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С 1 марта 2024 года в России начнут блокировать все VPN-сервисы

С 1 марта 2024 года в России начнут блокировать все VPN-сервисы

Автор:
03 октября 2023 17:33
Сообщество : Жить в России
Метки: VPN-сервисы   Александр Хинштейн   блокировка   приказ   роскомнадзор   совет федерации   
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Об этом сообщили в Совете Федерации.

В марте-июле прошлого года Россия заняла второе место в мире по скачиванию и установке VPN-сервисов. Затем шумиха вокруг них прекратилась.

Но разговоры о блокировке VPN идут до сих пор. Теперь одними обсуждениями дело не ограничится.

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин направил письмо министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву. В нём он предложил ограничить загрузку VPN-сервисов в магазин приложений RuStore.

А сегодня Артем Шейкин заявил:

С 1 марта 2024 г. вступит в силу приказ, согласно которому VPN-сервисы, предоставляющие доступ на запрещенные в России сайты, будут заблокированы Роскомнадзором во всех маркетах.

Ранее Роскомнадзор опубликовал проект приказа. Ведомство перечислило критерии для блокировки сайтов с информацией «позволяющей получить доступ к ресурсам, запрещенным на территории России». Вот они:

  • Описание способов и методов доступа.
  • Побуждение к их использованию.
  • Убеждение в их привлекательности.
  • Описание достоинств.
  • Предложения о приобретении доступа к информации или ресурсу, в том числе к программам, позволяющим получить доступ.
  • Возможность получения доступа к запрещенным ресурсам, в том числе путем загрузки программ.

Судя по проекту, ресурс либо удаляет VPN-приложение и всю инфу о нём, либо Роскомнадзор «удаляет» ресурс. Приказ может вступить в силу 1 марта 2024 года и останется в силе до 1 сентября 2029-го.

В начале сентября о блокировках высказался и депутат Госдумы Александр Хинштейн:

Источник:

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Метки: VPN-сервисы   Александр Хинштейн   блокировка   приказ   роскомнадзор   совет федерации   
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20  комментариев
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4k
Alex 39 минут назад
Вы телегу не смогли заблокировать, лошары тупые
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1k
Vasiliy 6 секунд назад
А они оптимисты, март следующего года. Сначала-бы дожили до этой даты, а то как бы уже не они, а их там не запретили

зы: Никогда такого не было и вот опять
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27k
AzuveR 3 минуты назад
Очень сомневаюсь,что это под силу Роскомнадзору. На любой яд ,найдётся противоядие. Поговорка есть такая.
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1k
adssaf afasffdsga 8 минут назад
Мне нравится ситуация: vpn нужен не только, чтобы на пендосские ресурсы заходить, но и на российские. Почему? Потому, что все озвучаторы-нелегалы в бане. И никого вообще не ипёт, что легальной озвучки нет у значительной массы произведений, особенно непопулярных или нишевых. И особенно смешно становится от того, что эти нелегалы звучат на телевидении. Назревает вопрос: а эти блокировщики против кого? Против врагов и преступников или против нас?
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23k
Кура́тор 11 минут назад
да вы так не переживайте - деньги в офшоры переводить по прежнему можно

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61k
pynh 24 минуты назад
настоящие джедаи поднимают свои впны без всяких сервисов
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3k
poбт Полчаса назад
"в России начнут блокировать все VPN-сервисы"
"VPN-сервисы, предоставляющие доступ на запрещенные в России сайты"
ну б*ля как обычно, заголовок и содержание
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8k
Игорь Полчаса назад
Помнится шурик хинштейн в 2000-х визжал на дебатах с коммунистами, что те так боялись правды о строе, что глушили голоса свободы с Запада. Какая ирония судьбы, когда спустя 20 лет сам теперь применяет методы коммунистов. А что так?
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12k
Copycat Полчаса назад
Ну вот опять они создают видимость бурной деятельности, думаю не надо объяснять что блокировать ВПНы это как вычерпывать бадью с водой решетом

плюс ко всему я не пойму их идеи так то, вот сейчас запад щемит нашего потребителя, например ограничивая ему банально доступ к игровым сервисам, что бы поиграть в какие то игры может понадобиться подключаться через ВПН - мало тех придурков, так ещё и свои опять решили подпакостить

верно говорят: когда коту нечего делать - он вылизывает себе яйца
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169k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 43 минуты назад
у кого грехов нету..то нехрен шифроваться)
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