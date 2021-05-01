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Священник в московском храме ударил прихожанина за фотографию иконостаса

Священник в московском храме ударил прихожанина за фотографию иконостаса (3 фото + 1 видео)

Автор:
01 мая 2021 20:47
Сообщество : Жить в России
Метки: Священник   алтарь   видео   дарка   заявление   пасха   
2293
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На бесноватого батюшку уже заявили в полицию.

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Метки: Священник   алтарь   видео   дарка   заявление   пасха   
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116
Саша 2 часа назад
Как певчая в православном храме четко заявляю - фотографировать МОЖНО!!!
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1k
Roman 5 минут назад
Я сам не верующий, но время от времени посещаю храмы из интереса. В исторической плоскости или архитектурной, иногда просто послушать хор. Ни в одном храме мне ни разу не запретили фотографировать.
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2k
Alexander Parshuto 6 минут назад
Пол Европы объездили. Везде в храмах можно фотографировать, никто не запрещает. Единственное условие - без вспышки. В Иерусалиме в Храме Гроба Господня также - фотографируй сколько угодно. И только в России попы считают, что это можно делать исключительно с их разрешения... Мне это напоминае платный вход в синагоги в Праге и в Кракове.
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7k
amrita 7 минут назад
можно ли снимать на камеру праздничный алтарь?.... только за деньги.
""церковники" уже совсем обнаглели.
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3k
Юра Гагарин 17 минут назад
воинствующий адепт ордена рыцарей храмовников
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−14
The Sinner 23 минуты назад
Вы на.хуя туда ходите? А потом жалуетесь? Равин терпел и вам велел... б.л.я сходите с ума молча, пожалуйста.
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775
Миша 50 минут назад
Так задолбали эти фотографы-нелегалы, всё на халяву хотят, нет чтобы забашлять батюшке... папарацци простигосподи
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5k
Андрей Крылов 58 минут назад
Не надо путать веру с суевериями. Что, от Бога убудет, если его алтарь в честь Него сфотографируют? Тут поп не прав на все сто. Но и попы бывают бесноватые, да и вообще разные. Они люди, а не ангелы небесные. Другое дело, что может быть была какая-от предыстория? А то и так бывает. Спровоцируют человека... Надеюсь. точ разберутся как на земле, так ина "небесах". И всем раздадут как надо.

А автору темы минус. В канун Пасхи другой темы не нашлось? Захотелось чурнухи? Сам чтоль безгрешен? Может тебе, в канун днюхи, про тебя какую гадость запостить? Уверен, что нечего?
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4k
livaneth Час назад
Судьей священнику может быть только бог. Но если призывая нас к скромности сами священники ведут себя вот так, значит ли это, что они что-то знают, о чем нам не говорят?
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36k
Бабай Час назад
Ну нормально, что вас не устраивает? Это шоу. Вы пришли на шоу, шоумен определил такие правила. Не нравится в этом шоуруме, иди в следующий, благо их сейчас больше потребного. В музеях тоже фотографировать не разрешают, хотя вроде с чего бы? Кидаться на людей это конечно перебор.
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2k
Mellivora Час назад
Верно выйдут новости типа "прихожанин-провокатор добился своего".
Или "новый удар по православию"...
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8k
Шурум-бурум Час назад
правильно всю эту падаль религиозную наши предки отстреливали... плачет бутовский полигон по этому бородатому ублюдку в рясе!
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18k
Ватаку Накомоде Час назад
Всегда удивляло. Если ты веришь в Бога, то есть во всемогущего и всесильного творца, которому создать мир или устроить потоп вполне по силам, то почему считаешь что ты вправе устраивать самосуд над теми, кто по твоему мнению делает что то неправильное в храме или говорит/пишет/делает что то оскорбительное в отношении твоей веры? Если Бог сочтёт нужным, ему по идее ничего не стоит наслать любую кару на этого грешника. А если он этого не сделал, значит не считает нужным. Так почему вы лезете вперёд воли того, в кого верите?
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7k
Акакий Час назад
а схера ли нельзя)
вообще с какого у организации которая не несет никакой соц нагрузки, не платит налогов, получает землю бесплатно - такие права. Мы к сословиям походу окончательно возвращаемся, под дудку сами знаете кого.
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8k
Vacony Час назад
попы распоясались ...
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2k
Natural Selection Час назад
надеюсь дожить до времени, когда этот долб.ое.бизм уйдет в прошлое и забудется как страшный сон. 21 век на дворе
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10k
Чингачгук Час назад
"В 2011 году он силой выгнал прихожанина из храма, схватив того за волосы и грудь."

Точно прихожанина, а не прихожанку?
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47
Михаил Шульц 2 часа назад
Даже если фото и виео снимать запрещено, то вызывай ментов. Ну или просто попроси прекратить. А как собака на людей бросаться, тогда укол ему, пускай спит спокойно
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47
Михаил Шульц Vacony Час назад
Не помню у какой церкви в Париже, или у храма, хз. Я туда не заходил, но было табло на многих языках о запрете фото и видео.
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291
Botanik Vulgaris Михаил Шульц 37 минут назад
Во многих местах, дабы не смущать и не нарушать единения со Всевышнем, ПРОСЯТ не злоупотреблять, или запрещают подобные действия.там где мого туристов и зевак. Я как человек светский, не религиозный, просто прислушиваюсь к правилам. Но не помню случая что бы подходили и требовали что то.
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Боженька учит нас любви к ближнему, а про дальнего он ничего не сказал. Так что ох@евший попец имеет полное право бить этого наглого дальнего.
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11k
Михаил Карпов 2 часа назад
Нужно отправить служить его, например, в Соловецкий монастырь.
Не Арбат, конечно, но зато к Богу ближе. Да и раскаяние там придет наверняка быстрее...
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7k
Barachek_Obachek 2 часа назад
Не буду ругать, не зная предысторию, но священника отправить в Улан-Батор было бы не лишним
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