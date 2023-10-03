С 1 марта 2024 года в России начнут блокировать все VPN-сервисы

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин направил письмо министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву. В нём он предложил ограничить загрузку VPN-сервисов в магазин приложений RuStore.

А сегодня Артем Шейкин заявил:

С 1 марта 2024 г. вступит в силу приказ, согласно которому VPN-сервисы, предоставляющие доступ на запрещенные в России сайты, будут заблокированы Роскомнадзором во всех маркетах.

Ранее Роскомнадзор опубликовал проект приказа. Ведомство перечислило критерии для блокировки сайтов с информацией «позволяющей получить доступ к ресурсам, запрещенным на территории России». Вот они:

Описание способов и методов доступа.

Побуждение к их использованию.

Убеждение в их привлекательности.

Описание достоинств.

Предложения о приобретении доступа к информации или ресурсу, в том числе к программам, позволяющим получить доступ.

Возможность получения доступа к запрещенным ресурсам, в том числе путем загрузки программ.

Судя по проекту, ресурс либо удаляет VPN-приложение и всю инфу о нём, либо Роскомнадзор «удаляет» ресурс. Приказ может вступить в силу 1 марта 2024 года и останется в силе до 1 сентября 2029-го.

В начале сентября о блокировках высказался и депутат Госдумы Александр Хинштейн: