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Марина и корова, или Эпичная история о памятном подарке

Марина и корова, или Эпичная история о памятном подарке (7 фото)

Автор:
09 ноября 2020 08:35
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: корова   подарки   приколы   смешно   соцсети   твиттер   юмор   
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Помните ли вы самый запоминающийся подарок, который когда-либо преподносили в вашей жизни? Пользовательница Твиттера рассказала о том, как однажды ухажор подарил ей нечто необычное - корову. И что этого вышло.
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Метки: корова   подарки   приколы   смешно   соцсети   твиттер   юмор   
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5  комментариев
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2k
мемфрид Полчаса назад
Было на фишках, баян
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203
KUZ,MA Минуту назад
А ухажор - это тот кто уху жрёт?
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1k
Radugananebe Час назад
Самым нелепым подарком были трусы-парашюты 54 размера, которые мне подарила на день рождения бабушка мужа. При этом, я ношу 44. ))) Коров, к счастью, никто не дарил.
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5k
Роман Radugananebe Полчаса назад
может Это был задел на будущее??
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1k
Radugananebe Роман 23 минуты назад
Возможно бабушка так и думала, но ее расчет не оправдался . 20 лет остаюсь в одном весе с перерывом на беременность. Но даже тогда это белье было велико. Очень велико. ))
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