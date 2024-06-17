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Особенности жизни в Саудовской Аравии, которые покажутся безумными для иностранцев

Особенности жизни в Саудовской Аравии, которые покажутся безумными для иностранцев

Автор:
17 июня 2024 12:44
Сообщество : Факты
Метки: Саудовская Аравия   жизнь в исламской стране   интересно   ислам   страны   туристы   факты   
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Саудовская Аравия — это уникальная страна, где древние традиции переплетаются с современными реформами. Жизнь подчинена строгим законам шариата, которые оказывают влияние на все аспекты повседневности: от одежды до общественного поведения. Несмотря на это, страна активно развивается, внедряя инновации и открываясь миру. В этой статье собрали разные факты про Саудовскую Аравию.



Закон о разрешении вождения для женщин: В 2018 году в Саудовской Аравии был снят запрет на вождение автомобилей женщинами. Ранее женщины не могли получать водительские права и должны были полагаться на мужчин или водителей.


Ограничения на публичные собрания: В Саудовской Аравии запрещены любые массовые собрания без специального разрешения. Это включает в себя политические демонстрации и митинги.


Сегрегация полов: В общественных местах, таких как рестораны и кафе, существуют зоны для мужчин и зоны для женщин. Это делается для того, чтобы соблюдать исламские нормы морали.


Дресс-код для женщин: Женщины обязаны носить абайю (длинное платье-накидку), выходя на улицу. Хотя строгий дресс-код для иностранных женщин смягчен, они всё же должны носить скромную одежду.


Запрет на алкоголь: В Саудовской Аравии запрещено употребление и продажа алкоголя. Нарушение этого закона карается серьезными штрафами и тюремным заключением.




Права королевской семьи: Члены королевской семьи имеют особый статус и значительные привилегии, включая политическую власть и экономические ресурсы.


Пятикратная молитва: В Саудовской Аравии строго соблюдается пятиразовая молитва. Время молитвы объявляется через громкоговорители, и магазины закрываются на этот период.


Запрет на кинотеатры (до 2018 года): До 2018 года в Саудовской Аравии были запрещены кинотеатры. Этот запрет был снят, и сейчас они начинают открываться по всей стране.


Развод по СМС: Мужчина может развестись с женой, отправив ей СМС с уведомлением о разводе. Этот процесс был упрощен для удобства, хотя и вызывает критику.


Запрет на День Святого Валентина: В Саудовской Аравии запрещено празднование Дня Святого Валентина, так как это считается неподобающим и противоречащим исламским нормам.


Каменные дома в Аль-Хаджаре: В Саудовской Аравии есть традиция строительства домов из камня в регионе Аль-Хаджар. Эти дома прекрасно сохраняют прохладу внутри.


Банковские услуги по шариату: Финансовые учреждения в Саудовской Аравии работают по принципам исламского банкинга, исключая проценты и спекуляции.





Музыкальные концерты: До недавнего времени публичные музыкальные концерты были запрещены, но с 2018 года ограничения были смягчены, и теперь в стране проводятся крупные музыкальные мероприятия.


Верблюжьи бега: Верблюжьи бега – популярное развлечение и спорт в Саудовской Аравии, с проведением крупных соревнований и значительными денежными призами.


Публичные наказания: За некоторые преступления могут применяться публичные наказания, такие как порка или ампутация, согласно шариату.


Сроки торговли: Рабочая неделя в Саудовской Аравии длится с воскресенья по четверг, пятница и суббота – выходные дни.


Блокировка интернет-контента: В Саудовской Аравии жестко контролируется и блокируется интернет-контент, который считается противоречащим исламским нормам.


Саудовская традиционная кухня: Включает блюда, такие как кабса (рис с мясом) и маджбус (блюдо из риса и мяса), которые часто подаются на больших семейных обедах.


Экономические реформы: Саудовская Аравия проводит масштабные экономические реформы в рамках программы "Видение 2030", направленной на диверсификацию экономики и уменьшение зависимости от нефти.






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Метки: Саудовская Аравия   жизнь в исламской стране   интересно   ислам   страны   туристы   факты   
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63k
turyst 2 часа назад
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1k
рулон обоев Полчаса назад
в реальности похоже все по другому,пьют дома под одеялом чтобы аллах не увидел или ездят в бахрей где упарываются как свинью в сиську а под этим делом употребляют всевозможные вещества а с измененным сознанием трахаются со всеми подряд и по факту становятся геями))это я смотрел по нейшнл географик злоключения за границей))
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24k
Кура́тор Полчаса назад
Развод по СМС
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46k
Цыц тут у меня Полчаса назад
"кабса (рис с мясом) и маджбус (блюдо из риса и мяса)"
как бы не перепутать...
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12k
Дмитрий Час назад
"За некоторые преступления могут применяться публичные наказания, такие как порка или ампутация"....Хрена се вилка! "Не хочешь порку? Ампутируем ногу!"
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151k
parallax Час назад
А ещё эта страна активно финансирует расползание по миру дремучей формы ислама - ваххабизма. Тем самым финансируя всякие радикальные ячейки, а по сути поддерживая международный терроризм.
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1k
Вася Час назад
"Финансовые учреждения в Саудовской Аравии работают по принципам исламского банкинга, исключая проценты и спекуляции"
Шо, правда? А поправка на инфляцию есть?
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7k
Отвратительный Мужик Час назад
Всё одобряю кроме запрета алкоголь.
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63k
turyst 2 часа назад
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1737 постов (1687 в горячем)

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