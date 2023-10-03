С 1 марта 2024 года в России начнут блокировать все VPN-сервисы

Об этом сообщили в Совете Федерации.
В марте-июле прошлого года Россия заняла второе место в мире по скачиванию и установке VPN-сервисов. Затем шумиха вокруг них прекратилась.
Но разговоры о блокировке VPN идут до сих пор. Теперь одними обсуждениями дело не ограничится.
Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин направил письмо министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву. В нём он предложил ограничить загрузку VPN-сервисов в магазин приложений RuStore.
А сегодня Артем Шейкин заявил:
С 1 марта 2024 г. вступит в силу приказ, согласно которому VPN-сервисы, предоставляющие доступ на запрещенные в России сайты, будут заблокированы Роскомнадзором во всех маркетах.
Ранее Роскомнадзор опубликовал проект приказа. Ведомство перечислило критерии для блокировки сайтов с информацией «позволяющей получить доступ к ресурсам, запрещенным на территории России». Вот они:
- Описание способов и методов доступа.
- Побуждение к их использованию.
- Убеждение в их привлекательности.
- Описание достоинств.
- Предложения о приобретении доступа к информации или ресурсу, в том числе к программам, позволяющим получить доступ.
- Возможность получения доступа к запрещенным ресурсам, в том числе путем загрузки программ.
Судя по проекту, ресурс либо удаляет VPN-приложение и всю инфу о нём, либо Роскомнадзор «удаляет» ресурс. Приказ может вступить в силу 1 марта 2024 года и останется в силе до 1 сентября 2029-го.
В начале сентября о блокировках высказался и депутат Госдумы Александр Хинштейн:
Источник:
- Роскомнадзор заблокировал сайты ФБР И ЦРУ
- В СПЧ призвали как можно быстрее закрыть «Википедию»
- В России провели учения по отключению рунета от мировой сети
- Роскомнадзор пригрозил заблокировать Pornhub
- Александр Хинштейн предложил блокировать сайты за пропаганду ЛГБТ
зы: Никогда такого не было и вот опять
"VPN-сервисы, предоставляющие доступ на запрещенные в России сайты"
ну б*ля как обычно, заголовок и содержание
плюс ко всему я не пойму их идеи так то, вот сейчас запад щемит нашего потребителя, например ограничивая ему банально доступ к игровым сервисам, что бы поиграть в какие то игры может понадобиться подключаться через ВПН - мало тех придурков, так ещё и свои опять решили подпакостить
верно говорят: когда коту нечего делать - он вылизывает себе яйца