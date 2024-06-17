Особенности жизни в Саудовской Аравии, которые покажутся безумными для иностранцев

Саудовская Аравия — это уникальная страна, где древние традиции переплетаются с современными реформами. Жизнь подчинена строгим законам шариата, которые оказывают влияние на все аспекты повседневности: от одежды до общественного поведения. Несмотря на это, страна активно развивается, внедряя инновации и открываясь миру. В этой статье собрали разные факты про Саудовскую Аравию.
Закон о разрешении вождения для женщин: В 2018 году в Саудовской Аравии был снят запрет на вождение автомобилей женщинами. Ранее женщины не могли получать водительские права и должны были полагаться на мужчин или водителей.
Ограничения на публичные собрания: В Саудовской Аравии запрещены любые массовые собрания без специального разрешения. Это включает в себя политические демонстрации и митинги.
Сегрегация полов: В общественных местах, таких как рестораны и кафе, существуют зоны для мужчин и зоны для женщин. Это делается для того, чтобы соблюдать исламские нормы морали.
Дресс-код для женщин: Женщины обязаны носить абайю (длинное платье-накидку), выходя на улицу. Хотя строгий дресс-код для иностранных женщин смягчен, они всё же должны носить скромную одежду.
Запрет на алкоголь: В Саудовской Аравии запрещено употребление и продажа алкоголя. Нарушение этого закона карается серьезными штрафами и тюремным заключением.
Права королевской семьи: Члены королевской семьи имеют особый статус и значительные привилегии, включая политическую власть и экономические ресурсы.
Пятикратная молитва: В Саудовской Аравии строго соблюдается пятиразовая молитва. Время молитвы объявляется через громкоговорители, и магазины закрываются на этот период.
Запрет на кинотеатры (до 2018 года): До 2018 года в Саудовской Аравии были запрещены кинотеатры. Этот запрет был снят, и сейчас они начинают открываться по всей стране.
Развод по СМС: Мужчина может развестись с женой, отправив ей СМС с уведомлением о разводе. Этот процесс был упрощен для удобства, хотя и вызывает критику.
Запрет на День Святого Валентина: В Саудовской Аравии запрещено празднование Дня Святого Валентина, так как это считается неподобающим и противоречащим исламским нормам.
Каменные дома в Аль-Хаджаре: В Саудовской Аравии есть традиция строительства домов из камня в регионе Аль-Хаджар. Эти дома прекрасно сохраняют прохладу внутри.
Банковские услуги по шариату: Финансовые учреждения в Саудовской Аравии работают по принципам исламского банкинга, исключая проценты и спекуляции.
Музыкальные концерты: До недавнего времени публичные музыкальные концерты были запрещены, но с 2018 года ограничения были смягчены, и теперь в стране проводятся крупные музыкальные мероприятия.
Верблюжьи бега: Верблюжьи бега – популярное развлечение и спорт в Саудовской Аравии, с проведением крупных соревнований и значительными денежными призами.
Публичные наказания: За некоторые преступления могут применяться публичные наказания, такие как порка или ампутация, согласно шариату.
Сроки торговли: Рабочая неделя в Саудовской Аравии длится с воскресенья по четверг, пятница и суббота – выходные дни.
Блокировка интернет-контента: В Саудовской Аравии жестко контролируется и блокируется интернет-контент, который считается противоречащим исламским нормам.
Саудовская традиционная кухня: Включает блюда, такие как кабса (рис с мясом) и маджбус (блюдо из риса и мяса), которые часто подаются на больших семейных обедах.
Экономические реформы: Саудовская Аравия проводит масштабные экономические реформы в рамках программы "Видение 2030", направленной на диверсификацию экономики и уменьшение зависимости от нефти.
Источник:
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как бы не перепутать...
Шо, правда? А поправка на инфляцию есть?