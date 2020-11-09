Марина и корова, или Эпичная история о памятном подарке

Помните ли вы самый запоминающийся подарок, который когда-либо преподносили в вашей жизни? Пользовательница Твиттера рассказала о том, как однажды ухажор подарил ей нечто необычное - корову. И что этого вышло.
У каждого из нас есть свой небольшой пантеон нелепых подарков. Но, похоже, эта история, рассказанная в Твиттере, может дать сто очков форы любому другому случаю.
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Если вы думаете, что только наши люди могут приподнести такие нелепые подарки, то ошибаетесь - за рубежом тоже умеют и практикуют подобное.
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