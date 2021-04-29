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Роскомнадзор пригрозил заблокировать Pornhub

Роскомнадзор пригрозил заблокировать Pornhub (5 фото)

Автор:
29 апреля 2021 17:03
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: pornhub   блокировка   оскорбление власти   проверка   роскомнадзор   чувства верующих   
926
5

Сотрудники ведомства обнаружили в порнороликах оскорбление представителей власти и чувств верующих. Прокуратура, Следственный комитет и МВД уже приступили к внимательному и детальному изучению предоставленных материалов.

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Метки: pornhub   блокировка   оскорбление власти   проверка   роскомнадзор   чувства верующих   
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25  комментариев
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53k
pynh 44 минуты назад
Так, посоны, развиваем память.
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19k
Добрый Алабай 8 минут назад
Тупых сотрудников начальство зажопило за просмотром в рабочее время, они и начали отмазываться, что крамолу и экстремизм ищут. ДБ.
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1k
А. Дрейфус 8 минут назад
Это самая прикольная новость этого года!
Оказывается, в Роскомнадзоре есть специально обученные люди, которые сутками напролет изучают материалы порнхаба с целью найти и уничтожить материалы, оскорбляющие власть. Да сама новость являет собой такое оскорбление власти, что монашкам и полицейским с порнхаба даже в влажных снах не снилось! Бугагага!
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4k
Иван 11 минут назад
https://rt.pornhub.com/view_video.php?viewkey=ph5d05318029463https://rt.pornhub.com/view_video.php?viewkey=ph5d05318029463
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749
GoInDown 19 минут назад
Ссылка coub.com
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33k
Антон 21 минуту назад
Сволочи! На святое покусились!
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31k
Опаньки 21 минуту назад
они будут первые, кто досмотрели до конца и знают, поженились они там в итоге или нет
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88k
сапер Водичка Полчаса назад
Не дадим в обиду !!!
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2k
* You All Полчаса назад
небось задрочились до кровавых мозолей пока "проверяли"
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3k
Пополь Вух 36 минут назад
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344
vladbb Пополь Вух Полчаса назад
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3k
ezhik 37 минут назад
да чего по мелочам то!? заблокировать доступ в инет полностью! там разного найти и насмотреться можно же)
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8k
Lev Asriev ezhik Полчаса назад
НЕ ПОДСКАЗЫВАЙ ИМ!!!!
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335
Алексей Lev Asriev Минуту назад
чем раньше они это сделают, тем раньше весь этот бред закончится.
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7k
Перст Указующий 38 минут назад
безусловно, столь влиятельный сайт нельзя игнорировать и надо внимательно следить, чтобы ничего не нарушал.
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8k
portmen77 Перст Указующий 24 минуты назад
Привлечь всех граждани к мониторингу! Создать народную дружину. Разбить на сектора и зоны ответственности!
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7k
antonium 40 минут назад
"внимательному и детальному изучению предоставленных материалов" - вот ключевая фраза. Будут особо пристально изучать раздел с геями и животными.
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2k
* You All antonium Полчаса назад
искать не слил ли кто их видео в этих разделах
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19k
ПаганецЪ 40 минут назад
Так, а ну-ка свои чинушьи лапы прочь!
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19k
Matrosskin 40 минут назад
Вот это уже перебор. Телега там или Свитер - развлекайтесь, не жалко. А от святого руки прочь (тем более при просмотре РН их есть чем занять ;) )
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19k
ПаганецЪ 41 минуту назад
(С) Прокуратура, Следственный комитет и МВД уже приступили к внимательному и детальному изучению предоставленных материалов.(/С)

Все сидят и дружно дрочат.
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