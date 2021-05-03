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"Тупые малолетки!": киевляне возмутились поведением пьяных блогерш, куривших в церкви

"Тупые малолетки!": киевляне возмутились поведением пьяных блогерш, куривших в церкви (3 фото + 1 видео)

Автор:
03 мая 2021 10:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: блогеры   видео   воспитание   киев   куличи   пасха   перфоманс   
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Девушки отправились в храм, чтобы освятить куличи, но на самом деле - поразвлечься и записать видео.

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Метки: блогеры   видео   воспитание   киев   куличи   пасха   перфоманс   
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24  комментария
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10k
Торук Макто Час назад
Прославились на всю свою оставшуюся грёбаную жизнь..
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10k
Roy Batty 17 минут назад
Надо бы их адреса пробить и под видосиком выложить. Так, девкам для бодрости
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1k
Дмитрий Эквадор Лоха Час назад
То есть фашики шествия устраивают - это нормально... а курить в церкви не?
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10k
звинг Час назад
Девушки воспитанные интернетом... что с них взять...
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8k
Павел Час назад
Ну там это норма. То поп с ведра поливает, то другой, из ПЦУ который, прогоняет, тех кто с РПЦ.
Там это норма. Там шиза полная. Могут на чисто русском на русский зык гнать.
Б - биполярочка.
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3k
Gen Dem Час назад
Ну всё- интернет взорван! Оказывается ,что только в Украине есть такие.Да везде полно в дебилов,дебелизм нации не имеет.
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40k
Александр Час назад
А че болтают на великом и могучем? Бандерлогам же велено балакать на правтльной мове вроде? А то не дай бог с Русскими спутают ущербных, красней потом.
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32k
Alex Час назад
А в мечети слабо?
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3k
VL Час назад
дети скакунов и кастрюленосцев подрастают.
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14k
KOSTELLO Час назад
Вот сюда лучше пусть сходят и поссут на портрет бандеры.
Всяко будет интереснее смотреть.
И результат вполне предсказуем

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3k
Едондер пуп Час назад
Кстати, интересно: есть что-то в Писании про электронные сигареты в храме?
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15k
Maks Es Час назад
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