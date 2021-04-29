Вчера, 28 апреля, по всей России отмечался День работников скорой медицинской помощи. В честь знаменательного события президент Владимир Путин побывал на станции скорой помощи в городе Пушкин, что под Петербургом. Глава государства осмотрел медучреждение и пообщался с врачами.





Реаниматолог Виктор Руцкий на вопрос президента о размере средней зарплаты с учетом ковидных надбавок ответил, что зарабатывает 170 тысяч рублей и больше.



