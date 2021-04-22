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Британский рыбак поймал редчайшего синего омара

Британский рыбак поймал редчайшего синего омара (5 фото)

Автор:
22 апреля 2021 17:57
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   животные   лобстер   находки   омар   природа   рыбалка   фото   
497
5
25-летний британец рыбачил у побережья Корнуолла в Англии, и вытащив сеть для омаров, обнаружил редчайшую особь синего цвета. Таких встречается один на два миллиона, и рыбаки считают его признаком большой удачи.
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Метки: дикая природа   животные   лобстер   находки   омар   природа   рыбалка   фото   
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12  комментариев
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8k
Кыся 3 часа назад
Да хоть розовый в цветочек, на вкус-то всё равно одинаковые...
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755
Миша 7 минут назад
Голубым не показывайте, там и так самомнение зашкваривает. ))
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456
Андрей Час назад
Ну хоть выпустил
И на том спасибо
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49k
smakido 2 часа назад
Давно - давно мне рассказывали, что один рыбак отпустил в синее море золотую рыбку!
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4k
Свирепый Бамбр 3 часа назад
И чего в нем редкого? В Японии их на каждом углу продают.
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18k
Андрей Иванов Свирепый Бамбр 2 часа назад
В Японии синей краски больше, а совести меньше
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4k
Свирепый Бамбр Андрей Иванов 2 часа назад
Вот не надо так про ипонцев. Они мегапорядочные. Хоть и инопланетяне )))
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18k
Андрей Иванов Свирепый Бамбр 2 часа назад
А Вы их порно смотрели?
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4k
Свирепый Бамбр Андрей Иванов 2 часа назад
А я и не говорил, что они нормальные. )))
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1k
Лёха 3 часа назад
Я под Свердловском зелёных голубей видел. Местные считали,что это к близости одного из химических производств...
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4k
Свирепый Бамбр Лёха 3 часа назад
Голуби бывают как попугаи. Сходи в зоопарк.
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728
Hard.NET Лёха 2 часа назад
Завод "Русский хром 1915", он же "Хромпик" - зелёный снег и дождь - это норма ))) А ещё чуть подальше "Среднеуральский Медеплавильный завод", он же - СУМЗ - розовый снег - тоже неплохо XD
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