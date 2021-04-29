Председатель профсоюза заявила, что медики вряд ли зарабатывают даже 60% от озвученной реаниматологом суммы.
Вчера, 28 апреля, по всей России отмечался День работников скорой медицинской помощи. В честь знаменательного события президент Владимир Путин побывал на станции скорой помощи в городе Пушкин, что под Петербургом. Глава государства осмотрел медучреждение и пообщался с врачами.
Реаниматолог Виктор Руцкий на вопрос президента о размере средней зарплаты с учетом ковидных надбавок ответил, что зарабатывает 170 тысяч рублей и больше.
Работаешь — получаешь. В среднем у меня не меньше 170 тысяч рублей, иногда и больше. У фельдшеров немножко поменьше. Не было проблем, чтобы мы куда-нибудь ходили жаловаться, что не заплатили
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Однако медработники очень удивились озвученной Руцким сумме. Председатель петербургской ячейки профсоюза медработников «Действие» Виктория Михеева заявила, что медики должны "повкалывать", чтобы получить хотя бы 60% от такой зарплаты.
«Они просто не уточнили, на сколько ставок они работают. Зарплата фельдшера на ставку, без категории, даже 100 тысяч не достигнет. Около 50 тысяч. Если есть категория, стаж, то можно получить на руки ставку в районе 70 тысяч максимум. Та сумма, которая называется, может набраться с учетом ковидных выплат… Но 170 тысяч все равно не выйдет. Даже стольника не будет»
Виктория Михеева считает, что показанная в репортаже "Первого канала" сцена, не больше чем игра на публику, которая призвана продемонстрировать, что с зарплатами медработников дела обстоят очень неплохо.
Профсоюз «Действие» выступает за повышение заработных плат медработников. Для этого они предлагают увязать выплаты врачам со средней зарплатой по стране.
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На видео ЗАВЕДУЮЩИЙ отделением сокрой помощи. Во-первых, руководитель подразделения, во-вторых, ВРАЧ.
Вы же здесь упорно сравниваете с зарплатой ФЕЛЬДШЕРА.
Никому же в голову не придет сравнивать денежное довольствие полковника и прапорщика?
Мне кажется, что каждый из вас согласен будет со мной.
Вот все говорят: на Западе все очень хорошо.
Кто это скажет мне вот так - сотру я в порошок!
Все что советское - ништяк - машины и штаны,
Пусть дорого все стоит, но все наше, пацаны.
Ты на меня не зырь так люто, и брови ты не супь,
Я знаю, лучшая в мире валюта - это наш тамбовский рупь.
Мы славу партии поем любимой и родной!
За то, что так прекрасно правит нашею страной!
За хлеб, за воду, за свободу, за счастливый труд!
Советские ракеты всех буржуев в пыль сотрут!
Ну что хорошего у них, один лишь стыд и срам:
Магнитофоны, видаки, зачем нужны они нам?
Мы под гармошку попоем про наш любимый край,
Где честному рабочему не жизнь, а просто рай.
Брось слушать свой буржуйский рок, вступай в КПСС,
И развивай в себе патриотический замес,
Мы все в стране советской очень весело живем!