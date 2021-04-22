Британский рыбак поймал редчайшего синего омара

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25-летний британец рыбачил у побережья Корнуолла в Англии, и вытащив сеть для омаров, обнаружил редчайшую особь синего цвета. Таких встречается один на два миллиона, и рыбаки считают его признаком большой удачи.
Во время рыбалки у побережья Корнуолла, Англия, 25-летний британец Том Лэмборн поймал в сеть синего омара. Такой улов - большая редкость, ведь синих омаров встречается один на два миллиона. Кроме того, рыбаки считают такого омара большой удачей, поэтому не едят их.
Особь оказалась маленькой - всего 30 см, и парень решил отпустить омара обратно в море, сделав перед этим пару снимков. "Измерив его, я понял, что его нужно отпустить - это была слишком маленькая особь. Если бы он был побольше, я бы передал его в научный центр разведения омаров," - говорит парень.
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Позже парень отправил фотографии в центр разведения омаров в городе Пэдстоу - ученые удивились его улову, подтвердив, что это редкая находка. Они также рассказали, что в данный момент численность этих необычных ракообразных страдает: яркий окрас делает их уязвимыми для хищников и рыбаков.
В 2005 году ученый Рональд Кристенсен из университета Коннектикута выяснил, что причиной такого окраса омаров стал генетический дефект. Он никак не влияет на их здоровье, разве что, на них чаще охотятся. Таких омаров в разные годы несколько раз ловили рыбаки из США и Англии.
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И на том спасибо