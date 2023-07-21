"Сколько должен зарабатывать парень, чтобы встречаться с тобой?": ответ украинок заставит понервничать многих мужчин

Бодипозитивной барышне можно запросто давать мастер-классы по прокачке самооценки.
Современные девушки ценят себя, и не собираются размениваться на мелочи. Финансовая обеспеченность парня для таких даже важнее его человеческих качеств. Блогеры устроили опрос украинских девушек о том, сколько должен зарабатывать их избранник, чтобы быть допущенным до тела (и души, но последнее не точно).
Ответы
убивают удивляют.
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Вообще, аппетиты киевлянок довольно внушительны.По их словам, минимальный заработок мужчин, с которыми они готовы встречаться, должен составлять не менее 2 500$. Верхней границы, похоже, не существует, но одним из самых взыскательных нужен мужчина с зарплатой в 50 000$ в месяц.
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Как тут не вспомнить поговорку (кстати, украинскую): "Съесть-то он съесть, да кто ж ему даст?"
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Не бодипозитивнач барышня
А зажравшаяся свиноматка