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Величие Чехии достигло апогея: вызов брошен и Китаю!

Величие Чехии достигло апогея: вызов брошен и Китаю! (3 фото)

Автор:
02 мая 2021 11:50
Метки: Россия   Тайвань   болгария   китай   новости   словакия   сша   чехия   
1145
3
Мы всё удивлялись в сторону Чехии -- какая это Табака кусает нас, да с таким азартом, такая маленькая таких могучих! Даже Моська не позволяла себе эдакого со слоном!
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Метки: Россия   Тайвань   болгария   китай   новости   словакия   сша   чехия   
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86
Евгений 2 часа назад
Пора прогуляться в кирзовых сапогах по Европе. Помыть сапожки в Атлантике. Забылось однако многое.
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42
allexx Евгений 2 часа назад
А кто тебя держит? Надевай сапоги и пи@дуй по маршруту. Вояка диванный.
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365
Алексей Попов Минуту назад
Нет такой страны чехия. Была Чехословакия. А теперь это опухшие от собственной (незаслуженной) значимости области, с которыми не хрен и разговаривать. Пусть теперь попробуют немцам танки делать... ПШЛИНХПДРСЫЗЛБЧИЕ. Это я про них на их языке :-)
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2k
kca-opa 15 минут назад
Во время Второй мировой чехи яростно боролись с нацизмом прикалывая к лацкану пиджака булавки с ВНУТРЕННЕЙ стороны (чтоб не видно было), отправляясь на работу собирать для немцев танки и прочее вооружение
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4k
RomaXz 37 минут назад
Почему на фишки просачивается все больше говна в стиле совковой пропаганды ? Где модераторы ?
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14k
dimitr Час назад
@Модератор Fishki.net разве этот день открытых дверей в дурдом не должен быть в какой-нибудь майдаунке или хотя бы в анти?
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790
GoInDown Час назад
А смысл этих потуг, все равно на одну ступень величия с ПротоУкрами им не встать, так что зря пыжатся, только обсерутся, да вонять будет кругом.
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2k
Serg 2 часа назад
Да в Чехии давно уже к русским относятся негативно и с каждым годом неприязнь растет и подогревается политиками. Кореш часто ездит в Прагу, в 2019 году был с женой, так их в двух кафе просто отказались обслуживать. В меню в кафе и пивных в Праге, говорит, раньше было меню и на русском, сейчас только на чешском и английском.
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27k
winergy2012 2 часа назад
Чехия видит себя со стороны именно такой.
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2k
Frank Borman 2 часа назад
А чем Китай лучше Русьянии? Раз Чехия дает дрозда Русьянии, то почему она не должна давать дрозда и Китаю?
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9k
Сережа 2 часа назад
МИД Албании потребовал от России объяснить невысылку своих дипломатов.
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32k
Йожык 2 часа назад
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31k
Опаньки 2 часа назад
"Чехия сдалась.."
Там от Дрездена до Праги 110 км ))))))))))0 Да им захватить Чехию было как на выходные на дачу съездить ))
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32k
Alex 2 часа назад
Не даром говорят, мал клоп - да вонюч
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6k
Иван Автор поста 2 часа назад
Вот они двоюродные братья - славяне и сестры! Это нам внушали при СССР!
Нет, не братья и не сёстры! А что ни на есть враги русского народа.
Они сами чётко определились. И никто им больше не поверит.
Особенно, Болгария. Плевала, плевала в лицо России и опять плюнула!
Были под турками, так бы оставались, нечего жизни русских солдат отдавать за кого нипопадя.
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