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Неудачные покупки, обернувшиеся провалом

Неудачные покупки, обернувшиеся провалом (19 фото)

Автор:
27 апреля 2021 08:26
Сообщество : Юмор
Метки: Интернет покупки   Юмор   маркетологи   неудачные покупки   ожидание и реальность   странные товары   
2189
19
Заказы из интернет-магазинов не всегда оправдывают ожидания.
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Метки: Интернет покупки   Юмор   маркетологи   неудачные покупки   ожидание и реальность   странные товары   
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7guest Час назад
Я как-то купил на рынке у крестьян "домашнее масло". Пришёл домой и разрезал - оказалось, что внутри находится дешёвое масло, а сверху 5-ти миллиметровый слой домашнего.
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2k
Ivan 5 минут назад
Шапка со льдом от мигрени.
Когда то я бы за нее отдал кругленькую сумму. Потому как спасал только платочек мокрый на лбу.
Штука страшная, еще лет 15 назад обезбаливающие не брали. Приходилось закидываться снотворным, чтоб просто проспать приступ... Но сейчас же таблетки есть. Разные. Именно от мигрени. 150 р-2 колеса. Закинулся одним и через час, как живой. Не далее, чем вчера очередной раз спасли.
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