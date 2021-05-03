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Девушки отправились в храм, чтобы освятить куличи, но на самом деле - поразвлечься и записать видео.
Свои похождения в церкви на Пасху юные киевлянки, разумеется, сняли на видео. Благочестивым, да и просто воспитанным их поведение назвать сложно.
Девушки курят электронную сигарету, пытаются задуть церковные свечи, глумятся над изображениями в храме. Почему-то церковь в это время пуста, и девушек никто не мог остановить в их желании хайпануть на камеру. После посещения храма киевлянки задорно распивают напитки из пластиковых стаканчиков.
Девушки курят электронную сигарету, пытаются задуть церковные свечи, глумятся над изображениями в храме. Почему-то церковь в это время пуста, и девушек никто не мог остановить в их желании хайпануть на камеру. После посещения храма киевлянки задорно распивают напитки из пластиковых стаканчиков.
Это видео было опубликовано в Телеграм-канале "Киев Сейчас". В информации к ролику сказано, что действие происходило в церкви Рождества Христова, что на Подоле.
Пользователи соцсетей подобное поведение девушек жестко осудили, назвав его недостойным, низким и позорным. В комментариях, которые оставляли православные разных стран, был и гнев, и сожаление, и непонимание того, как можно быть такими невоспитанными? Понятно, что не все современные молодые люди являются верующими, но хотя бы какие-то приличия иметь нужно?!
- "Тупые малолетки думают, что это круто",
- "Просто позор",
- "Нормальные люди себя так не ведут",
- "Ничего святого".
Эти и другие комментарии оставили возмущенные фолловеры Телеграм-канала,.
- "Тупые малолетки думают, что это круто",
- "Просто позор",
- "Нормальные люди себя так не ведут",
- "Ничего святого".
Эти и другие комментарии оставили возмущенные фолловеры Телеграм-канала,.
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Там это норма. Там шиза полная. Могут на чисто русском на русский зык гнать.
Б - биполярочка.
Всяко будет интереснее смотреть.
И результат вполне предсказуем