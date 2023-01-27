Роскомнадзор заблокировал сайты ФБР И ЦРУ

В ведомстве сообщили, что подлые агенты лепят фейки о России.
Сегодня утром журналисты обратили внимание, что в России перестали быть доступны сайты американского Федерального бюро расследований (ФБР), Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и платформы для борьбы с терроризмом и контразведки Госдепа США. Информация о блокировке американских сайтов содержалась в специальном сервисе РКН, но в самом ведомстве о причинах ограничения доступа к ресурсам не сообщили.
Лишь во второй половине дня в РКН рассказали выпустили заявление, в котором объяснялась причина принятых ограничительных мер.
«На основании Федерального закона №149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" Роскомнадзор ограничил доступ к ряду ресурсов, принадлежащих государственным структурам враждебных стран, за распространение материалов, направленных на дестабилизацию общественной и политической обстановки в РФ», — говорится в заявлении.
По данным РКН, на сайтах ЦРУ И ФБР находились фейковые материалы на общественно важные темы, которые были направлены на дестабилизацию ситуации в стране. Также ведомство обнаружило на этих ресурсах статьи дискредитирующие российских солдат и Вооружённые силы Российской Федерации.
Источник:
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