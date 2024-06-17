Особенности жизни в Саудовской Аравии, которые покажутся безумными для иностранцев

Закон о разрешении вождения для женщин: В 2018 году в Саудовской Аравии был снят запрет на вождение автомобилей женщинами. Ранее женщины не могли получать водительские права и должны были полагаться на мужчин или водителей.

Ограничения на публичные собрания: В Саудовской Аравии запрещены любые массовые собрания без специального разрешения. Это включает в себя политические демонстрации и митинги.

Сегрегация полов: В общественных местах, таких как рестораны и кафе, существуют зоны для мужчин и зоны для женщин. Это делается для того, чтобы соблюдать исламские нормы морали.

Дресс-код для женщин: Женщины обязаны носить абайю (длинное платье-накидку), выходя на улицу. Хотя строгий дресс-код для иностранных женщин смягчен, они всё же должны носить скромную одежду.

Запрет на алкоголь: В Саудовской Аравии запрещено употребление и продажа алкоголя. Нарушение этого закона карается серьезными штрафами и тюремным заключением.