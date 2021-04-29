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Как появился одеколон «Тройной»

Как появился одеколон «Тройной» (5 фото)

Автор:
29 апреля 2021 09:32
Сообщество : Исторические факты
Метки: Тройной   история   одеколон   одеколон Тройной   парфюм   факты   фото   
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Одно из самых популярных в СССР парфюмерных средств носило совершенно неромантическое название — «Тройной одеколон». Его потомков можно встретить на полках магазинов и в домах россиян и сегодня.
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Метки: Тройной   история   одеколон   одеколон Тройной   парфюм   факты   фото   
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7  комментариев
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6k
Dima 2 часа назад
Москва. Сухой закон. В унивеpмаге стоит очеpедь за тpойным
одеколоном. Подходит очеpедь интеллигента, он спpашивает
у пpодавщицы 30 флаконов. Заполучив их, пpосит обменять
паpочку: ``Тут вот двух этикеток не хватает, вы не могли бы
заменить?`` Мужики сзади: ``Пpоваливай, не задерживай
очередь!`` Интеллигент, с искpенним возмущением: ``Да вам
лишь бы напиться, а мне на стол ставить!``
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6k
sivanov1079 4 минуты назад
У деда на селе хранился целый коробас тройного. Действительно, использовался чаще как местный антисептик и основа для растирок (добавлял пепегородки грецких орехов, или чистотел, череду). Раствор с водой для полоскание горла и больного зуба. Как лосьон после бритья . Но дед сситал, что в нем пользы ровно настолько, насколько есть спирта. Все остальные его компоненты лишние. Одеколон был дешев и почти всегда в наличии в сельпо. Вот главные секреты популярности
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31
Дядя Витя 46 минут назад
Так и не понял. Почему ТРОЙНОЙ?! Не ДВОЙНОЙ? Или просто ОДЕКОЛОН?
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66k
Без маски 2 часа назад
Я обожаю тройной одеколон. Мне родители делали из него согревающие повязки на горло когда я болел. Теперь этот запах навсегда стал мой самый любимый..
Мне жена дарит дорогой парфюм я выливаю его в раковину чтобы ее не обидеть..
А она говорит что я идиот.. Что у меня больная любовь к совку.. А я всего лишь люблю то что мне нравится..
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6k
Dima Без маски 41 минуту назад
Ты явно что то недоговариваешь, о любви к одеколону "Тройной")
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66k
Без маски Dima Полчаса назад
Вы правы мы с женой и детьми все алкоголики..
Могу дать подсказку не суди по себе..
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9k
Kostick 2 часа назад
одеколоном эту жижу ну никак нельзя называть)
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