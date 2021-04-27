Неудачные покупки, обернувшиеся провалом

Мы делаем покупки для того, чтобы они приносили нам пользу и радость. Но иногда они поступают совершенно обратным образом, и вместо удовольствия от купленной еды или счастья от новой вещи, люди ощущают только разочарование и больше ничего. Мы собрали для вас подборку случаев, когда покупки превратились в провал.