атак.
Сделанные из очень прочной и толстой кости, морды дельфинов являются биологическими таранами. Дельфины могут оказаться в нескольких метрах под акулой и вырваться вверх, вонзая рыло в мягкий животик акулы, что приведет к серьезным внутренним травмам.
Когда они вынуждены давать отпор, как объясняет "Sciencing", дельфины будут защищать друг друга от нападения акул своими мощными костлявыми мордами, которые они используют для ударов о жабры акул. Хорошо нанесенный удар может нанести достаточно урона, чтобы убить акулу.
Крупные дельфины также довольно гибкие, и они более изворотливы, чем эти акулы. Таким образом, стая дельфинов может окружить акулу и дать ей пощечину перед тем, как приступить к атакующей части «тарана» – в некотором смысле, они просто запугивают акулу, пока та не исчезнет.
В основном - да, и в чем-то - нет. Акулы точно не плачут от ужаса только потому, что видели дельфина. Но дельфины могут убивать акул, поэтому умная акула в основном избегает стада здоровых дельфинов. И надо сказать - делают ЭТО с превеликим наслаждением.. Уже само - природное строение тела дельфинов, дает им большое преимущество перед акулами. Гибкость дает дельфинам верхний плавник. Сочетание мягкой кожи и гибких скелетных суставов облегчает маневрирование дельфинов в борьбе с их заполненными хрящами собратьями. Хвост двух видов. Вертикальная плоскость хвостов акул ограничивает их подвижность вверх и вниз, в то время как горизонтальная плоскость хвостов дельфинов обеспечивает большую ловкость и изменение направления для быстрых атак.
Сделанные из очень прочной и толстой кости, морды дельфинов являются биологическими таранами. Дельфины могут оказаться в нескольких метрах под акулой и вырваться вверх, вонзая рыло в мягкий животик акулы, что приведет к серьезным внутренним травмам.
Когда они вынуждены давать отпор, как объясняет "Sciencing", дельфины будут защищать друг друга от нападения акул своими мощными костлявыми мордами, которые они используют для ударов о жабры акул. Хорошо нанесенный удар может нанести достаточно урона, чтобы убить акулу.
Крупные дельфины также довольно гибкие, и они более изворотливы, чем эти акулы. Таким образом, стая дельфинов может окружить акулу и дать ей пощечину перед тем, как приступить к атакующей части «тарана» – в некотором смысле, они просто запугивают акулу, пока та не исчезнет.
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Акулы – одиночные хищники, тогда как дельфины путешествуют группами, называемыми стручками. Всякий раз, когда член группы находится в опасности от акулы, остальная часть стада бросается защищать своего приятеля. Известно, что дельфины защищают людей от опасности акул. Двое или более дельфинов больше, чем одна акула, и, в большинстве случаев, акула предпочтет покинуть территорию животных, нежели вступать с ними в схватку.
Это разговор идет о ПРОСТО - ДЕЛЬФИНАХ, а вот - «Orcinus orca» или просто косатки – так называются крупнейшие представители семьи дельфинов они, как известно, ПРОСТО - охотятся на больших белых акул, особенно - когда пищи не хватает. Да, согласно National Geographic, косатки на самом деле просто очень крупные дельфины. Косатки используют свои чрезвычайно сильные хвостовые плавники, чтобы перевернуть акул на спину, делая их неподвижными. В связи с чем акула становится очень уязвима перед группой дельфинов. В 2019 году группа ученых сообщила (через Science Alert), что большие белые акулы предпочтут сбежать, как только окажутся рядом с косатками, и иногда будут держаться подальше от областей, которые они связывают с косатками, в течение года. И не зря – косатки едят больших белых акул. И они не просто едят акул, они у полуживых еще акул ВЫЕДАЮТ - только их печень. Неудивительно, что акулы в ужасе от вида касатки..
Акулы предпочитают нападать на кого-то меньше, чем они сами, включая уязвимых детенышей дельфинов. Когда акула решает напасть на маленького дельфина, она, как правило, не может избежать нападения стада гневных дельфинов-защитников. Но все же самое большое преимущество дельфинов перед силой акул – их интеллект. Используя эхолокацию, дельфины могут быстро перемещаться по воде, чтобы избежать или атаковать акул.
Известные как скрытные охотники, у акул лучший шанс уничтожить дельфина, когда он находится в слепой зоне. Однако, если первая попытка не удалась, дельфин может легко уплыть или перегруппироваться, чтобы сражаться с остальной частью группы.
В дополнение к превосходному интеллекту дельфинов является их невероятная скорость. Они могут плавать быстрее, чем большинство видов акул, что делает их неуловимой едой, не стоящей погони.
Это разговор идет о ПРОСТО - ДЕЛЬФИНАХ, а вот - «Orcinus orca» или просто косатки – так называются крупнейшие представители семьи дельфинов они, как известно, ПРОСТО - охотятся на больших белых акул, особенно - когда пищи не хватает. Да, согласно National Geographic, косатки на самом деле просто очень крупные дельфины. Косатки используют свои чрезвычайно сильные хвостовые плавники, чтобы перевернуть акул на спину, делая их неподвижными. В связи с чем акула становится очень уязвима перед группой дельфинов. В 2019 году группа ученых сообщила (через Science Alert), что большие белые акулы предпочтут сбежать, как только окажутся рядом с косатками, и иногда будут держаться подальше от областей, которые они связывают с косатками, в течение года. И не зря – косатки едят больших белых акул. И они не просто едят акул, они у полуживых еще акул ВЫЕДАЮТ - только их печень. Неудивительно, что акулы в ужасе от вида касатки..
Акулы предпочитают нападать на кого-то меньше, чем они сами, включая уязвимых детенышей дельфинов. Когда акула решает напасть на маленького дельфина, она, как правило, не может избежать нападения стада гневных дельфинов-защитников. Но все же самое большое преимущество дельфинов перед силой акул – их интеллект. Используя эхолокацию, дельфины могут быстро перемещаться по воде, чтобы избежать или атаковать акул.
Известные как скрытные охотники, у акул лучший шанс уничтожить дельфина, когда он находится в слепой зоне. Однако, если первая попытка не удалась, дельфин может легко уплыть или перегруппироваться, чтобы сражаться с остальной частью группы.
В дополнение к превосходному интеллекту дельфинов является их невероятная скорость. Они могут плавать быстрее, чем большинство видов акул, что делает их неуловимой едой, не стоящей погони.
Но - согласно данным «Охраны китов и дельфинов», до трети дельфинов, живущих в водах от Сарасоты, штат Флорида, имеют шрамы от столкновений с акулами, поэтому в некоторых частях мира акулы все же считаются - основными охотниками на дельфинов.
Тем не менее умная акула постарается избежать встречи с дельфинами.. Особенно, если тех - несколько..
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по материалам: "Пульс"..
Тем не менее умная акула постарается избежать встречи с дельфинами.. Особенно, если тех - несколько..
***
по материалам: "Пульс"..
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Кстати, после напоминания об орках (касатках) пересмотрю-ка "Смерть среди айсбергов" - обалденный фильм!