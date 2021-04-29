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Врач рассказал Путину о внушительной зарплате и удивил профсоюз медработников

Врач рассказал Путину о внушительной зарплате и удивил профсоюз медработников (5 фото + 1 видео)

Автор:
29 апреля 2021 14:10
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Зарплаты   медработники   политика   профсоюз   путин   репортаж   
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Председатель профсоюза заявила, что медики вряд ли зарабатывают даже 60% от озвученной реаниматологом суммы.

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Метки: Зарплаты   медработники   политика   профсоюз   путин   репортаж   
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43  комментария
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4k
Иван 2 часа назад
Он наверное перепутал и назвал свою зарплату в ФСО.
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Владимир 2 минуты назад
Я тебе, конечно, верю, разве могут быть сомненья...
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9k
Serg 10 минут назад
а настоящий ли реаниматолог Виктор Руцкий, или подсадной?
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40k
Александр 10 минут назад
Вот из за такого показушничества и жополизства наше правительство уверено, что мы тут в деньгах купаемся.
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21k
Михаил Сметанкин Александр 8 минут назад
А потом такие "У народа много денег, давайте цены повысим и налоги"
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163
ОВКР КРТП 20 минут назад
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163
ОВКР КРТП 21 минуту назад
А врач-то не настоящий.
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3k
Serj81 Полчаса назад
Слизняки бл, лишь бы угодить. Противно.
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7k
Перст Указующий Serj81 18 минут назад
да, вспоминается этот, как его... гурбандулы. недалеко ушли.
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28k
a.fey Полчаса назад
Судя по всему, все комментаторы, исключительно врачи реаниматолог скорых.
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−7
tarhunn 36 минут назад
путлеровская мразь ...
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−7
tarhunn 37 минут назад
пуясос! ...
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5k
Maximvs 41 минуту назад
А в чем сыр-бор?
На видео ЗАВЕДУЮЩИЙ отделением сокрой помощи. Во-первых, руководитель подразделения, во-вторых, ВРАЧ.
Вы же здесь упорно сравниваете с зарплатой ФЕЛЬДШЕРА.
Никому же в голову не придет сравнивать денежное довольствие полковника и прапорщика?
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43
Критерий Коши 43 минуты назад
Есть гипотеза, что мужику сделали такое предложение: сколько скажешь на камеру, столько и будешь получать. Результатом борьбы его совести с желанием хорошо жить и стала цифра в 170к)
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21k
Михаил Сметанкин Критерий Коши 7 минут назад
... и больше он там не работал...
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89
Bhaal 49 минут назад
Ну да, ну да. Мы Вам верим, товарищ полковник.
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19k
мистер Конвей Твитти 50 минут назад
Откуда в стране,гордящейся победой над фашизмом,такое количество трусливо-угодливых людей?
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16k
Robin Hood 53 минуты назад
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3k
Сергей 56 минут назад
Не гоните на врача(конечно если это врачь) попробовал бы он чего то другое сказать.
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3k
Макс 59 минут назад
С ковидными так и получается. Путь не либеростня не гнездит. По платёжкам, которые там приведены: ковидные выплаты приходят отдельно от зп и отдельная платёжка на них. Кто с короной работает уже не раз сказал: "Боже, благослови коронавирус". Я лично за неполный год купил машину и погасил часть ипотеки.
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89
Bhaal Макс 54 минуты назад
А почему в обычном режиме такую зарплату не платить людям?
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5k
Maximvs Bhaal 41 минуту назад
так плати, кто мешает.
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2k
Дрочер Полоумный Час назад
Мне так охота вам сказать про наш любимый строй.
Мне кажется, что каждый из вас согласен будет со мной.
Вот все говорят: на Западе все очень хорошо.
Кто это скажет мне вот так - сотру я в порошок!
Все что советское - ништяк - машины и штаны,
Пусть дорого все стоит, но все наше, пацаны.
Ты на меня не зырь так люто, и брови ты не супь,
Я знаю, лучшая в мире валюта - это наш тамбовский рупь.
Мы славу партии поем любимой и родной!
За то, что так прекрасно правит нашею страной!
За хлеб, за воду, за свободу, за счастливый труд!
Советские ракеты всех буржуев в пыль сотрут!
Ну что хорошего у них, один лишь стыд и срам:
Магнитофоны, видаки, зачем нужны они нам?
Мы под гармошку попоем про наш любимый край,
Где честному рабочему не жизнь, а просто рай.
Брось слушать свой буржуйский рок, вступай в КПСС,
И развивай в себе патриотический замес,
Мы все в стране советской очень весело живем!
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21k
Inter Час назад
Я как его вчера увидал, его позу, расположение рук и глазки-все стало мне ясно.
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21k
Inter Час назад
я про врача
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89
Bhaal Inter 48 минут назад
А по осанке, всем видно, что он с Лубянки...
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1k
zenon Час назад
Так было красиво, а Интернет всё испортил. Кому эта взаправдашная правда нужна!
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3k
DNK Час назад
Такой показухи даже при Союзе не было.
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