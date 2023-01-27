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Роскомнадзор заблокировал сайты ФБР И ЦРУ

Роскомнадзор заблокировал сайты ФБР И ЦРУ

Автор:
27 января 2023 16:36
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ВС РФ   ФБР   блокировка   роскомнадзор   фейки   цру   
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В ведомстве сообщили, что подлые агенты лепят фейки о России.

Сегодня утром журналисты обратили внимание, что в России перестали быть доступны сайты американского Федерального бюро расследований (ФБР), Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и платформы для борьбы с терроризмом и контразведки Госдепа США. Информация о блокировке американских сайтов содержалась в специальном сервисе РКН, но в самом ведомстве о причинах ограничения доступа к ресурсам не сообщили.

Лишь во второй половине дня в РКН рассказали выпустили заявление, в котором объяснялась причина принятых ограничительных мер.

«На основании Федерального закона №149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" Роскомнадзор ограничил доступ к ряду ресурсов, принадлежащих государственным структурам враждебных стран, за распространение материалов, направленных на дестабилизацию общественной и политической обстановки в РФ», — говорится в заявлении.

По данным РКН, на сайтах ЦРУ И ФБР находились фейковые материалы на общественно важные темы, которые были направлены на дестабилизацию ситуации в стране. Также ведомство обнаружило на этих ресурсах статьи дискредитирующие российских солдат и Вооружённые силы Российской Федерации.

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Метки: ВС РФ   ФБР   блокировка   роскомнадзор   фейки   цру   
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11  комментариев
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10k
Shtoppi 54 минуты назад
А кто их тут читал то, эти сайты? Разве что шизанутая бомонд-тусовка и пятая колонна, но эти придурки все запреты обойдут и грязь найдут, чтобы изваляться.
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2k
NIS 5 минут назад
Лучше бы оштрафовал их на миллиард долларов .. каждого …
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5k
perekrestok 6 минут назад
Раньше до этих сайтов руки не доходили. Теперь вообще туда не попасть. Кстати тем кто видел - напишите о чем сайты? Фотографии агентов? Адреса явочных квартир? Карта с расположением вербовочных центров?
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4k
Vlamir 9 минут назад
А как теперь "русские хакеры" эти сайты ломать будут?
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2k
Дмитрий Эквадор Лоха 13 минут назад
Видимо это какие-то специальные журналисты, часто сидящие на этих сайтах обнаружили...
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1k
Максим Макашев Полчаса назад
да чё вы? Всё нормалёк! Ща русские хакеры накинутся на эти сайты. Это ж спецом сделали, чтобы лишние на пути не мешались
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4k
Денис Час назад
Интересно.а с какой целью российские "журналисты" посещают,причем я так понимаю регулярно, сайты спецслужб враждебного государства?
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59k
Опиум для народа Час назад
"Роскомнадзор" и "заблокировал" - уже смешно.)
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21
Ашот Углумбеков Опиум для народа 54 минуты назад
Тебе ж, чурбану с крайне ограниченным осознанием окружающей действительности, конечно виднее - что смешно и что нет.
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30k
Андрей Иванов Час назад
Да чисто поднасрать
Пустячок, а приятно
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