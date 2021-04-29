Как появился одеколон «Тройной»

Кёльнская вода быстро стала популярна по всей Европе. Ею «пользовали» все — от радикулита до борьбы с прыщами. Но мужчины оценили и его запах: достаточно резкий, но не слащавый, «брутальный».





История одеколона сделала крутой поворот благодаря Наполеону. Готовясь к своим завоевательным компаниям, Бонапарт издал указ. Согласно ему все аптекари должны были раскрыть рецепты всех своих снадобий и передать их властям. Наполеону это было нужно, чтобы снабдить армию доступными лекарствами.



Но аптекарям совсем не хотелось лишаться всех своих секретов. Они пошли на хитрость и объявили, что Кёльнская вода — вовсе не лекарство, а парфюмерное средство. А значит – под действие указа не подпадает.



Чтобы придать достоверности своей версии, они добавили к изначальной формуле эфирные масла лимона, бергамота и цветов померанца. Три изначальных компонента плюс три новых — так и возникло название «Тройной». Далее, чтобы выделиться и привлечь своих покупателей разные аптекари стали добавлять в одеколон еще что-либо свое. Но рецепт с тремя изначальными и тремя добавленными компонентами стал классическим и эталонным.