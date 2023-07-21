"Сколько должен зарабатывать парень, чтобы встречаться с тобой?": ответ украинок заставит понервничать многих мужчин

Современные девушки ценят себя, и не собираются размениваться на мелочи. Финансовая обеспеченность парня для таких даже важнее его человеческих качеств. Блогеры устроили опрос украинских девушек о том, сколько должен зарабатывать их избранник, чтобы быть допущенным до тела (и души, но последнее не точно).

Ответы убивают удивляют.



