Неудачные покупки, обернувшиеся провалом

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Заказы из интернет-магазинов не всегда оправдывают ожидания.
Мы делаем покупки для того, чтобы они приносили нам пользу и радость. Но иногда они поступают совершенно обратным образом, и вместо удовольствия от купленной еды или счастья от новой вещи, люди ощущают только разочарование и больше ничего. Мы собрали для вас подборку случаев, когда покупки превратились в провал.
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Когда то я бы за нее отдал кругленькую сумму. Потому как спасал только платочек мокрый на лбу.
Штука страшная, еще лет 15 назад обезбаливающие не брали. Приходилось закидываться снотворным, чтоб просто проспать приступ... Но сейчас же таблетки есть. Разные. Именно от мигрени. 150 р-2 колеса. Закинулся одним и через час, как живой. Не далее, чем вчера очередной раз спасли.