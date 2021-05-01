«Мы пришли в храм на Новом Арбате, потому что Пасха. Я спокойно молился, рядом стояли две девушки, к ним подошёл настоятель храма Сергей Никитин и начал их отчитывать за то, что у них руки в карманах. Девушки расстроились и ушли.

Мы стояли в стороне. Через минуту где-то я сделал фотографию иконостаса, там красивое освещение. Он ко мне подошёл, сказал: «Это моя территория» и ударил по телефону. На что я ответил, что думаю, это территория бога. У меня друг стоял, фотографировал, он его тоже ударил по телефону, а я в этот момент начал снимать видео. Он продолжал наносить удары, набрасываться, порвал мне одежду и стал выталкивать из храма», - рассказал молодой мужчина.