Пользователи TikTok придумали, как всегда делать идеальные селфи

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Если вам не нравятся ваши селфи, возможно, вы делаете их неправильно. Популярный сейчас челлендж на TikTok собирает миллионы просмотров: пользователи записывают короткие видеоролики, показывающие, насколько важен угол камеры мобильного телефона при съемке селфи. И результаты впечатляют!
Трудно выглядеть сногсшибательно, глядя в зеркало, а затем понять, что на селфи вы не выглядите так же круто. Хорошие новости: тиктокеры придумали, как всегда делать идеальные селфи. Имея мобильный телефон и понимая, как им пользоваться, вы сможете делать селфи, которые не искажают вашу внешность.
Идея довольно проста. Блогеры демонстрируют, как бы они выглядели, если бы вытянули руку с телефоном при фотографировании, делая зум на лицо. Превращения потрясающие. Когда геометрия лица выровнена, оно выглядит совсем не так, как во фронтальной камере.
Это одна из самых популярных сегодня тенденций в TikTok, набравшая миллионы лайков на платформе.
Идея довольно проста. Блогеры демонстрируют, как бы они выглядели, если бы вытянули руку с телефоном при фотографировании, делая зум на лицо. Превращения потрясающие. Когда геометрия лица выровнена, оно выглядит совсем не так, как во фронтальной камере.
Это одна из самых популярных сегодня тенденций в TikTok, набравшая миллионы лайков на платформе.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Два пацана стоят перед клеткой с обезьяной и хотят чтобы обезьяны оживились и начали прыгать, гримасничать. Обезьяны смотрят на пацанов и одна говорит другой "Совсем наши потомки одичали".
Ну вот примерно так и выглядят фото. Хуже обезьян.
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Я их вообще не делаю...
Что они "придумали"? Стандартные правила для портретов? Давно фотограф просил вас при фото, скажем на паспорт, подходить вплотную к камере?
Каждый раз поражаешься, насколько недалеки тиктокеры...
Придумали они