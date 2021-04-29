Роскомнадзор пригрозил заблокировать Pornhub

Роскомнадзор (РКН) направил в Гепрокуратуру, СК и МВД письма с просьбой изучить шесть видеозаписей, опубликованных на сайте Pornhub. По мнению сотрудников РКН, в двух порнороликах присутствуют атрибуты православной церкви, что, вероятно, подпадает под статью 148 УК («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»); еще на двух разглядели оскорбление представителей власти (ст. 319 УК) и, наконец, в оставшихся роликах якобы показаны наркотические вещества и способы их употребления (ст. 6.13 КоАП).



