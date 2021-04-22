Британский рыбак поймал редчайшего синего омара

Особь оказалась маленькой - всего 30 см, и парень решил отпустить омара обратно в море, сделав перед этим пару снимков. "Измерив его, я понял, что его нужно отпустить - это была слишком маленькая особь. Если бы он был побольше, я бы передал его в научный центр разведения омаров," - говорит парень.