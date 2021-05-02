Величие Чехии достигло апогея: вызов брошен и Китаю!

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Мы всё удивлялись в сторону Чехии -- какая это Табака кусает нас, да с таким азартом, такая маленькая таких могучих! Даже Моська не позволяла себе эдакого со слоном!
Но величие маленьких познаётся в их "больших" делах! В Вашингтоне ныне стали гордиться своим детищем -- из самого центра Европы (Брюссель, хоть и столица ЕС, всё же в Бельгии -- на окраине), из Праги России дают отменного "дрозда" и Мировой Супердержаве, каковой РФ Байден признал открыто, приходится тратить время, силы и нервную энергию на "противостояние" с "гордой" Чехией...
Что ж такое, сплошные скобки в эпитетах! Ну, таков противник -- всё время норовит вылезти за скобки.
МИД России уже чётко определился, что нападки властей Чехии -- это внутренняя политическая борьба в пивной республике. И, похоже, это верно. Только, что-то очень уж часто у них там, на Западе, борьба, а бьют в результате по нам -- внутриполитическая борьба в США, внутриполитическая борьба в Великобритании, внутриполитическая борьба в Германии, теперь до внутриполитической борьбы в Чехии скатились.
А ведь есть ещё и Болгария, которая кусает также азартно и больно -- недавние обвинения россиян в причастности к взрывам складов в Чехии от болгар тому свежий пример.
А Словакия, как она в пику своему чешскому сюзерену поёт и также атакует Россию дипломатическими нотами и азартными обвинениями...
Удивляться тут нечему -- это после Великой Победы 1945 года мы решили, что освободили братьев-славян от засилья жёсткой западной цивилизации -- с нами-то лучше, в русском мире, думали мы. Так оно и есть -- в Русском мире куда всё лучше и честнее, и равноправнее.
Только они уже настолько чужие нашей евроазиатской цивилизации, что никогда не будут нашими братьями.
Что ж такое, сплошные скобки в эпитетах! Ну, таков противник -- всё время норовит вылезти за скобки.
МИД России уже чётко определился, что нападки властей Чехии -- это внутренняя политическая борьба в пивной республике. И, похоже, это верно. Только, что-то очень уж часто у них там, на Западе, борьба, а бьют в результате по нам -- внутриполитическая борьба в США, внутриполитическая борьба в Великобритании, внутриполитическая борьба в Германии, теперь до внутриполитической борьбы в Чехии скатились.
А ведь есть ещё и Болгария, которая кусает также азартно и больно -- недавние обвинения россиян в причастности к взрывам складов в Чехии от болгар тому свежий пример.
А Словакия, как она в пику своему чешскому сюзерену поёт и также атакует Россию дипломатическими нотами и азартными обвинениями...
Удивляться тут нечему -- это после Великой Победы 1945 года мы решили, что освободили братьев-славян от засилья жёсткой западной цивилизации -- с нами-то лучше, в русском мире, думали мы. Так оно и есть -- в Русском мире куда всё лучше и честнее, и равноправнее.
Только они уже настолько чужие нашей евроазиатской цивилизации, что никогда не будут нашими братьями.
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Чехия сдалась и встречала цветами и пивом германские войска в 1939-м, а фюрер ездил по Праге в открытом авто и никто даже не попытался выстрелить в него из распахнутого окна, каких было тысячи на пути его торжественного кортежа. Кеннеди, вон, смогли, а тут и не пытались, и в голову никому не приходило и прийти не могло -- чехи часть немецкого, германского мира.
Такова же и Болгария, в обоих Мировых войнах воевала на стороне Германии. А словаки прямо участвовали в агрессии против СССР, направив 45-тысячный корпус и приняв первый бой уже 22 июня.
Так что традиции ими соблюдаются чётко. Это нам давно нужно снять розовые очки -- одни мы на этой планете, сами себе старшие, сами себе поддержка.
А в Чехии свара серьёзная. После выступления президента Земана перед нацией (Господи, у них нация есть!) с защитой отношений с Россией, сенат Чехии прямо обвинил его в госизмене и решил обратиться в Конституционный суд.
В чеверг в Праге на Вацлавской площади прошла многотысячная акция против президента Земана, протестующие выкрикивали и держали антироссийские лозунги. Давно у них так не бушевали!
Такова же и Болгария, в обоих Мировых войнах воевала на стороне Германии. А словаки прямо участвовали в агрессии против СССР, направив 45-тысячный корпус и приняв первый бой уже 22 июня.
Так что традиции ими соблюдаются чётко. Это нам давно нужно снять розовые очки -- одни мы на этой планете, сами себе старшие, сами себе поддержка.
А в Чехии свара серьёзная. После выступления президента Земана перед нацией (Господи, у них нация есть!) с защитой отношений с Россией, сенат Чехии прямо обвинил его в госизмене и решил обратиться в Конституционный суд.
В чеверг в Праге на Вацлавской площади прошла многотысячная акция против президента Земана, протестующие выкрикивали и держали антироссийские лозунги. Давно у них так не бушевали!
Степень накала и азарта таковы, что "битвы" с Россией уже мало -- сенат Чехии обратился в ВОЗ с воззванием признать и принять Тайвань в качестве независимого суверенного государства.
Китай не просто удивился, он ошалел: как, и мы под раздачу попали?!
Вашингтон ликует -- европейские лилипуты куда как жёстче атакуют геополитических противников, чем даже сама команда Белого дома!
Китаю тоже пришлось включиться в противостояние с Чехией (Вот заварили сусла пивовары!). МИД Китая через своё посольство в Праге выразил жёсткий протест: "Существует только один Китай, неотделимой частью которого является Тайвань"!
Так вот оно каково -- мощное и неожиданное оружие Вашингтона в сдерживании и принуждении Китая и России к "дружбе" на американских условиях -- чехи!
Китай не просто удивился, он ошалел: как, и мы под раздачу попали?!
Вашингтон ликует -- европейские лилипуты куда как жёстче атакуют геополитических противников, чем даже сама команда Белого дома!
Китаю тоже пришлось включиться в противостояние с Чехией (Вот заварили сусла пивовары!). МИД Китая через своё посольство в Праге выразил жёсткий протест: "Существует только один Китай, неотделимой частью которого является Тайвань"!
Так вот оно каково -- мощное и неожиданное оружие Вашингтона в сдерживании и принуждении Китая и России к "дружбе" на американских условиях -- чехи!
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А охватить пропагандой надо как можно больше аудитории.
Значит - надо забить болт на тэги.
Простым смертным ТАКОЕ не прощается.
А штатным кремлеботам можно все здесь.
Никакой агресии, хотя обошли почти всю Прагу.
Меню во всех ресторанах есть на Русском.
Надо запомнить всего лишь одно - мнение транслируемое политиками по телевизору, далеко не всегда совпадает с мнением тех, кому Россияне везут деньги
Там от Дрездена до Праги 110 км ))))))))))0 Да им захватить Чехию было как на выходные на дачу съездить ))
Нет, не братья и не сёстры! А что ни на есть враги русского народа.
Они сами чётко определились. И никто им больше не поверит.
Особенно, Болгария. Плевала, плевала в лицо России и опять плюнула!
Были под турками, так бы оставались, нечего жизни русских солдат отдавать за кого нипопадя.