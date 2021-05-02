Величие Чехии достигло апогея: вызов брошен и Китаю!

Но величие маленьких познаётся в их "больших" делах! В Вашингтоне ныне стали гордиться своим детищем -- из самого центра Европы (Брюссель, хоть и столица ЕС, всё же в Бельгии -- на окраине), из Праги России дают отменного "дрозда" и Мировой Супердержаве, каковой РФ Байден признал открыто, приходится тратить время, силы и нервную энергию на "противостояние" с "гордой" Чехией...



Что ж такое, сплошные скобки в эпитетах! Ну, таков противник -- всё время норовит вылезти за скобки.



МИД России уже чётко определился, что нападки властей Чехии -- это внутренняя политическая борьба в пивной республике. И, похоже, это верно. Только, что-то очень уж часто у них там, на Западе, борьба, а бьют в результате по нам -- внутриполитическая борьба в США, внутриполитическая борьба в Великобритании, внутриполитическая борьба в Германии, теперь до внутриполитической борьбы в Чехии скатились.



А ведь есть ещё и Болгария, которая кусает также азартно и больно -- недавние обвинения россиян в причастности к взрывам складов в Чехии от болгар тому свежий пример.



А Словакия, как она в пику своему чешскому сюзерену поёт и также атакует Россию дипломатическими нотами и азартными обвинениями...



Удивляться тут нечему -- это после Великой Победы 1945 года мы решили, что освободили братьев-славян от засилья жёсткой западной цивилизации -- с нами-то лучше, в русском мире, думали мы. Так оно и есть -- в Русском мире куда всё лучше и честнее, и равноправнее.



Только они уже настолько чужие нашей евроазиатской цивилизации, что никогда не будут нашими братьями.