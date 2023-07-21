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"Сколько должен зарабатывать парень, чтобы встречаться с тобой?": ответ украинок заставит понервничать многих мужчин

"Сколько должен зарабатывать парень, чтобы встречаться с тобой?": ответ украинок заставит понервничать многих мужчин

Автор:
21 июля 2023 09:04
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   аппетит   блогеры   девушки   киев   опрос   украинки   финансовое обеспечение   
1955
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Бодипозитивной барышне можно запросто давать мастер-классы по прокачке самооценки.

Современные девушки ценят себя, и не собираются размениваться на мелочи. Финансовая обеспеченность парня для таких даже важнее его человеческих качеств. Блогеры устроили опрос украинских девушек о том, сколько должен зарабатывать их избранник, чтобы быть допущенным до тела (и души, но последнее не точно).

Ответы убивают удивляют.


Вообще, аппетиты киевлянок довольно внушительны.По их словам, минимальный заработок мужчин, с которыми они готовы встречаться, должен составлять не менее 2 500$. Верхней границы, похоже, не существует, но одним из самых взыскательных нужен мужчина с зарплатой в 50 000$ в месяц.


Как тут не вспомнить поговорку (кстати, украинскую): "Съесть-то он съесть, да кто ж ему даст?"

Источник:

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Метки: Видео   аппетит   блогеры   девушки   киев   опрос   украинки   финансовое обеспечение   
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22  комментария
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1k
Стас Старицкий 17 минут назад
Я знаю только то, что у нас в Латвии 90% проституток исключительно из Украины. Они часто пишут, мол, проездом или только на пару дней. Лет десять назад я и забыл о существовании Украины. Сейчас же они буквально везде. Дешёвая рабочая сила, за которой надо очень внимательно следить, поскольку это потенциальное ворьё и абсолютно ленивое жульё, что пытается что-то украсть и как можно меньше работать...
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4k
Еркен 4 минуты назад
Интересная ситуация скажем у 1000 таких особ такие требования, но найдется может 1 мужик, который сможет и захочет их "хотелки" исполнять, но он не дурак ведь брать замуж ее если можно менять их и каждый раз моложе, а остальные 999 что будут делать?
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14k
Женя 6 минут назад
Называете вещи своими именами
Не бодипозитивнач барышня
А зажравшаяся свиноматка
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1k
Mil-ast 7 минут назад
Причем тут киевлянки? В России другие желания разве? Да и 2500$ это начало среднего класса плюс-минус.
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7k
perekrestok 11 минут назад
Когда учились в институте спросили одну из студенток: " Нафиг выходишь замуж за этого идиота?". Она ответила: "Я могу всю жизнь ждать принца, но принц ищет принцессу. А я не принцесса!". Хорошо бы всем бабам иметь это в виду - в жизни Принц всегда ищет принцессу и только в сказке Золушку..
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1k
no_fate 14 минут назад
В наших краях украинские шлюшки относятся к самому низкому классу, на равне с Кубинками. С ними вообще стремно - большинство с болезнями, за гигиеной практически не следят (это видимо у всех украинок традиционно).
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2k
Сергей Викторович 15 минут назад
Подождите, подождите... Это реально, это не стеб????
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6k
sumrаknn 15 минут назад
До начала СВО им разрешали говорить на родном языке, что большинство и делали, а теперь можно говорить только на свинском.
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171
boliwar 15 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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4k
MPEG-8 19 минут назад
И рублями возьмут, на камеру стесняются.
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2k
Андрей 20 минут назад
а сосут за 1000 и рублей...
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3k
Тварь 23 минуты назад
Подорожали нынче жрицы.
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63k
Александр Ломовицкий Полчаса назад
на первом чет дороговато за свинину.
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3k
Pioner76 Полчаса назад
Дайте нам, дайте нам. Тфу на вас, хохлы.
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32k
albedo 41 минуту назад
Прикольно: чем более нищая страна, тем выше запросы дам.
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60k
pynh 41 минуту назад
Вывод. Хохлухи шлюхи.
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15k
Shtoppi 42 минуты назад
каждая шкура имеет право помечтать.
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