Пользователи соцсетей подобное поведение девушек жестко осудили, назвав его недостойным, низким и позорным. В комментариях, которые оставляли православные разных стран, был и гнев, и сожаление, и непонимание того, как можно быть такими невоспитанными? Понятно, что не все современные молодые люди являются верующими, но хотя бы какие-то приличия иметь нужно?!

- "Тупые малолетки думают, что это круто",

- "Просто позор",

- "Нормальные люди себя так не ведут",

- "Ничего святого".

Эти и другие комментарии оставили возмущенные фолловеры Телеграм-канала,.