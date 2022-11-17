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Пользователи TikTok придумали, как всегда делать идеальные селфи

Пользователи TikTok придумали, как всегда делать идеальные селфи

Автор:
17 ноября 2022 15:17
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: идея   как сделать селфи   селфи   соцсети   тенденция   тикток   тикток головного мозга   тиктокеры   челлендж   
2448
26
Если вам не нравятся ваши селфи, возможно, вы делаете их неправильно. Популярный сейчас челлендж на TikTok собирает миллионы просмотров: пользователи записывают короткие видеоролики, показывающие, насколько важен угол камеры мобильного телефона при съемке селфи. И результаты впечатляют!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: идея   как сделать селфи   селфи   соцсети   тенденция   тикток   тикток головного мозга   тиктокеры   челлендж   
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21  комментарий
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7k
SuperTroll Час назад
Пользователи тик-тока это перепись дегенератов планеты.
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4k
perekrestok Полминуты назад
Помню в молодые годы в Ералаше был сюжет. Две обезьяны спокойно сидят в клетке, а перед клеткой стоят два пацана. Пацаны кривляются, корчат рожи и хотят чтобы обезьяны
Два пацана стоят перед клеткой с обезьяной и хотят чтобы обезьяны оживились и начали прыгать, гримасничать. Обезьяны смотрят на пацанов и одна говорит другой "Совсем наши потомки одичали".
Ну вот примерно так и выглядят фото. Хуже обезьян.
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5k
пропеллер 7 минут назад
так годные пора повестки раздавать
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182
Stekr 13 минут назад
Ух ты сколько на фото бездельников.
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18k
Robin Hood 13 минут назад
Эти ... прости хоспади ... тиктоХЭРРы выглядят так словно им воткнули конский ХЭРР не туда. Особенно прикольно выглядит у некоторых )))))
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24k
Bayker 20 минут назад
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26k
Лис Полчаса назад
Обезьянник симпатичнее.
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462
Лютый вам Бетховен Полчаса назад
Лица, не обезображенные интеллектом. Боже, зачем Дроздов создал там профиль? Быть ближе к молодёжи? Такой?
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777
pka2004 Полчаса назад
Эта сопля в носу только всё портит.
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ 39 минут назад
"Если вам не нравятся ваши селфи, возможно, вы делаете их неправильно"
===
Я их вообще не делаю...
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2k
LK 49 минут назад
f - фокусное расстояние
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2k
Lovels Travel 57 минут назад
Хоть кто-то собрал всех дебилов в одном приложении.
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23k
Serg2001 Час назад
Раньше дебилы стеснялись того, что они дебилы и старались становиться лучше... Теперь для них придумали Тикток.
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14k
Majul Час назад
Пользователи тикток "придумали"? У них есть мозг?
Что они "придумали"? Стандартные правила для портретов? Давно фотограф просил вас при фото, скажем на паспорт, подходить вплотную к камере?
Каждый раз поражаешься, насколько недалеки тиктокеры...
Придумали они
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16k
Александр Час назад
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24k
Андрей Час назад
Одна обезьяна сделала куйню и понеслось!
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