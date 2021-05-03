Вечная война.. Почему акулы боятся дельфинов?

Акулы – одиночные хищники, тогда как дельфины путешествуют группами, называемыми стручками. Всякий раз, когда член группы находится в опасности от акулы, остальная часть стада бросается защищать своего приятеля. Известно, что дельфины защищают людей от опасности акул. Двое или более дельфинов больше, чем одна акула, и, в большинстве случаев, акула предпочтет покинуть территорию животных, нежели вступать с ними в схватку.





Это разговор идет о ПРОСТО - ДЕЛЬФИНАХ, а вот - «Orcinus orca» или просто косатки – так называются крупнейшие представители семьи дельфинов они, как известно, ПРОСТО - охотятся на больших белых акул, особенно - когда пищи не хватает. Да, согласно National Geographic, косатки на самом деле просто очень крупные дельфины. Косатки используют свои чрезвычайно сильные хвостовые плавники, чтобы перевернуть акул на спину, делая их неподвижными. В связи с чем акула становится очень уязвима перед группой дельфинов. В 2019 году группа ученых сообщила (через Science Alert), что большие белые акулы предпочтут сбежать, как только окажутся рядом с косатками, и иногда будут держаться подальше от областей, которые они связывают с косатками, в течение года. И не зря – косатки едят больших белых акул. И они не просто едят акул, они у полуживых еще акул ВЫЕДАЮТ - только их печень. Неудивительно, что акулы в ужасе от вида касатки..



Акулы предпочитают нападать на кого-то меньше, чем они сами, включая уязвимых детенышей дельфинов. Когда акула решает напасть на маленького дельфина, она, как правило, не может избежать нападения стада гневных дельфинов-защитников. Но все же самое большое преимущество дельфинов перед силой акул – их интеллект. Используя эхолокацию, дельфины могут быстро перемещаться по воде, чтобы избежать или атаковать акул.



Известные как скрытные охотники, у акул лучший шанс уничтожить дельфина, когда он находится в слепой зоне. Однако, если первая попытка не удалась, дельфин может легко уплыть или перегруппироваться, чтобы сражаться с остальной частью группы.



В дополнение к превосходному интеллекту дельфинов является их невероятная скорость. Они могут плавать быстрее, чем большинство видов акул, что делает их неуловимой едой, не стоящей погони.