Роскомнадзор пригрозил заблокировать Pornhub

Сотрудники ведомства обнаружили в порнороликах оскорбление представителей власти и чувств верующих. Прокуратура, Следственный комитет и МВД уже приступили к внимательному и детальному изучению предоставленных материалов.
Роскомнадзор (РКН) направил в Гепрокуратуру, СК и МВД письма с просьбой изучить шесть видеозаписей, опубликованных на сайте Pornhub. По мнению сотрудников РКН, в двух порнороликах присутствуют атрибуты православной церкви, что, вероятно, подпадает под статью 148 УК («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»); еще на двух разглядели оскорбление представителей власти (ст. 319 УК) и, наконец, в оставшихся роликах якобы показаны наркотические вещества и способы их употребления (ст. 6.13 КоАП).
Роскомнадзор потребует удаления запрещенных роликов, если экспертиза подтвердит, что они нарушают российское законодательство, а также привлечет авторов видео к ответственности. Если же Ponhub откажется удалять указанные материалы, ведомство обещает заблокировать на территории страны только несколько страниц, где размещены оскорбительные видеозаписи. Однако эксперты говорят о том, что данные 6 роликов являются лишь предлогом - правительство, скорее всего, приступит к полной блокировке сайта на территории России.
Однажды Эрнест Хемингуэй поспорил, что напишет самый короткий рассказ, способный растрогать любого... pic.twitter.com/AXm540TQdT— Словарь интеллигента ✍ (@intelverbum) April 29, 2021
У сотрудников Роскомнадзора премиальная подписка заканчивается?)— Эльдар Аскеров (@Fanholst) April 29, 2021
Источник:
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Оказывается, в Роскомнадзоре есть специально обученные люди, которые сутками напролет изучают материалы порнхаба с целью найти и уничтожить материалы, оскорбляющие власть. Да сама новость являет собой такое оскорбление власти, что монашкам и полицейским с порнхаба даже в влажных снах не снилось! Бугагага!
Все сидят и дружно дрочат.