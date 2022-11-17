Пользователи TikTok придумали, как всегда делать идеальные селфи

Трудно выглядеть сногсшибательно, глядя в зеркало, а затем понять, что на селфи вы не выглядите так же круто. Хорошие новости: тиктокеры придумали, как всегда делать идеальные селфи. Имея мобильный телефон и понимая, как им пользоваться, вы сможете делать селфи, которые не искажают вашу внешность.



Идея довольно проста. Блогеры демонстрируют, как бы они выглядели, если бы вытянули руку с телефоном при фотографировании, делая зум на лицо. Превращения потрясающие. Когда геометрия лица выровнена, оно выглядит совсем не так, как во фронтальной камере.



Это одна из самых популярных сегодня тенденций в TikTok, набравшая миллионы лайков на платформе.