На бесноватого батюшку уже заявили в полицию.
Настоятель столичной церкви Симеона Столпника Сергей Никитин набросился с кулаками на двоих прихожан, которые решили сфотографировать празднично украшенный к Пасхе алтарь.
По словам пострадавшего, священник со словами "это моя территория" выбил телефон из его рук, а затем взялся за его товарища.
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«Мы пришли в храм на Новом Арбате, потому что Пасха. Я спокойно молился, рядом стояли две девушки, к ним подошёл настоятель храма Сергей Никитин и начал их отчитывать за то, что у них руки в карманах. Девушки расстроились и ушли.
Мы стояли в стороне. Через минуту где-то я сделал фотографию иконостаса, там красивое освещение. Он ко мне подошёл, сказал: «Это моя территория» и ударил по телефону. На что я ответил, что думаю, это территория бога. У меня друг стоял, фотографировал, он его тоже ударил по телефону, а я в этот момент начал снимать видео. Он продолжал наносить удары, набрасываться, порвал мне одежду и стал выталкивать из храма», - рассказал молодой мужчина.
Пострадавший написал заявление в ОВД «Арбат». По его словам, священник проявил какую-то немотивированную агрессию. А может настоятелю просто до чертиков надоело, что в храм приходят только, чтобы пофотографировать? Кто-нибудь, кстати, в курсе можно ли снимать на камеру праздничный алтарь?
Как передает издание It’s My City, священник Сергей Никитин уже был замечен за рукоприкладством. В 2011 году он силой выгнал прихожанина из храма, схватив того за волосы и грудь.
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""церковники" уже совсем обнаглели.
А автору темы минус. В канун Пасхи другой темы не нашлось? Захотелось чурнухи? Сам чтоль безгрешен? Может тебе, в канун днюхи, про тебя какую гадость запостить? Уверен, что нечего?
Предлагаете отправить священника прямо сейчас на суд к богу?
Или "новый удар по православию"...
вообще с какого у организации которая не несет никакой соц нагрузки, не платит налогов, получает землю бесплатно - такие права. Мы к сословиям походу окончательно возвращаемся, под дудку сами знаете кого.
Точно прихожанина, а не прихожанку?
Не Арбат, конечно, но зато к Богу ближе. Да и раскаяние там придет наверняка быстрее...
впервые в жизни польза какая то будет от него