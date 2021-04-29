Как появился одеколон «Тройной»

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Одно из самых популярных в СССР парфюмерных средств носило совершенно неромантическое название — «Тройной одеколон». Его потомков можно встретить на полках магазинов и в домах россиян и сегодня.
Откуда взялось это название? Многие ли знают, что одеколон имеет очень долгую и в чем-то авантюрную историю?
Есть несколько версий происхождения названия «Тройной», но само средство появилось более 300 лет назад.
История тройного одеколона начинается с 1694 года, когда впервые упоминается это средство. Название «Тройной» он тогда еще не носил. Но описание спиртового настоя с добавлением некоторых эфирных масел уже встречалось в записях немецких аптекарей.
Есть несколько версий происхождения названия «Тройной», но само средство появилось более 300 лет назад.
История тройного одеколона начинается с 1694 года, когда впервые упоминается это средство. Название «Тройной» он тогда еще не носил. Но описание спиртового настоя с добавлением некоторых эфирных масел уже встречалось в записях немецких аптекарей.
Почему аптекарей? Потому что средство изначально преподносилось как лекарство: для растирания, обеззараживания и даже приема внутрь. Аптекари рекомендовали его буквально от всего: от чумы до помощи женщинам в родах.
Но на поток производство и продажу спиртовой настойки с оригинальным запахом поставил немец итальянского происхождения Джованни Мария Фарина. Он получил от дяди в наследство лавку и рецепт: 64% спирта плюс вытяжки из розмарина, лаванды и бергамота. Это первая версия происхождения названия. Три растительных компонента — «Тройной». Но сам Фарина его так не называл. Он ввел в оборот слово: «о-де-колонн», то есть вода из города Кёльна с характерным запахом. Воду продолжали продавать преимущественно как лекарство и гигиеническое средство.
Но на поток производство и продажу спиртовой настойки с оригинальным запахом поставил немец итальянского происхождения Джованни Мария Фарина. Он получил от дяди в наследство лавку и рецепт: 64% спирта плюс вытяжки из розмарина, лаванды и бергамота. Это первая версия происхождения названия. Три растительных компонента — «Тройной». Но сам Фарина его так не называл. Он ввел в оборот слово: «о-де-колонн», то есть вода из города Кёльна с характерным запахом. Воду продолжали продавать преимущественно как лекарство и гигиеническое средство.
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Кёльнская вода быстро стала популярна по всей Европе. Ею «пользовали» все — от радикулита до борьбы с прыщами. Но мужчины оценили и его запах: достаточно резкий, но не слащавый, «брутальный».
История одеколона сделала крутой поворот благодаря Наполеону. Готовясь к своим завоевательным компаниям, Бонапарт издал указ. Согласно ему все аптекари должны были раскрыть рецепты всех своих снадобий и передать их властям. Наполеону это было нужно, чтобы снабдить армию доступными лекарствами.
Но аптекарям совсем не хотелось лишаться всех своих секретов. Они пошли на хитрость и объявили, что Кёльнская вода — вовсе не лекарство, а парфюмерное средство. А значит – под действие указа не подпадает.
Чтобы придать достоверности своей версии, они добавили к изначальной формуле эфирные масла лимона, бергамота и цветов померанца. Три изначальных компонента плюс три новых — так и возникло название «Тройной». Далее, чтобы выделиться и привлечь своих покупателей разные аптекари стали добавлять в одеколон еще что-либо свое. Но рецепт с тремя изначальными и тремя добавленными компонентами стал классическим и эталонным.
История одеколона сделала крутой поворот благодаря Наполеону. Готовясь к своим завоевательным компаниям, Бонапарт издал указ. Согласно ему все аптекари должны были раскрыть рецепты всех своих снадобий и передать их властям. Наполеону это было нужно, чтобы снабдить армию доступными лекарствами.
Но аптекарям совсем не хотелось лишаться всех своих секретов. Они пошли на хитрость и объявили, что Кёльнская вода — вовсе не лекарство, а парфюмерное средство. А значит – под действие указа не подпадает.
Чтобы придать достоверности своей версии, они добавили к изначальной формуле эфирные масла лимона, бергамота и цветов померанца. Три изначальных компонента плюс три новых — так и возникло название «Тройной». Далее, чтобы выделиться и привлечь своих покупателей разные аптекари стали добавлять в одеколон еще что-либо свое. Но рецепт с тремя изначальными и тремя добавленными компонентами стал классическим и эталонным.
Чтобы не ссорится с Наполеоном за то, что они не раскрыли властям всех секретов, аптекари выдали для снабжения армии большое количество уже готовой продукции.
Поэтому французские солдаты пришли в Россию, благоухая «Тройным одеколоном». Они его использовали и как парфюмерное средство, и для дезинфекции, гигиены, защиты от кожных паразитов, прижигания ран.
Своеобразный запах и санитарные средства «Тройного одеколона» понравились многим россиянам. После окончания войны его стали производить и в России. В рекламных целях его преподносили как одеколон «от Наполеона».
Во второй половине XIX века Тройной одеколон стали производить на знаменитой парфюмерной мануфактуре Брокара. Ее основатель, Генрих Брокар изобрел технологию производства концентрированных эссенций для духов. Благодаря новому методу из растений получалось извлекать гораздо больше пахучих веществ. Отсюда пошла еще одна версия: одеколон «Тройной», потому что содержание эфирных масел в нем в три раза выше, чем в парфюмерии «не от Брокара».
Поэтому французские солдаты пришли в Россию, благоухая «Тройным одеколоном». Они его использовали и как парфюмерное средство, и для дезинфекции, гигиены, защиты от кожных паразитов, прижигания ран.
Своеобразный запах и санитарные средства «Тройного одеколона» понравились многим россиянам. После окончания войны его стали производить и в России. В рекламных целях его преподносили как одеколон «от Наполеона».
Во второй половине XIX века Тройной одеколон стали производить на знаменитой парфюмерной мануфактуре Брокара. Ее основатель, Генрих Брокар изобрел технологию производства концентрированных эссенций для духов. Благодаря новому методу из растений получалось извлекать гораздо больше пахучих веществ. Отсюда пошла еще одна версия: одеколон «Тройной», потому что содержание эфирных масел в нем в три раза выше, чем в парфюмерии «не от Брокара».
После революции мануфактуру Брокара национализировали и сделали фабрикой «Новая заря».
Но «Тройной» продолжали производить по той же рецептуре.
Граждане страны Советов охотно покупали «Тройной». Статус парфюмерии он уже почти утратил. По возможности мужчины уже покупали ароматы следующего поколения, хотя бы «Шипр» или «Сашу».
Но население «Тройной» ценило как недорогое средство на все случаи жизни: ранку прижечь, снять радикулитные боли, при простуде растереться. У девушек «Тройной» считался лучшим средством от прыщей. Любили одеколон использовать, чтобы банки поставить. В отличие от других настоек, «Тройной» не коптил при поджигании.
Бытовала легенда, что одеколоном постоянно пользовался Сталин. У вождя были проблемы со здоровьем, отражавшиеся на коже. Говорили, что «Тройной» — единственный одеколон, не вызывавший у Сталина раздражения, а поэтому вождь постоянно пользовался только им.
Особую роль «Тройной» сыграл в годы сухого закона. Многие не брезговали употреблять его внутрь как доступный заменитель водки. Поэтому «Тройной» в эти годы был героем многих анекдотов и поводом для шуток.
Но «Тройной» продолжали производить по той же рецептуре.
Граждане страны Советов охотно покупали «Тройной». Статус парфюмерии он уже почти утратил. По возможности мужчины уже покупали ароматы следующего поколения, хотя бы «Шипр» или «Сашу».
Но население «Тройной» ценило как недорогое средство на все случаи жизни: ранку прижечь, снять радикулитные боли, при простуде растереться. У девушек «Тройной» считался лучшим средством от прыщей. Любили одеколон использовать, чтобы банки поставить. В отличие от других настоек, «Тройной» не коптил при поджигании.
Бытовала легенда, что одеколоном постоянно пользовался Сталин. У вождя были проблемы со здоровьем, отражавшиеся на коже. Говорили, что «Тройной» — единственный одеколон, не вызывавший у Сталина раздражения, а поэтому вождь постоянно пользовался только им.
Особую роль «Тройной» сыграл в годы сухого закона. Многие не брезговали употреблять его внутрь как доступный заменитель водки. Поэтому «Тройной» в эти годы был героем многих анекдотов и поводом для шуток.
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Новости партнёров
одеколоном. Подходит очеpедь интеллигента, он спpашивает
у пpодавщицы 30 флаконов. Заполучив их, пpосит обменять
паpочку: ``Тут вот двух этикеток не хватает, вы не могли бы
заменить?`` Мужики сзади: ``Пpоваливай, не задерживай
очередь!`` Интеллигент, с искpенним возмущением: ``Да вам
лишь бы напиться, а мне на стол ставить!``
Мне жена дарит дорогой парфюм я выливаю его в раковину чтобы ее не обидеть..
А она говорит что я идиот.. Что у меня больная любовь к совку.. А я всего лишь люблю то что мне нравится..
Могу дать подсказку не суди по себе..